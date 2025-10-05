05 Ekim 2025, Pazar
Tüm Türkiye'de Filistin Yürüyüşü! Gazze'ye ve filolara destek! Ayasofya'dan Eminönü'ne...

CANLI ANLATIM GÜNDEM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2025 12:27 Güncelleme: 05.10.2025 23:12
İstanbul’da Filistin Yürüyüşü

Neredeyse tüm şehirlerin yanı sıra İstanbul'da da "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Etkinlik öğle namazının ardından Ayasofya Camii’nden başlayarak Eminönü Meydanı’nda yapılacak mitingle sona erdi. A Haber etkinliğin gerçekleştirildiği Ayasofya Camii önünde vatandaşın nabzını tuttu. İşte detaylar...

Türkiye'nin birçok ilinde ve İstanbul'da bugün 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi.

Etkinliğin öğle namazının ardından Ayasofya Camii'nden başladı, Eminönü Meydanı'nda yapılan duaların ardından sona erdi.

CANLI ANLATIM
16:59 05 Ekim 2025

YÜRÜYÜŞ SONA ERDİ

İstanbul'da Küresel Sumud Filosu ve Özgür Filistin'e destek amacıyla Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na kadar süren yürüyüş, yapılan duaların ardından sona erdi.

14:34 05 Ekim 2025

İZMİR'DE TEKNELER GAZZE İÇİN AÇILDI

İzmir'de 7 noktadan çok sayıda tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için düzenlenen 'Kararlıyız, Sumud'un Yanındayız' etkinliğinde denize açıldı.

13:30 05 Ekim 2025

YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Ayasofya Meydanı'nda toplanan binler Eminönü'ne yürüyor.

12:39 05 Ekim 2025

“ZULME SESSİZ KALMAYIN”

A Haber mikrofonuna konuşan başka bir genç ise canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Filistin halkı yıllardır zulme uğruyor ve kimse buna ses çıkarmıyor. Orada masum canlar var bebekler katlediliyor. Bence vicdan sahibi hiç kimse bebeğin böyle bir zulme uğramasına sessiz kalmamalı. Ben kalamadım kimsenin de kalmamasını isterim bu sebeple geldim. Ben bu sene YKS’ye gireceğim. Normalde benim ders çalışmam gerekiyordu ama bu duruma sessiz kalmak istemediğim için bugün burada bulunuyorum."

12:37 05 Ekim 2025

“TARAFLI DEĞİL İNSANİ OLARAK BAKIN”

A Haber canlı yayınında konuşan 15 yaşındaki hafız şu ifadeleri kullandı:

 “Filistin meselesi sadece Müslümanların üstüne alınması gereken bir mesele değildir. İnsanlığı alakadar eden bir meseledir. Eğer ufacık bir vicdanınız varsa buraya gelip o insanların hakkını savunmalısınız diye düşünüyorum. Orada çocuklar katledilirken insanların hakkı yenirken kadınlar çocuklar ölürken biz yan gelip yatamayız evlerimizde. Sizleri de meydanlara davet ediyorum.

Batı’ya bir özenti var lütfen Batı’ya olan özentinizi birazcık azaltın. Orada sarı saçlı mavi gözlü insanlara eğer böyle bir şey yapılsaydı dünya ayağa kalkardı siz de ayağa kalkardınız ama şu anda bunun bir ırkla alakası olmadığını söylemek istiyorum yaşıtlarıma özellikle. Etrafınıza bir bakın. Yapılan haksızlıklara bir bakın. Taraflı bakmayın insani olarak bakın bu meseleye.”

12:24 05 Ekim 2025

KALABALIK OLUŞMAYA BAŞLADI

Vatandaşlar Ayasofya Camii'nin önünde toplanmaya başlarken büyük bir kalabalık yürüyüş için hazırlanıyor.
12:10 05 Ekim 2025

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 05 Ekim 2025 tarihinde Ayasofya Meydanı-Eminönü Meydanı arasında düzenlenecek olan yürüyüş programı kapsamında Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak, Çiçek Pazarı Sokak program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.
Alternatif yollar ise şöyle:
Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi.

 

12:00 05 Ekim 2025

FİLOLARA VE GAZZE'YE DESTEK

Filistin'e Destek Platformu ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Sumud ve Özgürlük Filolarına destek olmak için öğlen namazının ardından Ayasofya'dan Eminönü Meydanı'na yürüyüş düzenlenecek.

 

