Futbolda bahis operasyonu: 18 gözaltı! Bundan sonra ne olacak?

Ekran görüntüsü / A Haber

"TÜRK FUTBOLUNDA DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR KARAR"

Soruşturmayı "Türk futbolunda bir devrim niteliğinde" olarak tanımlayan A Spor yorumcusu Cem Kerpiçciler, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duruşunu tebrik ederek, "Eğer bu kararın arkasında durulup bu soruşturmalar derinleştirilirse bence çok önemli sonuçlara ulaşılacak." dedi.

Masumiyet karinesinin önemine vurgu yapan Kerpiçciler, mevcut durumun bir iddia boyutunda olduğunu ancak bu tür iddiaların daha önce "fısıltı gazetesi" şeklinde yayıldığını, şimdi ise ilk defa net bir şekilde harekete geçildiğini belirtti.

Kerpiçciler, soruşturmanın sadece hakemlerle sınırlı kalmayacağını ve Türk futbolunun tüm paydaşlarına yönelik süreceğine dair açıklamalar olduğunu hatırlattı.