G20 Liderler Zirvesi’nde net mesaj! Başkan Erdoğan: Filistin Devleti kurulmadan küresel barış olmaz | Putin ile görüşeceğim

Fotoğraf-AA

Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ilk defa Afrika'da tertiplenmesinden ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zengin kültürel, dini, etnik, sosyal dokusuyla 'gökkuşağı ülkesi' sıfatını ziyadesiyle hak eden Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk kez bundan tam 20 sene önce 2005 yılında Başbakan olarak geldim. Akabinde 2011 senesinde yine başbakan, 2018 yılında ise BRICS Zirvesi münasebetiyle Cumhurbaşkanı olarak bu güzel ülkeyi ziyaret etme fırsatı buldum. Her ziyaretimde Güney Afrika'dan gerçekten güzel anılarla ayrıldım. Afrikalı dostlarımızın misafirperverliği, sıcaklığı, samimiyeti beni her zaman etkiledi, gönül dünyamda silinmez izler bıraktı. Ülkemizde de farklı vesilelerle Güney Afrikalı dostlarımızı misafir ettik. Ortak çabalarımız sayesinde münasebetlerimizde 20 yıl önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Son olarak Devlet Başkan Yardımcısı Sayın Mashatile ülkemizdeydi. Güney Afrika Cumhuriyeti ile hem hükümetler düzeyinde hem de ANC ile AK Parti'miz arasında artan diyalog ve temasları önemsiyoruz. Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de bu ivmeyi güçlendirerek devam ettirmek arzusundayız."

"GÜNEY AFRİKA'NIN FİLİSTİN DAVASINA VERDİĞİ DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİ BULUYORUM"

Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Nelson Mandela liderliğinde ırkçı Apartheid rejimine karşı zaferinin tüm dünyada adalet ve eşitlik arayışının en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Güney Afrika'nın Filistin davasına yıllardır verdiği ilkeli ve sarsılmaz desteği bu bakımdan çok kıymetli buluyorum. Özellikle çoğu çocuk, kadın ve sivil 70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek bir duruş sergiledi. Tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de insanlığa karşı suç işlenirken, tıpkı Türk milleti gibi Güney Afrikalı dostlarımız da vahşete sırtını dönmedi. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır takınan Güney Afrika devletini, toplumunu, yöneticilerini tebrik ediyor, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyorum."