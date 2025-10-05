Tüm Türkiye'de Filistin Yürüyüşü! Gazze'ye ve filolara destek! Ayasofya'dan Eminönü'ne...
Neredeyse tüm şehirlerin yanı sıra İstanbul'da da "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Etkinlik öğle namazının ardından Ayasofya Camii’nden başlayarak Eminönü Meydanı’nda yapılacak mitingle sona erdi. A Haber etkinliğin gerçekleştirildiği Ayasofya Camii önünde vatandaşın nabzını tuttu. İşte detaylar...
Türkiye'nin birçok ilinde ve İstanbul'da bugün 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi.
Etkinliğin öğle namazının ardından Ayasofya Camii'nden başladı, Eminönü Meydanı'nda yapılan duaların ardından sona erdi.
YÜRÜYÜŞ SONA ERDİ
İstanbul'da Küresel Sumud Filosu ve Özgür Filistin'e destek amacıyla Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na kadar süren yürüyüş, yapılan duaların ardından sona erdi.
İZMİR'DE TEKNELER GAZZE İÇİN AÇILDI
İzmir'de 7 noktadan çok sayıda tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için düzenlenen 'Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız' etkinliğinde denize açıldı.
YÜRÜYÜŞ BAŞLADI
Ayasofya Meydanı'nda toplanan binler Eminönü'ne yürüyor.
“ZULME SESSİZ KALMAYIN”
A Haber mikrofonuna konuşan başka bir genç ise canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
"Filistin halkı yıllardır zulme uğruyor ve kimse buna ses çıkarmıyor. Orada masum canlar var bebekler katlediliyor. Bence vicdan sahibi hiç kimse bebeğin böyle bir zulme uğramasına sessiz kalmamalı. Ben kalamadım kimsenin de kalmamasını isterim bu sebeple geldim. Ben bu sene YKS’ye gireceğim. Normalde benim ders çalışmam gerekiyordu ama bu duruma sessiz kalmak istemediğim için bugün burada bulunuyorum."
“TARAFLI DEĞİL İNSANİ OLARAK BAKIN”
A Haber canlı yayınında konuşan 15 yaşındaki hafız şu ifadeleri kullandı:
“Filistin meselesi sadece Müslümanların üstüne alınması gereken bir mesele değildir. İnsanlığı alakadar eden bir meseledir. Eğer ufacık bir vicdanınız varsa buraya gelip o insanların hakkını savunmalısınız diye düşünüyorum. Orada çocuklar katledilirken insanların hakkı yenirken kadınlar çocuklar ölürken biz yan gelip yatamayız evlerimizde. Sizleri de meydanlara davet ediyorum.
Batı’ya bir özenti var lütfen Batı’ya olan özentinizi birazcık azaltın. Orada sarı saçlı mavi gözlü insanlara eğer böyle bir şey yapılsaydı dünya ayağa kalkardı siz de ayağa kalkardınız ama şu anda bunun bir ırkla alakası olmadığını söylemek istiyorum yaşıtlarıma özellikle. Etrafınıza bir bakın. Yapılan haksızlıklara bir bakın. Taraflı bakmayın insani olarak bakın bu meseleye.”
KALABALIK OLUŞMAYA BAŞLADI
BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 05 Ekim 2025 tarihinde Ayasofya Meydanı-Eminönü Meydanı arasında düzenlenecek olan yürüyüş programı kapsamında Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak, Çiçek Pazarı Sokak program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.
Alternatif yollar ise şöyle:
Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Optik İllüzyon Testi: Retro görselin içinde iki kedi saklanıyor! Sadece 1000 kişiden 1’i görebiliyor
- 117 yaşına kadar yaşadı! Uzun ömrün sırrını Gastroenterolog açıkladı: Günde 3 kez…
- Aslında kedilere alerjiniz yok! Bilim insanlarından yeni keşif: Toz, kedi tüyü ve polen alerjisi tarihe karışıyor
- ATV dizisi Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Orhan kadrosunda kimler var?
- SÜPER LİG MAÇI: Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 4 Ekim ne günü? Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıktı? En anlamlı Hayvanları Koruma Günü mesajları
- Makarna pişirirken yaptığınız en büyük hata! Uzmanlar uyardı: Sağlığınız risk altında
- 2025 DOLUNAY TAKVİMİ: Ekim Dolunay’ı ne zaman, saat kaçta? Nasıl oluşur?
- Chelsea-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- Vücudunuzun gizli dili: Yiyecek krizleri neyi işaret ediyor? Sebebi sadece açlık değil…
- 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ: 2026 Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak?
- Gençlik kalkanı çöktü! İnsanlar uzayda daha hızlı mı yaşlanıyor? Deneyler kanıtladı