Enerjide tam bağımsız Türkiye! Berat Albayrak dönemindeki stratejiyle hayaller gerçeğe dönüştü
Türkiye son 23 yılda yerli ve milli imkanları ile sondaj gemilerini üreterek, enerji ve maden politikasında ciddi adımlar atmaya devam ediyor. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın döneminde ortaya konulan enerjide bağımsızlık stratejisiyle Türkiye'nin gaz keşifleri, uluslararası sularda aramalarını sürdürdüğü petrol arama faaliyetleriyle gücüne güç katmayı sürdürüyor. Elde edilen birikim ve tecrübelerle Türkiye, sondajlarla gaz ve petrol keşiflerini aralıksız sürdürürken A Haber'de yıllar içerisinde gerçekleşen devrim niteliğindeki süreç Analiz'de ele alındı.
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederken, bir dönemler hayal olan enerjide milli adım yolculuğunu gerçeğe dönüştürerek dünya üzerinde enerjinin merkez üssü olmayı sürdürüyor. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın döneminde ortaya konulan enerjide bağımsızlık stratejisiyle, yerli ve milli imkanlarla üretilen sondaj gemileri sayesinde gaz ve petrol keşiflerine aralıksız olarak devam ediyor.
Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak ve enerjide tam bağımsızlığı gözeten anlayışla Türkiye'de bir milat yaşanırken Fatih, Oruç Reis, Kanuni, Yavuz, Barbaros Hayrettin Paşa, Abdülhamid Han gibi yerli üretim sondaj gemileri sayesinde Karadeniz'de doğal gaz, Doğu Anadolu bölgesinde ise petrol arama çalışmaları sayesinde keşif ve üretim kapasitesini geliştirme sürecini adım adım ilerletiyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda alınan her bir karar, güçlü Türkiye yolundaki hamlelerin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koyarken hayallerin iradeye dönüşmesiyle Avrupa'ya enerji bağımlılığı bitti ve artık enerjide tam bağımsız bir güç unsuruna dönüşen Türkiye devrede...
ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİ BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ
"Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" vizyonunu ortaya koyan Albayrak o dönemde "Biz enerjide bir vizyon değişikliğinden bahsettik ilk günden itibaren, 2016, 2017 itibarıyla. Dedik ki: Türkiye bir Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Belgesi oluşturması lazım. Yerli kaynaklarda, yenilenebilir kaynaklarda, aramacılıkta, sondajcılıkta bağımsızlık. Peki, bu nereden geçiyor? Bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılacaklar. O zaman bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Einstein'ın güzel bir lafı var: "Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleyenler ahmaklardır" diyor. O zaman bazı şeyleri değiştireceğiz ki farklı sonuç alalım." diyerek Türkiye için sesiz devrimin kapılarını araladı.
SON 5 YILDA ENERJİDE ATILAMAZ DENİLEN ADIMLAR ATILDI
Savunma sanayiinde olduğu gibi mavi vatanda da tam bağımsızlık için Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi 2012'nin sonunda, Oruç Reis Gemisi ise 2017'de faaliyete girdi. Güney Kore'de inşa edilen Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih de aynı tarihte envantere katıldı. Gemiler, yer altına ses dalgaları yollayarak jeolojik yapıları kaydediyor. Araştırmaların sonucunda, hidrokarbon içerebileceği değerlendirilen yapılar tespit edilerek tahmini rezerv büyüklüğü hesaplanıyor. Böylece su altının olası yeraltı içerikleri belirleniyor.
Mavi Vatan'da yapılan sondaj çalışmaları Karadeniz'de büyük keşiflerin kapısını araladı. Başkan Erdoğan'ın Sakarya Gaz Sahası'nda 785 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin keşfedildiğini müjdelemiş, tüm konutlarda 1 yıl sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı ücretsiz olarak kullandı. Ücretsiz doğal gaz desteği 1 Mayıs'tan itibaren devam etti. O günden bugüne doğal gaz faturalarının yüzde 65'i ise devlet desteği ile sağlanıyor.
Enerji ve maden politikasında çalışmalar tüm hızıyla devam ederken bir yandan üretim diğer taraftan ise yeni keşifler ile Türkiye gücüne güç katmayı sürdürüyor.
