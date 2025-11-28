İstanbul’da zehir tacirlerine tarihi darbe: İşte 2025’te ele geçirilenler

Ekran görüntüsü / A Haber

POLİSTEN FİLM GİBİ TAKİP: TAKSİCİ KURYE

Bir diğer dikkat çeken operasyon ise Esenyurt ve Başakşehir hattında gerçekleşti. Taksici görünümündeki bir uyuşturucu kuryesini takibe alan narkotik polisleri, günlerce o taksiye "müşteri" kılığında bindi. Taksicinin kimlerle görüştüğünü ve nerelere gittiğini içeriden takip eden ekipler, şahsın Başakşehir'de bir matbaayı kullandığını tespit etti.

Matbaaya düzenlenen baskında, kitap basımı yapıldığı izlenimi verilen iş yerinin arka tarafında yumurta kolilerinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Hem kendini iş insanı gibi tanıtan baronlar hem de taksici kılığındaki kuryeler, İstanbul polisinin titiz takibinden kaçamadı.