Kastamonu’da kayıp anne ve oğlundan 8 gündür iz yok! Son durum ne?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 8 gün önce kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ı arama çalışmaları 250 kişilik bir ekibin ve Akıncı İHA'ların katılımıyla aralıksız devam ediyor. En son bir köy yakınında güvenlik kamerasına yansıyan anne ve oğuldan hala bir iz bulunamadı. Hüriye Helvacı’nın abisi Hüseyin Hira A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'a konuştu.

