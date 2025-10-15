Gazze'de ateşkes sonrası yeni tehlike! İsrail'in desteklediği çeteler soykırımı gizlemeye çalışıyor
Gazze’de ateşkes sonrası kalıcı barışa yönelik adımlar atılırken, bölgede ortaya çıkan silahlı çetelerin Filistin halkına saldırması yeni bir endişe yarattı. Soykırımcı İsrail’in Gazze Şeridi’nden çekilmesinin ardından ortaya çıkan bu yapıların Siyonistler tarafından desteklendiğinin ortaya çıkması dikkat çekti. Merve Tepe'nin sunduğu Memleket Meselesi programına katılan uzmanlar Gazze'deki çete saldırılarını ve yapıyı değerlendirdi. Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe çetelerin İsrail tarafından beslendiğini belirtirken "Bu çeteler Hamas'a karşı savaşıyorlar ve Hamas'ın oradaki varlığını yok etmeye çalışıyorlar.” dedi.
Katil İsrail rejiminin Gazze'den çekilmesinin ardından bölgede yeni oyunu olan çeteleri devreye soktu. İsrail'in Hamas'a karşı desteklediği ve bölgede iç karışıklık oluşturmak için görevlendirdiği çeteler, masum Filistin halkına saldırılarını sürdürürken gelen görüntüler ise oldukça tedirgin etti.
Peki bu çeteler kimden oluşuyor ve amaçları ne? İsrail'in soykırımı gizleme aracı çeteler A Haber'de uzman isimler tarafından ele alındı.
"GAZZE'DEKİ ÇETELER İSRAİL'İN DESTEKLEDİĞİ VE HAMAS'A KARŞI ÇATIŞAN YAPI"
Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ilk olarak Gazze'de bulunan çetelerin kim olduklarını açıklayarak "İsrail Trump'ın yoğun baskısıyla istemeyerek ateşkesin kabul etti ve bu durumu bir şekilde bahane etmesi lazım. İsrail kendi askeri güçleri ile saldırılarını sürdürürse dünyadan tepki almaya devam edecek. Şu anda Netanyahu'yu kurtarmaya yönelik bir operasyon var. Rehineler teslim edilirken İsrailliler Tel Aviv'de dini bayramlarında çaldıkları enstrümanı kullandılar. Bu olaya teolojik olarak yapı ve düşünce katmaya çalışıyorlar ki meşruiyetini sağlasınlar. Bu çeteler Gazze'nin doğu tarafından yer alan İsrail'e bağlı, Filistinlilerden oluşmuş ve İsrail'in desteklediği yapılardır. İsrail ile birlikte hareket ediyorlar. Çetelerin söylediği ise şu: 'Hamas ölüm ve yıkım getirdi'. Bu çeteler Hamas'a karşı savaşıyorlar ve Hamas'ın oradaki varlığını yok etmeye çalışıyorlar. Şebab gençlik demektir. İsrail güdümünde soykırımı gizleme ve meşrulaştırma ile saldırı gerçekleştiriyorlar. İsrail Gazze'deki çetelerin durumunu "İsrail yapmıyor" mantığı ile hareket edecekler. Gazze'deki tüm çatışmalar bu çeteler üzerinden yaptırılacak ki İsrail 'Burada Hamas'a karşı bir iç çatışma var' diyecek. " dedi.
"ÇETELERİN KIYAFETLERİ OLDUKÇA BATILI"
Gazeteci Ekrem Kızıltaş Gazze halkının daha önce de çete sorununu yaşadığını ve çok gündeme gelmediğini belirterek; "Bu çeteler gelen birtakım yardımları yağmalayıp, kaçırdıkları, Filistin halkının yardımlara ulaşmasını engelledikleri ve çok açık olmayan bulgular vardı. İsrailli bazı yetkililerin ve bazen ABD'nin söyledikleri 'Hamas gelen yardımları insanlara ulaştırmadan yağmalıyor' gibi iftiralar vardı ve arkasında bu çeteler var. Görüntüler ise her şeyi ifade ediyor. İzzettin El-Kassam Tugayları'nın kıyafetlerine alışığız ve bu çetelerin kıyafetleri ise oldukça Batılı duruyor. Bu çetelerin görüntülerine baktığımızda son derece formları, ve silahları oldukça Batılı. Dolayısıyla İsrail'in Hamas'a yönelik karışıklık çıkarmak amacıyla beslediği ekipler ve yapılar olduğu anlaşılıyor." şeklinde konuştu.
"HAMAS MİLİS GÜÇLERİ İLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR"
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ise çetelere yönelik son gelişmeleri Kudüs'ten aktarırken; Gazze'de İsrail işgali sırasında çetelerin durumunun fazla konuşulmadığını ve pusuya yattıklarını belirterek "İsrail Gazze'den çekilmesinin ardından milislerin foyaları ortaya çıktı. Bu çeteler özellikle yardım TIR'larına el koyup yağmalıyorlardı. Bu çetelerin tek amacı Hamas ile mücadele etmek değil, aynı zamanda Hamas ile Gazze halkını karşı karşıya getirmek. Çeteler kendi aileleri ve akrabaları tarafından kabul edilmeyen bir güçten bahsediyoruz. O nedenle İsrail'in bugüne kadar kullanışlı bir aparatıydı. İsrail şimdi bu çeteleri kabul etmiyor ve diğer taraftan Hamas'ta o milis güçlerle mücadele ediyor. Hamas tarafından çetelerdeki bazı kişilerin teslim olduğu ve etkisiz hale getirildiği bilgisi var. Bu sürecin önümüzdeki günlerde devam edeceği belirtiliyor. İsrail milis güçleri işgal ettiği bu topraklara kabul etmedi. Yardım istediler ateşkes anlaşmasından sonra deyim yerindeyse İsrail yüzüstü bıraktı. İsrail'in diğer yandan "Gazze'de istikrarsızlık var" algısı oluşturmaya çalışıyor. Önümüzdeki süreçte bu tip bahaneleri görme ihtimalimiz var. Gazze'de insani yardımlar ulaşıyor fakat Hamas'ın milis güçlerin üstesinden geleceği belirtiliyor. " dedi.
"HAMAS MINTIKA TEMİZLİĞİ YAPIYOR"
Gazeteci Zafer Şahin İsrail'in desteklediği çetelerin devşirme güçler olduğunu ve İsrail'in terör devleti oluşunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Şahin öte yandan Hamas'ın Gazze içerisinde çetelere yönelik temizlik yaptığını ifade ederek; "İsrail terör devleti olarak oyunu her yönüyle oynadığını görüyoruz. Bir nevi 5. kol faaliyeti yürütmüşler. İçeride bizim düşündüğümüz kadar yekpare bir bütünlük söz konusu değilmiş. Bir kere İsrail'in devşirdiği bazı güçler var. Hamas'ın bu gelinen süreçte bunlara doğrudan operasyona başlamasını, Hamas bence Gazze'de bir mıntıka temizliği yapıyor şuan. Barış sürecinde İsrail ile iş birliği yapan ve yapma potansiyeli olan yapıları tasfiye etmeye çalışıyor. Belli ki o abluka devam ederken içeride birbirleriyle de epey mücadele etmişler. Bunlar gibi birçok yapının insani yardım malzemelerini kara borsaya düşürdüğü, parayla sattıkları, İsrail'e bilgi taşıdıklarına dair iddialar vardı. Bir savaş durumunda insanlığın bütün halleri ortaya çıkıyor. Burada vatan savunması yapan Hamas gerçeği dururken İsrail ile iş birliği yapan başka yapıların ortaya çıkmış olması İsrail'in elinin kolunun nereye uzandığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den 15 Ekim sağanak haritası: İstanbul dahil birçok il listede! Polar vortex bozuldu, kutup soğukları Türkiye yolunda
- ABD hükümeti kapandı mı, son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ne zaman açılacak?
- Dost mu düşman mı? Zeytinyağının bilinmeyen yüzü ortaya çıktı! Diğer yağlardan daha çok…
- Uzmanlar uyardı: Gece telefonu bırakın! Depresyon riskini artıran o alışkanlık
- 5 besinle fark yaratın! Diyetisyenler önerdi: Şişkinliği kökünden çözen doğal yöntem
- Kararan muzlara son! Çürümeyi durduran o basit saklama sırrı: 2 haftaya kadar…
- Bölgenizi kontrol edin! 21 ilçede planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak?
- Sağlığınızı riske atmayın! En kirli 5 mutfak eşyası hangileri? Temizlemenin pratik yolu
- EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Olympiakos-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Optik illüzyon: Yüzlerce “W” arasında gizlenen “M” harfini bulabilir misiniz? En dikkatli gözler 7 saniyede görüyor
- FENERBAHÇE EUROLEAGUE MAÇ TAKVİMİ | Fenerbahçe Beko-Dubai Basketball maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- C vitamini sanıldığı kadar etkili değil! Soğuk algınlığını gerçekte önleyen şeyi uzmanı açıkladı