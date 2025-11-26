Rusya-Ukrayna savaşında kritik soru: Türk askeri barış gücü olacak mı?
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Ukrayna’daki olası barış gücü için Türkiye’yi de adres göstermesini değerlendirdi. Murat Akgün, Türk ordusunun Bosna tecrübesiyle bu göreve hazır olduğunu vurgularken sürecin henüz niyet aşamasında olduğuna ve Türkiye'nin masadaki kilit rolüne dikkat çekti.
A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Rusya-Ukrayna savaşındaki son diplomatik gelişmeleri ve Türk askerinin bölgede olası bir "barış gücü" olarak görev alma ihtimalini değerlendirdi.
DİPLOMATİK SÜREÇ VE MASADAKİ TASLAKLAR
Konuşmasına savaşa dair genel bir çerçeve çizerek başlayan Akgün, şu an masada ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan iki ayrı barış anlaşması taslağı bulunduğunu belirtti. Murat Akgün, bu iki taslak arasındaki en büyük farkın Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda olduğunu; ABD tarafı bu olasılığı dışlarken, AB tarafının mümkün olması gerektiğini savunduğunu ifade etti. Cenevre'de yapılan görüşmelerde Rusya'nın yer almadığını, ancak Türkiye'nin isminin barış görüşmeleri ve savaşı sonlandırma çabalarının her aşamasında geçtiğini vurguladı.
MACRON'UN AÇIKLAMASI VE BARIŞ GÜCÜ İHTİMALİ
Murat Akgün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir barış sağlanması halinde cephe gerisinde (Kiev ve Odessa gibi bölgelerde) asker konuşlandırılabileceğine dair açıklamasına dikkat çekti.
Murat Akgün, Macron'un bu gücü oluşturacak ülkeler arasında Fransa ve İngiltere ile birlikte Türkiye'yi de saydığını aktardı. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un da arabulucu ülkeler arasında Belarus ve Türkiye'yi işaret ettiğini hatırlattı.
"TÜRKİYE BU GÖREVE HAZIRDIR"
Türkiye'nin böyle bir görevi üstlenip üstlenemeyeceği konusuna da değinen Murat Akgün, Türkiye'nin teknik kapasite, personel kalitesi ve tecrübe açısından asker konuşlandırmaya hazır olduğunu belirtti. Akgün, Türk ordusunun Bosna Hersek'te uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğü barış gücü görevini örnek göstererek, benzer bir durumun Ukrayna için de söz konusu olabileceğini ifade etti.
SÜREÇ HENÜZ NİYET AŞAMASINDA
Şu an için net bir çerçevenin bulunmadığını ve sürecin "niyet aşamasında" olduğunu belirten Murat Akgün, savaşın devam etmesi ve bir ateşkesin henüz mümkün görünmemesi nedeniyle bunun kısa vadede gerçekleşecek bir durum olmadığının altını çizdi.
Akgün değerlendirmesini, "Avrupalılar birçok konuda Türkiye'ye sıcak bakmasa da, savaşın sonlanması ve sonrasındaki kırılgan sürecin yönetilmesinde Türkiye'ye ihtiyaç duyduklarını biliyorlar. Türkiye, gerek diplomatik çabaların gerekse olası askeri planların tam ortasında yer alıyor." sözleriyle tamamladı.
