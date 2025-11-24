Başkan Erdoğan Rus mevkidaşı Putin ile görüşecek! Masada hangi konular var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika'da gerçekleştirdiği G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy'i ağırlamasının ardından iki ülke arasında barışın kalıcı olarak sağlanmasına yönelik her türlü çabayı Türkiye olarak sürdürüleceğini belirtmişti. Peki bugün gerçekleşecek görüşmede hangi konular masaya yatırılacak? İstanbul'daki barış müzakereleri yeniden başlayacak mı? A Haber'de Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe görüşmede masaya yatırılacak muhtemel konuları ele aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da gerçekleşen G20 Zirvesi'nin kapanış oturumunda başta Filistin olmak üzere tarihi mesajlar verirken devam eden Ukrayna-Rusya savaşına yönelik olarak Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bugün (24 Kasım) bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini belirtti. Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde önceki gün Ankara'ya ağırladığı Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin "İkili görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşını özellikle ele aldık, değerlendirdik. Ne yapabiliriz, nasıl bir barış sağlayabiliriz, bu konular üzerinde ısrarlı bir şekilde durduk. Temennim odur ki, barışa giden yolu özellikle Türkiye olarak elimizden ne geliyorsa yapacak ve bu konuda da barış için her türlü seferberliği bizler ilan ettik, inşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşmesine dair 2022'de imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik protokolün yeniden ele alınacağını vurgularken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, görüşmede ele alınması muhtemel konuları değerlendirdi.
Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe'nin açıklamalarından satır başları...
"TÜRKİYE UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINI SONLANDIRMAK İSTEYEN TEK ÜLKE"
Sayın Cumhurbaşkanımızın yani burada zaten Türkiye'nin daha önce de sizinle yaptığımız programlarda da görüştük. Dolmabahçe görüşmeleri mesela çok önemliydi. Orada Ukrayna kalktı İngiliz Başbakanı yüzünden ve binlerce insan da öldü. Şimdi Türkiye, Rusya, Ukrayna savaşında bu savaşı sonlandırabilecek yegane ülkelerden bir tanesi. Bakın bu net. Yani sonlandırmak isteyen belki tek ülke. İkisiyle de görüşebilen tek ülke. Yani şimdi Rusya'ya bakıyorsunuz Rus lider Fransız Cumhurbaşkanı geliyor, 30 metre karşıda oturtuyor. Pek muhatap almak istemiyor.
"TRUMP'IN 28 MADDELİK ANLAŞMASINDA DONBAS BÖLGESİ RUSYA'YA KALACAK"
Şimdi dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin en son Trump'ın sunmuş olduğu barış anlaşmasını, yani o ateşkes anlaşmasıyla ilgili maddeleri zaten Türkiye yıllar önce bunu söylemişti. Yıllar önce 2014'teki Minsk Anlaşması temelinde bir anlaşma yapılması için masaya oturtmuştu ve çok büyük bir yol alınmıştı. Bakın Minsk Anlaşması. Bugün gelinen noktada ne var? Trump'ın önerdiği 28 maddenin içerisinde 2014'teki Minsk Anlaşması'nın aynısı var. Donbas bölgesi ama şu yok. Burada Ukrayna kaybetti, şu yok. O Minsk Anlaşmasında Donbas bölgesi Ukrayna'da kalıyor, özerklik veriyordu ama Ukrayna toprakları kendisine kalacaktı.
Alaska'da toplantı yapıldı, bir başka yerde görüşmeler yapıyor Dışişleri Bakanları ama İstanbul temelinde o Boris Johnson'ın bozduğu anlaşma temeli aslında. Onun temeliydi ama burada Ukrayna işte Ukrayna o zaman kabul etseydi ne olurdu? Daha toprak kaybetmemiş 1 milyon kişi daha az ölmüş olurdu belki. Daha az ölürdü, toprak kaybetmeyecekti. Bakın, o anlaşmanın özünde her an toprak kaybediyor, değil mi, her geçen gün? Tabii. O anlaşmanın özeliğinde şey var, bu Donbas bölgesine özerklik verip kurtulacaktı Ukrayna ama o topraklar kendisine kalacaktı. Şimdi ne oldu? Aynı toprakları Rusya aldı.
