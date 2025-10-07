Tom Barrack’tan teröristbaşı Şahin’e manidar ziyaret! Görüşmenin ardından Suriye’de çatışma mı planlandı?

Suriye'de parlamento seçimlerinin gerçekleşmesi sonrası Halep kentinde terör örgütü SDG tarafından saldırı gerçekleşmesiyle gözler bir kez daha Ortadoğu'ya çevrildi. Bir yandan Mısır'da Gazze'nin ateşkes müzakereleri sürürken diğer yandan Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi birçok soruyu beraberinde getirdi. Öte yandan çatışmalardan birkaç saat önce ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Türkiye'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın YPG/PKK elebaşısı Ferhat Abdi Şahin ile gerçekleştirdiği görüşme ise "Çatışmalar mı planlandı?" sorularının sorulmasına neden oldu. Barrack-Şahin görüşmesinde herhangi bir açıklama yapılmamı kafaları karıştırırken Suriye yeniden ateş altına mı sürüklenmek isteniyor? A Haber'de Mehmet Derindağ'ın sunduğu Gece Ajansı programına katılan uzmanlar Halep'teki çatışmaları ve Barrack'ın teröristbaşı Şahin ile manidar görüşmesini değerlendirdi.



"TOM BARRACK ZİYARETİNİN İNCELENMESİ GEREKİYOR"

Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe: Suriye'de şimdi neden Halep'te bu olaylar neden meydana geldi? Biraz önce siz bir tanesini haber olarak verdiniz: Tom Barrack ziyareti var. İkincisi ise Suriye'de seçimler yapıldı. Bakın, üç tane ilde seçimler yapılamadı. Bunların iki tanesi SDG bölgesinde, bir tanesi de Süveyda'da. Şimdi iş böyle olunca, bu hem seçimler hem bu Barrack ziyareti acaba buradaki olayları tetikledi mi? Bu da incelenmesi gereken, tartışılması gereken konuların başında geliyor. Yani İsrail'in bölgedeki politikaları var, düğmeye basma olayı olabilir ama bu düğmeye neden şimdi basıldı? İşte ben onu anlatmak istiyorum. Yani zaten biliyoruz İsrail'in Suriye özelindeki politikasını: Bölüp parçalayıp yönetme politikası, farklılıkları kullanma politikası. Şimdi bütün bunları geniş perspektifte düşünüp biraz içine girdiğimizde, şimdi bu politikanın uygulanabilmesi için bahaneler olması lazım, sebepler aranması lazım. Acaba bu sebeplerin içerisinde seçimler mi var? Ya da Tom Barrack ne dedi, ne vaat etti? "Sadece ziyaret ettim" diyor. Ama ayrıntı var mı? Benim ulaşabildiğim yok, bununla ilgili bir açıklama yok.