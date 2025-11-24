Başkan Erdoğan Rus mevkidaşı Putin ile görüşecek! Masada hangi konular var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika'da gerçekleştirdiği G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy'i ağırlamasının ardından iki ülke arasında barışın kalıcı olarak sağlanmasına yönelik her türlü çabayı Türkiye olarak sürdürüleceğini belirtmişti. Peki bugün gerçekleşecek görüşmede hangi konular masaya yatırılacak? İstanbul'daki barış müzakereleri yeniden başlayacak mı? A Haber'de Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe görüşmede masaya yatırılacak muhtemel konuları ele aldı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nin kapanış oturumunda başta Filistin olmak üzere tarihi mesajlar verirken devam eden Ukrayna-Rusya savaşına yönelik olarak Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bugün (24 Kasım) bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti. Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde önceki gün Ankara'ya ağırladığı Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin "İkili görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşını özellikle ele aldık, değerlendirdik. Ne yapabiliriz, nasıl bir barış sağlayabiliriz, bu konular üzerinde ısrarlı bir şekilde durduk. Temennim odur ki, barışa giden yolu özellikle Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak ve bu konuda da barış için her türlü seferberliği bizler ilan ettik, inşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Putin ile görüşmesine dair 2022'de imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik protokolün yeniden ele alınacağını vurgularken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, görüşmede ele alınması muhtemel konuları değerlendirdi.

Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe'nin açıklamalarından satır başları...