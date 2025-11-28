28 Kasım 2025, Cuma
İstanbul'da zehir tacirlerine tarihi darbe: İşte 2025'te ele geçirilenler

İstanbul’da zehir tacirlerine tarihi darbe: İşte 2025’te ele geçirilenler

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 10:04 Güncelleme: 28.11.2025 10:23
İstanbul’da zehir tacirlerine tarihi darbe: İşte 2025’te ele geçirilenler

İstanbul Emniyeti, 2025 yılında uyuşturucu satıcılarına karşı yürüttüğü mücadelede rekor kırdı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın aktardığı bilgilere göre, sadece son 11 ayda İstanbul’da ele geçirilen uyuşturucu miktarı, Türkiye genelinin yarısından fazlasını oluşturdu. Bebek mamasından çıkan zehirler ve taksici kılığındaki kuryelere yapılan film gibi takipler, operasyonların detaylarını gözler önüne serdi.

ZEHİR TACİRLERİNE REKOR OPERASYON!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordinasyonunda yürütülen operasyonların bilançosunu A Haber muhabiri Mehmet Karataş paylaştı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

UYUŞTURUCU MÜCADELESİNİN MERKEZİ: İSTANBUL

2025 yılı verilerine göre İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı, Türkiye genelindeki toplam yakalamaların yüzde 51'inden fazlasını oluşturuyor. Muhabirimiz Mehmet Karataş, yılın ilk 10,5 aylık döneminde toplam 15 ton uyuşturucu madde ve tam 60 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi.

Bu rakamın büyüklüğüne dikkat çeken Karataş, "Bu 60 milyon hap, her biri iki gence verilse dahi 30 milyon gencimizin zehirlenmesinin önüne geçildiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HEDEFTE GENÇLER VE SOKAKLAR VAR

Zehir tacirlerinin öncelikli hedef kitlesinin lise ve üniversite çağındaki gençler olduğunu belirten Karataş, emniyetin stratejisinin "uyuşturucunun sokağa inmesini engellemek" üzerine kurulduğunu aktardı. Uluslararası baronlardan sokak satıcılarına kadar uzanan zincirin her halkasına darbe vurulurken, 2025 yılı içerisinde 8 bin zehir tacirinin tutuklandığı belirtildi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

BEBEK MAMASI KUTUSUNDA ZEHİR SEVKİYATI

Operasyonların perde arkasındaki detaylar ise zehir tacirlerinin sınır tanımayan yöntemlerini ortaya çıkardı. Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen bir operasyonda, Ekvador'dan gelen bir konteynerde arama yapıldı. "Çocuk maması ve muz püresi" olarak beyan edilen kutuların içerisine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

POLİSTEN FİLM GİBİ TAKİP: TAKSİCİ KURYE

Bir diğer dikkat çeken operasyon ise Esenyurt ve Başakşehir hattında gerçekleşti. Taksici görünümündeki bir uyuşturucu kuryesini takibe alan narkotik polisleri, günlerce o taksiye "müşteri" kılığında bindi. Taksicinin kimlerle görüştüğünü ve nerelere gittiğini içeriden takip eden ekipler, şahsın Başakşehir'de bir matbaayı kullandığını tespit etti.

Matbaaya düzenlenen baskında, kitap basımı yapıldığı izlenimi verilen iş yerinin arka tarafında yumurta kolilerinin içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeler bulundu. Hem kendini iş insanı gibi tanıtan baronlar hem de taksici kılığındaki kuryeler, İstanbul polisinin titiz takibinden kaçamadı.

İstanbul'da zehir tacirlerine tarihi darbe: İşte 2025'te ele geçirilenler
İstanbul’da zehir tacirlerine tarihi darbe: İşte 2025’te ele geçirilenler İstanbul’da zehir tacirlerine tarihi darbe: İşte 2025’te ele geçirilenler İstanbul’da zehir tacirlerine tarihi darbe: İşte 2025’te ele geçirilenler

