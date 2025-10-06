Katil Netanyahu Gazze’de saldırıları durduracak mı? Çekilme hattında gizli hile! Uzman isimden çarpıcı yorum: Deniz yolu üzerinden insani yardım koridoru açılmalı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan Gazze'de ateşkes planı Hamas tarafından çoğu maddelerinin kabul edilmesi üzerine müzakere süreci başladı. Mısır'ın Sharm El-Sheikh kentinde devam eden süreçte ilk toplantı tamamlanmasının ardından görüşmelerin Pazartesi günü devam edeceği belirtildi. Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "Görüşme çok başarılı geçti" derken Gazze'de ateşkesin ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Öte yandan Trump'ın açıkladığı çekilme planı A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzman isimler tarafından değerlendirildi.

"KOŞULSUZ DESTEK 1948'DEN BERİ DEVAM EDİYOR"



Askeri Stratejist Doç Dr. Kemal Olçar, ABD'nin Gazze'deki ateşkes için hazırladığı 20 maddelik anlaşmayı ve 3 aşamadan oluşan çekilme planını harita üzerinden göstererek değerlendirmelerde bulundu. Olçar; "İsrail'in içerisinde ve dışarısında, diaspora dediğimiz o gruplar, 6 milyonluk bir camia, Amerika'da bunun büyük kısmı yaşıyor, işte Almanya'da, Fransa'da yaşıyor. Bunlar hakikaten finans sistemini kurgulamışlar. İstihbarat ağı, network muazzam geniş. Amerika'daki başkanların hemen hemen hepsinin dosyaları var ellerinde bu adamların. Dolayısıyla İsrail'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki, Patagonya ile olan ilişki gibi değil. Daha sert, daha rijit. Hangi başkan gelirse gelsin, İsrail'e yapılacak olan koşulsuz destek kavramını değiştiremiyor. Çünkü 1979'daki Camp David 1'den sonra yapılan anlaşma gereğidir o. Garantörlük anlaşmasıdır o. Koşulsuz destek, unconditional support (Koşulsuz destek) orada direkt bu yazar. Dolayısıyla bu koşulsuz desteği Trump da gelse sürdürüyor, Biden sürdürdü, ondan önce kim geldiyse onlar sürdürdü. Dolayısıyla 1948'den bugüne bu destek devam ediyor."