Abdülhamid Han Sondaj Gemisi 3 yılda 9 kuyuda sondaj yaptı! Berat Albayrak’ın başlattığı tarihi hamle
Türkiye, savunma ve enerji alanındaki bağımsızlık hedeflerinde önemli ilerlemeler kaydetti. Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde atılan stratejik adımlar sayesinde sondaj gemileri hızla filoya katıldı ve aktif arama çalışmalarına başlandı. Bu adımların simge isimlerinden olan 7’nci nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, görevde üçüncü yılını tamamladı. Karadeniz’deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfeden gemi, Akdeniz ve Karadeniz’de toplam 9 kuyuda sondaj yaparak tarihe geçti.
Türkiye enerji alanında bağımsızlık hamleleri ile fark yarattı. Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde şekillenen stratejik adımlar ile dünya devi ülkeleri geride bırakan Türkiye, dünyada 4. sıraya yükselmeyi başardı.
Berat Albayrak'ın öncülüğünde, sondaj gemilerinin hızla Türkiye'ye kazandırılması sağlandı ve bu gemiler aktif arama çalışmalarına başlandı. İlk önemli adım olarak, 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi envantere alındı. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye, enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir dönüm noktasına imza attı.
2022 YILINDA ENVANTERE GİRDİ
Türkiye Petrolleri (TPAO) tarafından 2022 yılında milli enerji filosuna dahil ettiği Abdülhamid Han Sondaj Gemisi de gerçekleştirdiği çalışmalar ile göğsümüzü kabarttı. 7'nci nesil derin deniz sondaj gemisi sınıfında yer alan Abdülhamid Han, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme kapasitesine ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliğine sahip.
238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, 9 Ağustos 2022'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ilk görev yeri olan Akdeniz'deki Yörükler-1 kuyusuna uğurlandı.
KARADENİZ'DE İLK SONDAJI 8 KASIM 2024'TE YAPTI
Abdülhamid Han, bugüne kadar Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 9 kuyuda sondaj yaptı. Akdeniz'deki Yörükler-1, Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında sondaj faaliyetleri yürüten gemi, Karadeniz'deki ilk sondajını 8 Kasım 2024'te Amasra-4 kuyusunda gerçekleştirdi. Abdülhamid Han, Karadeniz'de Amasra-4 kuyusunun yanı sıra Türkali-19, Türkali-23, Türkali-27, Türkali-28, Göktepe-3 kuyuda sondaj faaliyetlerini tamamladı.
TARİHİ KEŞİFLERDE ONUN İMZASI VAR... TÜRKALİ-33'TE ÇALIŞIYOR!
Göktepe-3 kuyusunda bu yıl 27 Mart'ta başlayan çalışmalarını mayıs ayında tamamlayan Abdülhamid Han, Karadeniz'den gelen yeni müjdenin de mimarı oldu. Gemi, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptı. Bu miktar ile Türkiye'deki konutların doğal gaz ihtiyacı yaklaşık 3,5 yıl boyunca karşılanabilirken söz konusu doğal gaz keşfinin ekonomik değerinin30 milyar dolar olduğu hesaplanıyor. Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han, çalıştığı 10'uncu kuyu olan Karadeniz'deki Türkali-33 kuyusunda sondaj çalışmalarını yürütüyor.
'ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "3 yıl önce bugün enerjide bağımsızlık yolunda önemli bir adım atıldı. Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz yeni keşifler için ilk görevine yelken açtı. Geride kalan 3 yılda derinlere indikçe umudu yüzeye çıkardı ve 75 milyar metreküplük keşifle milletimize büyük bir gurur yaşattı. Biz inanıyoruz ki bu sadece bir başlangıç. Hedefimiz belli; enerjide tam bağımsız Türkiye" dedi.
