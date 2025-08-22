22 Ağustos 2025, Cuma
İki yılda 2 milyar dolar katkı! Her şey Berat Albayrak'ın o tarihi konuşmasıyla başladı
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Karadeniz'de gerçekleştirilen ve ülke tarihinin en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen projenin üzerinden 5 yıl geçti. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde milli enerji politikasındaki gelişmeleri değerlendirdi. Güngör, "Bir yandan üretim artırılıyor, diğer yandan yeni keşifler yapılıyor" ifadelerini kullanırken, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde ortaya koyduğu "kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" vizyonuna da dikkat çekti.
