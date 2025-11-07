07 Kasım 2025, Cuma
Futbolda bahis operasyonu: 18 gözaltı! Bundan sonra ne olacak?

Futbolda bahis operasyonu: 18 gözaltı! Bundan sonra ne olacak?

07.11.2025
Futbolda bahis operasyonu: 18 gözaltı! Bundan sonra ne olacak?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 17 hakem, bir süper lig takımı başkanı olmak üzere 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 12 ilde düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Spor Yorumcusu Cem Kerpiçciler ve avukat Hadi Dündar değerlendirdi.

BAHİS SKANDALI! ŞİMDİ NE OLACAK?

Türk futbolunu sarsan bahis iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında 17 hakem, bir faal kulüp başkanı ve bir eski kulüp başkanının da bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Gelişmeler, Türk futbolunun geleceği ve soruşturmanın seyrine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. A Spor Yorumcusu Cem Kerpiçciler ve avukat Hadi Dündar, operasyonu ve olası sonuçlarını A Haber'de değerlendirdi.

"TÜRK FUTBOLUNDA DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR KARAR"

Soruşturmayı "Türk futbolunda bir devrim niteliğinde" olarak tanımlayan A Spor yorumcusu Cem Kerpiçciler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duruşunu tebrik ederek, "Eğer bu kararın arkasında durulup bu soruşturmalar derinleştirilirse bence çok önemli sonuçlara ulaşılacak." dedi.

Masumiyet karinesinin önemine vurgu yapan Kerpiçciler, mevcut durumun bir iddia boyutunda olduğunu ancak bu tür iddiaların daha önce "fısıltı gazetesi" şeklinde yayıldığını, şimdi ise ilk defa net bir şekilde harekete geçildiğini belirtti.

Kerpiçciler, soruşturmanın sadece hakemlerle sınırlı kalmayacağını ve Türk futbolunun tüm paydaşlarına yönelik süreceğine dair açıklamalar olduğunu hatırlattı.

SORUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU VE KAPSAMI

Avukat Hadi Dündar, soruşturmanın iki temel suçlama üzerine kurulu olduğunu ifade etti; Güveni kötüye kullanma ve 6222 sayılı kanun kapsamında müsabaka sonucunu etkileme.

Dündar, "Bu soruşturmanın başlamış olması ve devamı, Türkiye'nin bu kimliğini, buradaki tavrını net bir şekilde ortaya koyması gerekir ki en azından Türkiye'de bazı olayların gölgesi altında kalabilecek şekilde bir spor müsabakasının olmaması gerekir." diyerek konunun uluslararası itibar açısından da önemine dikkat çekti.

SORUŞTURMA SONUNA KADAR GİDECEK

Soruşturmanın TFF'nin kendi disiplin soruşturmasıyla sınırlı kalmayacağının altının çizildiğini belirten Dündar şunları ekledi:

"Savcılık makamı diyor ki, burada evet bir kara para durumu söz konusu olabilir, burada bir bahis çetesinden bahsediliyor olabilir, illegal işlere girme durumunun söz konusu olabilir."

Dündar'a göre savcılık, bu sürecin arkasında daha büyük holdinglerin, tanınmış isimlerin olup olmadığını da araştırıyor ve "sonucu kime giderse gitsin soruşturmayı sonuna kadar yürüteceği" mesajını veriyor.

MÜSABAKALARA NASIL MÜDAHALE EDİLDİ?

Başsavcılık açıklamasında, 17 hakem ve 2 kulüp başkanı olmak üzere toplam 19 kişinin "müsabaka sonuçlarına müdahale ettiği" iddiası yer alıyor. Avukat Dündar, hakemlerin müdahalesinin sadece maç sonucuna yönelik olmayabileceğini belirterek, "İhtimali olan her olay üzerinde bahis oynama durumu söz konusu olabilir. Bu ne demektir? Kırmızı kart alınabilir, müsabakanın sonucuyla ilgili bir yorum yapılabilir." dedi. Dündar, hakemlerin arada bir aracı olmadan müsabaka içindeki bu tür olayları doğrudan etkileyebilecek pozisyonda olduklarını vurguladı.

FUTBOLCULAR DA MERCEK ALTINDA

Cem Kerpiçciler ise soruşturmanın sadece hakemleri değil, 3 binden fazla futbolcunun hesaplarının incelenmesi iddiasıyla futbolcuları da kapsadığını hatırlattı. Kerpiçciler, "Bu araştırmaların devlet yetkilileriyle beraber yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." diyerek sürecin ciddiyetine işaret etti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Operasyonun ardından liglerin durdurulup durdurulmayacağı ve geçmiş maçların tescilinin değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Cem Kerpiçciler, liglerin durdurulacağını düşünmediğini ancak geçmişe dönük tescilli maçlarla ilgili karar vermenin, emsali olmayan bir durum olduğu için zor olacağını belirtti.

Kerpiçciler, sürecin Türk futbolu için bir "milat" olması gerektiğini söyleyerek, "Kafalardaki bu soru işaretlerinin tamamen ortadan kalkması adına kıymetli bir durumun içerisindeyiz. Türk futbolunun tüm paydaşlarının bu konuya hassasiyetle destek vermesi gerektiğini düşünüyorum ki yepyeni önümüze bir bembeyaz sayfa açalım." ifadelerini kullandı.

