Abdülhamid Han Sondaj Gemisi 3 yılda 9 kuyuda sondaj yaptı! Berat Albayrak’ın başlattığı tarihi hamle

Abdülhamid Han Sondaj Gemisi (AHABER ARŞİV)

'ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "3 yıl önce bugün enerjide bağımsızlık yolunda önemli bir adım atıldı. Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz yeni keşifler için ilk görevine yelken açtı. Geride kalan 3 yılda derinlere indikçe umudu yüzeye çıkardı ve 75 milyar metreküplük keşifle milletimize büyük bir gurur yaşattı. Biz inanıyoruz ki bu sadece bir başlangıç. Hedefimiz belli; enerjide tam bağımsız Türkiye" dedi.