Türkiye futbolunda bahis depremi! Hakem ve kulüp başkanları gözaltında

Türkiye futbolu, sabah saatlerinde başlayan ve yasa dışı bahis iddialarını hedef alan geniş çaplı bir operasyonla sarsıldı. Aralarında aktif hakemler, eski ve yeni kulüp başkanlarının da bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Başlangıçta 18 olarak duyurulan gözaltı sayısı kısa sürede 19'a yükseldi. Soruşturmanın ayrıntılarını A Haber canlı yayınına katılan Spor Hukukçusu Ercan Sevdimbaş ile A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır değerlendirdi.

