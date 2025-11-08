Enerjide tam bağımsız Türkiye! Berat Albayrak dönemindeki stratejiyle hayaller gerçeğe dönüştü

Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda alınan her bir karar, güçlü Türkiye yolundaki hamlelerin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya koyarken hayallerin iradeye dönüşmesiyle Avrupa'ya enerji bağımlılığı bitti ve artık enerjide tam bağımsız bir güç unsuruna dönüşen Türkiye devrede...



ENERJİDE TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİ BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE HAYATA GEÇİRİLDİ

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" vizyonunu ortaya koyan Albayrak o dönemde "Biz enerjide bir vizyon değişikliğinden bahsettik ilk günden itibaren, 2016, 2017 itibarıyla. Dedik ki: Türkiye bir Milli Enerji ve Maden Politikası Strateji Belgesi oluşturması lazım. Yerli kaynaklarda, yenilenebilir kaynaklarda, aramacılıkta, sondajcılıkta bağımsızlık. Peki, bu nereden geçiyor? Bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılacaklar. O zaman bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Einstein'ın güzel bir lafı var: "Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç bekleyenler ahmaklardır" diyor. O zaman bazı şeyleri değiştireceğiz ki farklı sonuç alalım." diyerek Türkiye için sesiz devrimin kapılarını araladı.