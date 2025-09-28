Kızılelma’nın ilk silahlı test uçuşu İspanyol basınında: Tarih yazıyor

İlk Silahlı Test: TOLUN Bombasıyla Havada

Aviacion Online'ın haberine göre, test uçuşunda KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN hassas güdümlü bombalarını başarıyla taşıdı ve bıraktı. Uçak, iki adet TOLUN bombasıyla havalandı ve silah entegrasyonunu doğrulayan "munition-linked flight test"i başarıyla tamamladı.

Baykar, KIZILELMA'nın hem dahili hem de harici silah istasyonlarıyla hava-hava ve hava-yer görevlerinde geniş bir mühimmat yelpazesi kullanabileceğini vurguladı.