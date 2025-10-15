Gazze’de ateşkes sonrası yeni tehlike! İsrail’in desteklediği çeteler soykırımı gizlemeye çalışıyor

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"GAZZE'DEKİ ÇETELER İSRAİL'İN DESTEKLEDİĞİ VE HAMAS'A KARŞI ÇATIŞAN YAPI"

Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ilk olarak Gazze'de bulunan çetelerin kim olduklarını açıklayarak "İsrail Trump'ın yoğun baskısıyla istemeyerek ateşkesin kabul etti ve bu durumu bir şekilde bahane etmesi lazım. İsrail kendi askeri güçleri ile saldırılarını sürdürürse dünyadan tepki almaya devam edecek. Şu anda Netanyahu'yu kurtarmaya yönelik bir operasyon var. Rehineler teslim edilirken İsrailliler Tel Aviv'de dini bayramlarında çaldıkları enstrümanı kullandılar. Bu olaya teolojik olarak yapı ve düşünce katmaya çalışıyorlar ki meşruiyetini sağlasınlar. Bu çeteler Gazze'nin doğu tarafından yer alan İsrail'e bağlı, Filistinlilerden oluşmuş ve İsrail'in desteklediği yapılardır. İsrail ile birlikte hareket ediyorlar. Çetelerin söylediği ise şu: 'Hamas ölüm ve yıkım getirdi'. Bu çeteler Hamas'a karşı savaşıyorlar ve Hamas'ın oradaki varlığını yok etmeye çalışıyorlar. Şebab gençlik demektir. İsrail güdümünde soykırımı gizleme ve meşrulaştırma ile saldırı gerçekleştiriyorlar. İsrail Gazze'deki çetelerin durumunu "İsrail yapmıyor" mantığı ile hareket edecekler. Gazze'deki tüm çatışmalar bu çeteler üzerinden yaptırılacak ki İsrail 'Burada Hamas'a karşı bir iç çatışma var' diyecek. " dedi.