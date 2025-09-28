28 Eylül 2025, Pazar

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri Kızılelma'nın ilk silahlı test uçuşu İspanyol basınında: Tarih yazıyor

Kızılelma'nın ilk silahlı test uçuşu İspanyol basınında: Tarih yazıyor

İspanya merkezli havacılık platformu Aviacion Online, Türkiye'nin yerli üretimi Bayraktar KIZILELMAyı manşetlerine taşıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.09.2025 10:52 Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 10:52
Kızılelma’nın ilk silahlı test uçuşu İspanyol basınında: Tarih yazıyor

Platform, KIZILELMA'nın ilk silahlı uçuş testini ve Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı övgü dolu ifadelerle duyurdu. Baykar tarafından gerçekleştirilen test, KIZILELMA'nın teknoloji gösteriminden tam teşekküllü bir muharip sisteme geçişinde kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kızılelma’nın ilk silahlı test uçuşu İspanyol basınında: Tarih yazıyor

İlk Silahlı Test: TOLUN Bombasıyla Havada

Aviacion Online'ın haberine göre, test uçuşunda KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN hassas güdümlü bombalarını başarıyla taşıdı ve bıraktı. Uçak, iki adet TOLUN bombasıyla havalandı ve silah entegrasyonunu doğrulayan "munition-linked flight test"i başarıyla tamamladı.

Baykar, KIZILELMA'nın hem dahili hem de harici silah istasyonlarıyla hava-hava ve hava-yer görevlerinde geniş bir mühimmat yelpazesi kullanabileceğini vurguladı.

Kızılelma’nın ilk silahlı test uçuşu İspanyol basınında: Tarih yazıyor

Çok Rol Kapasitesiyle Yeni Nesil UCAV

KIZILELMA, sadece taarruz değil; hava savunma, eskort görevleri, yakın hava desteği, SEAD/DEAD operasyonları ve istihbarat-kesif görevlerinde de kullanılabilecek çok rollü bir sistem olarak tasarlandı.

Aviacion Online, uçağın otonom manevra yeteneği, insanlı savaş uçaklarıyla ağ merkezli harekât kabiliyeti ve entegre AESA radar sistemi ile dikkat çektiğini belirtti.

Uzmanlara göre Türkiye, muharip savaş uçaklarında adeta tarih yazıyor.

Bu özellikler, KIZILELMA'yı ABD, Avrupa ve Çin'de geliştirilen yeni nesil insansız muharip uçaklara yakın konuma getiriyor.

Kızılelma’nın ilk silahlı test uçuşu İspanyol basınında: Tarih yazıyor

Teknik Güç ve Operasyonel Üstünlük

  • Azami kalkış ağırlığı: 5.500 kg

  • Faydalı yük kapasitesi: 1.500 kg

  • Azami hız: 800 km/sa (Mach 0.64)

  • Havada kalış süresi: 5 saat

  • Motor: Ukrayna üretimi AI-322F turbofan

  • Radar izi düşük tasarım: Dahili silah bölmeleri

Aviacion Online, KIZILELMA'nın 1 metre kalınlığındaki betonları delme kapasitesine sahip TOLUN bombalarıyla donatılması sayesinde çok sayıda hedefe karşı aynı anda saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti.

Kızılelma’nın ilk silahlı test uçuşu İspanyol basınında: Tarih yazıyor

Türkiye'nin Savunma Sanayisinde Bir Başarı Hikâyesi

KIZILELMA, Baykar'ın liderliğinde Türkiye'nin insansız hava muharebesinde yerli ve milli teknolojilerle önemli bir adım atmasını sağladı. Havacılık platformu, KIZILELMA'nın gelişmiş otonom yetenekleri ve hassas güdümlü mühimmat entegrasyonu ile Türkiye'nin stratejik bağımsızlık ve hava üstünlüğü hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayacağını vurguladı.

Kızılelma’nın ilk silahlı test uçuşu İspanyol basınında: Tarih yazıyor

MİUS Programında Yeni Aşama

İlk silahlı uçuş testinin ardından MİUS programı, farklı silah tiplerinin entegrasyonunu doğrulama, canlı atış testleri yapma ve operasyonel kapasiteyi kademeli olarak artırma aşamasına geçti.

Baykar ve Türk savunma yetkilileri, KIZILELMA'nın Türkiye'nin insansız hava muharebesi vizyonunda merkezi bir rol üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

Kızılelma’nın ilk silahlı test uçuşu İspanyol basınında: Tarih yazıyor

Aviacion Online'ın manşeti, sadece testin teknik başarısını değil, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini ve KIZILELMA'nın stratejik önemini de gözler önüne seriyor.