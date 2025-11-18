18 Kasım 2025, Salı
Mekanlarda hesap oyunu! Menüye dahil içeceklere ek ücret

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 10:21 Güncelleme: 18.11.2025 10:32
Restoran ve kafelerde tartışmaya yol açan ek ücretler yeniden gündemde. Limon diliminden şarj parasına kampanya fiyatından gizli ücrete kadar birçok işletmede fiyat oyunu yapılıyor. Peki işletmeler bu ücretleri yasal olarak talep edebilir mi? Tüketici ne yapmalı? İşte tüm detaylar…

Restoran ve kafelerde adisyona eklenen ve sık sık tartışma konusu olan ek ücretler yeniden gündemde. Müşterilerden "dilim limon", "şarj aleti", "masa parası" ve "servis ücreti" gibi çeşitli başlıklar altında talep edilen bedeller çileden çıkardı.

Uygulamalara göre; menüye dahil olan bir içecek için dahi ek ücret istendiği, cam kenarı bir masanın daha pahalı olabildiği ve hatta 45 TL'yi bulan "şarj bedeli" alındığı tespit edildi. Bu duruma "kuver" ve "rezervasyon" ücretleri de ekleniyor. A Haber spikeri Cansın Helvacı ve Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem bu tür ücretlendirmelerin yasal olmadığını ve işletmelerin "böyle bir parayı talep edemeyeceklerini" vurguladı.

İTİRAZ İÇİN NE YAPMALI

Bu durumla karşılaşan tüketicilerin ne yapması gerektiğini A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk erdem anlattı. Faruk Erdem, tüketicilerin, e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak veya Alo 175 şikayet hattını arayarak haklarını arayabilecekleri söyledi.

EN BÜYÜK CEZA GİTMEMEK

Canlı yayında en etkili çözüm olarak "tüketicinin gücü" gösterildi. Daha önce yeşil biber fiyatlarındaki fahiş artışa karşı vatandaşların alım yapmayarak fiyatların düşmesini sağladığı örnek gösterilerek bu tür uygulamaları yapan işletmelere gidilmemesi çağrısı yapıldı. A Haber spikeri Cansın Helvacı, "En büyük ceza oraya gitmemek. Bakalım oraya müşteri gitmeyince limonu kime dilimleyecek onlar, onu düşünecekler." ifadelerini kullandı.

İŞLETMELER İFŞA EDİLMELİ

Vatandaşlara "Üşenme, yap bu şikayetini oluştur" çağrısı yapılarak, bu tür "dolandırıcılığın" önüne geçmek için bireysel tepkinin ve şikayet mekanizmalarını kullanmanın önemi vurgulandı.

Hükümet denetimlerinin arttığı ancak "hırsızın polisten bir adım önde olduğu" belirtilerek asıl caydırıcı gücün tüketicinin kendisinde olduğu ve bu işletmeleri ifşa etmenin de bir yöntem olabileceği dile getirildi.

