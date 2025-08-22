İki yılda 2 milyar dolar katkı! Her şey Berat Albayrak’ın o tarihi konuşmasıyla başladı

İşte Dilek Güngör'ün 'İki yılda 2 milyar dolar' başlıklı yazısı:

Her şey Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 'kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz' vizyonuyla başlamıştı. O dönemde Türkiye, kara sahasında maden ve hidrokarbon arama-üretim çalışması yapıyordu. Ama derin denizlerdeki arama faaliyetleri küresel şirketlerin egemenliğindeydi. Bu da kapasite kullanımında bizi dezavantajlı hale getiriyordu. Kendi potansiyelimizi açığa çıkarma konusunda özgüven eksikliğimiz vardı.