Mekanlarda hesap oyunu! Menüye dahil içeceklere ek ücret

MENÜYE DAHİL İÇECEKLERE EK ÜCRET

Uygulamalara göre; menüye dahil olan bir içecek için dahi ek ücret istendiği, cam kenarı bir masanın daha pahalı olabildiği ve hatta 45 TL'yi bulan "şarj bedeli" alındığı tespit edildi. Bu duruma "kuver" ve "rezervasyon" ücretleri de ekleniyor. A Haber spikeri Cansın Helvacı ve Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bu tür ücretlendirmelerin yasal olmadığını ve işletmelerin "böyle bir parayı talep edemeyeceklerini" vurguladı.