Kastamonu'da gizemli kayıp! Anne ve oğlunun izi sürülürken abisi A Haber’e konuştu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürerken kayıp kadının abisi Hüseyin Hıra A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
2 Kasım Pazar günü saat 13:00 sularında, Bozkurt'taki Meteoroloji TOKİ konutlarında bulunan evlerinden 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte ayrılan Huriye Helvacı, yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra ilçe merkezine giden yol yerine Kocaçam, Köseali ve Alantepe mahallelerine sapan yola girdi ve 16 KM'lik bir yol gitti.
O günden beri kendisinden haber alınamayan anne ve oğul için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, Huriye Helvacı'nın İstanbul'da yaşayan abisi Hüseyin Hıra A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"O KÖYLERDE HİÇBİR AKRABAMIZ YOK"
Muhabirimiz Mahmut Erdoğan'ın, kardeşinin neden ilçe merkezi yerine o köylere doğru gittiğini sorması üzerine Hüseyin Hıra, "Burada hiçbir akrabamız yok bizim. Buradan yukarıya gidiyor, yukarıdaki kameralar görüyor." diyerek ailenin o istikamette herhangi bir tanıdığının bulunmadığını belirtti. Bu durum Huriye Helvacı'nın neden o yolu tercih ettiğine dair gizemi daha da artırdı.
"BİR PROBLEMİ YOKTU"
Hüseyin Hıra, kardeşiyle en son bir ay önce annelerinin hastalığıyla ilgili telefonla görüştüğünü, bunun dışında önemli bir konuşma geçmediğini ifade etti.
Aile içinde bilinen büyük bir problemi olmadığını belirten Hüseyin Hıra, "Bize bir şey bahsetmedi. Yani bir problemi de yoktu yani öyle." dedi. Acılı abi kardeşinin neden kaybolmuş olabileceğine dair bir fikri olmadığını vurguladı.
KARDEŞİNE SESLENDİ: BİZİ DUYUYORSAN ÇIK GEL
A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'ın "Kardeşinize ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Hüseyin Hıra kameralar aracılığıyla şu çağrıyı yaptı; "Bizi duyuyorsan, çık gel. 112'yi ara. Neredeyse gelip seni alalım."
PSİKOLOJİK İLAÇLAR VE AİLE İÇİ DURUM
Huriye Helvacı'nın aile içi ilişkilerine de değinen Hüseyin Hıra, kardeşinin zaman zaman anneleriyle tartıştığını belirterek, "Annesiyle zaman zaman tartışırdı. Ben tembihlerdim, 'annene bağırma, iyi geçinin' diye. Dinlemez, yine aynısı olurdu." ifadelerini kullandı.
Daha önce iki düşük yaptığı ve psikolojik ilaçlar kullandığı öğrenilen Huriye Helvacı'nın, son zamanlarda ilaçlarını bıraktığı belirtildi.
Bu konuya dair konuşan Hüseyin Hıra, "Psikolojik ilaçlar kullanıyordu. Son zamanlar kullanmadı diye ben de duydum." dedi. Annesinin de kızının ilaçları bıraktıktan sonra daha agresifleştiğini söylediğini aktardı.
Ailenin, geçtiğimiz yıllarda Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından evlerinin yıkılacak olması nedeniyle TOKİ konutlarına taşındığı öğrenildi.
"DAĞ BAYIR, ORMAN HER TARAFA GİRDİK"
Arama çalışmalarına bizzat katıldığını söyleyen Hüseyin Hıra, "Dağ bayır, orman, her tarafa girdik. Girmediğimiz yer kalmadı sanki. Bir netice alamadık. Herhangi bir parça bulunmadı." diyerek umutlu bir haber beklediklerini dile getirdi.
5 yaşındaki yeğeni Osman'ı "canlı, kıpır kıpır bir çocuk" olarak tanımlayan Hüseyin Hıra ve ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.
