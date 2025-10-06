Katil Netanyahu Gazze'de saldırıları durduracak mı? Çekilme hattında gizli hile! Uzman isimden çarpıcı yorum: Deniz yolu üzerinden insani yardım koridoru açılmalı
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sağlanması için çekilme planını haritalı olarak yayınlamasının ardından Hamas ve İsrail arasında ikili müzakereler başladı. Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinde gerçekleşen görüşmelerde ilk olarak taraflardan herhangi bir açıklama yapılmazken Trump görüşmelerin başarılı geçtiğini belirtti. Peki her iki taraf anlaşmaya vardığında mavi, sarı ve kırmızı renkten oluşan İsrail ordusunun çekilme planı devreye girecek mi? Gazze'de ateşkes kalıcı olarak sağlanacak mı? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler bölgedeki son gelişmeleri ve İsrail'in çekilme hattı haritasını değerlendirdi. Askeri Stratejist Doç Dr. Kemal Olçar, Trump'ın çekilme planında yer alan alanlarda İsrail askerinin garnizon olarak bulunmadığını belirterek; "Mavi hatta herhangi bir İsrail garnizonu yok. O yüzden bu çekilme şu kağıt üstündeki çekilme biraz hile. Yani 'Çekildim' demek bir kere koca bir yalan." dedi. Avukat ve AK Parti MDK Üyesi Aydoğan Ahıakın ise Gazze'ye kıyısı olan ülkelerin deniz yolu üzerinden insani yardım koridoru oluşturmak için devreye girmesi gerektiğini vurgulayarak "Gazze'ye deniz üzerinden insani yardım koridoru oluşturulur ve geçici bir liman kurulması başarılırsa çok ciddi katkısı olur ve bütün yardımlar ulaşır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan Gazze'de ateşkes planı Hamas tarafından çoğu maddelerinin kabul edilmesi üzerine müzakere süreci başladı. Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinde devam eden süreçte ilk toplantı tamamlanmasının ardından görüşmelerin Pazartesi günü devam edeceği belirtildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "Görüşme çok başarılı geçti" derken Gazze'de ateşkesin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan Trump'ın açıkladığı çekilme planı A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler tarafından değerlendirildi.
"KOŞULSUZ DESTEK 1948'DEN BERİ DEVAM EDİYOR"
Askeri Stratejist Doç Dr. Kemal Olçar, ABD'nin Gazze'deki ateşkes için hazırladığı 20 maddelik anlaşmayı ve 3 aşamadan oluşan çekilme planını harita üzerinden göstererek değerlendirmelerde bulundu. Olçar; "İsrail'in içerisinde ve dışarısında, diaspora dediğimiz o gruplar, 6 milyonluk bir camia, Amerika'da bunun büyük kısmı yaşıyor, işte Almanya'da, Fransa'da yaşıyor. Bunlar hakikaten finans sistemini kurgulamışlar. İstihbarat ağı, network muazzam geniş. Amerika'daki başkanların hemen hemen hepsinin dosyaları var ellerinde bu adamların. Dolayısıyla İsrail'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki, Patagonya ile olan ilişki gibi değil. Daha sert, daha rijit. Hangi başkan gelirse gelsin, İsrail'e yapılacak olan koşulsuz destek kavramını değiştiremiyor. Çünkü 1979'daki Camp David 1'den sonra yapılan anlaşma gereğidir o. Garantörlük anlaşmasıdır o. Koşulsuz destek, unconditional support (Koşulsuz destek) orada direkt bu yazar. Dolayısıyla bu koşulsuz desteği Trump da gelse sürdürüyor, Biden sürdürdü, ondan önce kim geldiyse onlar sürdürdü. Dolayısıyla 1948'den bugüne bu destek devam ediyor."
"TRUMP'IN ÇEKİLME PLANININ BULUNDUĞU MAVİ HATTA İSRAİL ORDUSU YOK"
ABD Başkanı Donald Trump şu anda mavi hatta olduklarını kabul ediyor. Şurada bir yer var, El Mevasi denilen bir yer var şöyle 12 kilometrelik bir alan. Buraya yığmışlardı eskiden, şimdi de burada birçok Filistin halkından insanlar var. Önce İsrail askeri şu mavi hatta çekilecekler, birinci hat. Mevcut durumu bu. Buradan öteye geçmeyecekler. Bu şu demek midir? Abluka kalkmış mıdır demek? Değil. O zaman çekilme yok burada, değil mi? Orada da duruyor zaten. Abluka duruyor. E o yüzden giremiyor şu anda Sumud Filosu giremedi, Özgürlük Filosu giremeyecek. Mavi hatta herhangi bir İsrail garnizonu yok. O yüzden bu çekilme şu kağıt üstündeki çekilme biraz hile. Zaten bombalıyor oralara asker yollamıyor. Yani "Burayı sen çekildim ya da buradayım şu anda" demek bir kere koca bir bana göre yalan. Zaten orada olmaya çalışıyor, olamıyor zaten.
"PLANDA YALAN SÖZ KONUSU"
İkinci sarı hat, Selahaddin Caddesi. Gazze'yi dikey olarak ikiye böler. Dolayısıyla Selahaddin Caddesi'nde şu anda İsrail katil ordusundan mürekkep bir kara gücü de yok. Garnizon diyorum. Geliyorlar, gidiyorlar, dolaşıyorlar. Hamas vuruyor, çekiliyor. Öyle bir şey olabiliyor ama burada sabit bir garnizon yok. Yani lojistik merkezi, ikmal merkezi gibi hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Dolayısıyla burada da bir yalan söz konusu. Geri çekilme hattı diyor. Şu mesafe ne kadardı? 12 kilometre. Ya ne var 12 kilometre şuradan bir küçük menzilli füze mesafesi.
"ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ HİÇBİR ZAMAN İSTİKRAR GETİRMEDİ"
Kemal Olçar sözlerinin devamından Trump'ın bizzat kendisinin yöneteceği ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in koordinatörlüğünü gerçekleştireceği Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'de herhangi bir barış getirmeyeceğini, bu sistemin Bosna Hersek ve Kosova savaşlarında uygulandığını ve başarısız olduğunu belirterek; "Kırmızı hatta işte geri çekilecekler, uluslararası istikrar gücü konuşlanacak. En son çekileceği hat, bir duvar vardı, hatırlıyor musunuz? Gazze'yle katil İsrail devleti arasında bir duvar ördüler. O duvar şu anda şu bölge onu gösteriyor. En son çekilme hattı. Hiç Batı Şeria ifadesi geçmiyor. Batı Şeria topraklarını Netanyahu iki katına çıkarttım dedi en son konuşmasında. Bu demektir ki daha da devam edeceğiz Batı Şeria ile ilgili. Batı Şeria planın içinde yok. İki devletli çözüm o yüzden yok diyoruz biz. Doğu Kudüs var mı? Doğu Kudüs de yok. Golan var mı işgal altında? O da yok. Bir tek Gazze planı bu. Dolayısıyla buradan diyecek ki şimdi Netanyahu, "Evet, ben mavi hattaydım, sarıya çekildim." Hadi ya, yoksun ki zaten burada! Nereye çekildin? Kağıt üstünde, "Ben çekildim, hadi sen de şunu yap" diyecek Hamas'a. "Bak, ben kırmızıya çekildim, hadi şunu yap" diyecek. Şimdi en son şuraya geldiklerinde şurada bir barış gücü oluşturulacak.
Uluslararası İstikrar Gücü diyorlar. Uluslararası İstikrar Gücü bana şunu hatırlatıyor. Afganistan'da da vardı bu istikrar gücü, Bosna-Hersek'te de vardı bu istikrar gücü. İstikrar gücü adında ama hiçbir zaman istikrar getirmedi. Amerika'nın Afganistan'dan çekilişini hepimiz magazin izler gibi izledik. Bosna-Hersek'teki katliamlara şahit olduk, 1995'te, Kosova'da 1999'da. Bu istikrar gücü oraya konduğunda hangi ülkelerden mürekkep olacak? BM işin içerisine girecek mi? Güvenlik Konseyi bir karar alacak mı? Bakın bir sürü soru var. Legal olarak zaten orada, bakın Golan Tepeleri'nde bir kuvvetlerin çekilmesi anlaşması gereği bir BM barış gücü var. Hatırlar mısınız Lübnan-İsrail arasındaki o sınırda Birleşmiş Milletler UNIFIL dediğimiz barış gücü var. İsrail her ikisini de işgal etti topraklarını barış gücünün. Üstünden geçti, 9 köyü işgal etti Golan Tepeleri'nde Suriye'ye ait. Lübnan'da barış gücünün karakolunu işgal etti tanklar. O zaman kırmızı hatta sen uluslararası barış gücünü konuşlandırdığın andan itibaren uluslararası BM barış gücünü işlevsiz kılarsın. Bu arada Hamas'ı da silahsızlandırdığında Hamas da silahsız kalacak. E şimdi oradaki Filistin halkını koruyacak kim kalıyor milli anlamda? Hiç kimse. Bosna'da hasat yaptılar. Boşnakların silahlarını topladılar, Sırplarınkini toplamadılar. Sırplar Boşnakların evini taciz etti, tecavüz ettiler. Aynı şey. Bakın o o oyunları çok dikkatle takip etmek lazım. Versay Barış Anlaşması imzalandı Almanya'yla 1945 sonrasında ve bu anlaşmadan sonra Weimar Cumhuriyeti kuruldu, ordusuzlaştırıldı Almanya, ikiye bölündü. Yarısını Ruslar kaptı, yarısını Amerikalılar. Şimdi burada da böyle bir barışa gidiyoruz, anlıyorum, ama başka bir savaşın tetikleyicisi olan bir barış anlaşması yapmayalım diyorum.
"SUMUD FİLOSU'NA YAPILAN KÖTÜ MUAMELE BM DENİZ HUKUKU'NA AYKIRI"
Türkiye'nin özel uçakla getirdiği Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrollerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadelerinin alınmasına değinen Avukat ve AK Parti MDK Üyesi Aydoğan Ahıakın; "Yargı yetkisi her ülkenin vatandaşı kendi yargısında, kendi vatandaşlarına karşı, mesela Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı İsrail'in işlemiş olduğu tüm suçlara karşı İstanbul, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıkları suç duyurularında bulundu. Sumud Filosu'ndaki gönüllüler de Türkiye'ye adım attıktan itibaren, onlar Adli Tıp'ta kontrolleri yapıldı ve tutanak altına alındı. Niye? İleride bununla alakalı açılacak olan ceza davaları, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ve buradaki kötü muamele gören ve hukuka aykırı bir şekilde, yani uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde müdahale edildiği için."
"İSRAİL'İN DOKUNULMAZLIK ALGISI SONA ERDİ"
Ahıakın, her an Gazze'deki soykırımını dünyaya duyuran ve ateşkesin sağlanması için güçlü bir diplomasi yürüten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'ye yardım noktasındaki katkılarını hatırlatarak; "Yalnız bir şeyi unutmamak lazım. Yani Sumud Filosu tamam çok güzel bir iş yaptı, Allah razı olsun. Tüm dünyanın aslında dikkatini çekmiş oldular ve aslında İsrail o dokunulmazlık ve şımarıklık halini bir sona erdirmiş oldu. Şöyle, yani İsrail bence tüm dünya halklarını bir defa karşısına aldı. Bir şeyi unutmayalım ama. Bakın Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 7 Ekim'den beri 110.000 tondan fazla insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdı. Türkiye bu konuda Gazze duyarlılığı noktasında, Sayın Cumhurbaşkanımızın hem diplomatik hem diğer birebir yapmış olduğu girişimler ve Birleşmiş Milletler de dahil dünyadaki tüm platformlarda Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten Gazze'nin sesi oldu. Bunu bir unutmamamız lazım. Ve yine AFAD koordinasyonunda bu insani yardımlar ulaştırıldı. Yeter mi? Yetmez. Bence bu meselenin asıl çözüm noktası şu Gazze'ye insani deniz koridorunun bir an evvel açılması lazım."
"GAZZE'YE DENİZ YOLU ÜZERİNDEN İNSANİ YARDIM KORİDORU OLUŞTURULMASI LAZIM"
Aydoğan Ahıakın, Gazze'ye acilen yardımların ulaşması noktasında kıyı ülkelerinin deniz yolu üzerinden insani yardım için koridor oluşturma hakkının bulunduğunu belirterek "İnsanca olmasa da bakın kıyı devletlerinin, Cenevre Sözleşmesi'ne göre giden insani yardımları koruma ve gözetleme yükümlülüğü var uluslararası hukuka göre. Eğer Gazze'de geçici bir liman kurulması başarılırsa ve Gazze'ye insani yardım koridoruyla, deniz koridoru üzerinden insani yardımları ulaştırabilirsek ki kıyı devletlerinin bunu yapmaya yetkisi var ve burada da işte belki işte. Barış olsa da olmasa da bunun sağlanması lazım. Yani bu konuda da bence Gazze'yi de ayağa kaldırır diye düşünüyorum." dedi.
