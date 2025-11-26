Rusya-Ukrayna savaşında kritik soru: Türk askeri barış gücü olacak mı?

Ekran görüntüsü / A Haber

SÜREÇ HENÜZ NİYET AŞAMASINDA

Şu an için net bir çerçevenin bulunmadığını ve sürecin "niyet aşamasında" olduğunu belirten Murat Akgün, savaşın devam etmesi ve bir ateşkesin henüz mümkün görünmemesi nedeniyle bunun kısa vadede gerçekleşecek bir durum olmadığının altını çizdi.

Akgün değerlendirmesini, "Avrupalılar birçok konuda Türkiye'ye sıcak bakmasa da, savaşın sonlanması ve sonrasındaki kırılgan sürecin yönetilmesinde Türkiye'ye ihtiyaç duyduklarını biliyorlar. Türkiye, gerek diplomatik çabaların gerekse olası askeri planların tam ortasında yer alıyor." sözleriyle tamamladı.