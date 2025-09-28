Kızılelma’nın ilk silahlı test uçuşu İspanyol basınında: Tarih yazıyor

Çok Rol Kapasitesiyle Yeni Nesil UCAV
KIZILELMA, sadece taarruz değil; hava savunma, eskort görevleri, yakın hava desteği, SEAD/DEAD operasyonları ve istihbarat-kesif görevlerinde de kullanılabilecek çok rollü bir sistem olarak tasarlandı.
Aviacion Online, uçağın otonom manevra yeteneği, insanlı savaş uçaklarıyla ağ merkezli harekât kabiliyeti ve entegre AESA radar sistemi ile dikkat çektiğini belirtti.
Uzmanlara göre Türkiye, muharip savaş uçaklarında adeta tarih yazıyor.
Bu özellikler, KIZILELMA'yı ABD, Avrupa ve Çin'de geliştirilen yeni nesil insansız muharip uçaklara yakın konuma getiriyor.