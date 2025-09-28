Netanyahu’dan BM’de 1947 yalanı! Filistin manipülasyonuyla soykırımı örtbas etmeye çalıştı: | Yahudiler Naziler’den kaçtıklarında onları Müslümanlar kolladı

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, BM'de yaptığı konuşmasında Gazze başta olmak üzere İran, Irak ve Suriye'de terör eksenini iddia ettiği haritayı boş koltukları anlattı. (AFP)

İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de uyguladıkları vahşeti savunmasının yanı sıra yalanlarla dolu ifadelerini boş koltuklara anlatması A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında değerlendirildi. Uzman isimler geçtiğimiz gün dünyanın tepki gösterdiği Netanyahu'nun skandal ifadeleri yorumlarken, diğer yandan İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesini geçmişten günümüze kadar ele aldı.

"NAZİLERİN YAHUDİLERE YAPTIĞI SOYKIRIMDA FİLİSTİN HALKI ONLARA SAHİP ÇIKTI"

AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik kullandığı terör ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ve asıl saldırıların İsrail'in yaptığını belirterek Naziler'in Yahudilere yaşattıkları soykırımının şuan Filistin halkına kendilerinin uyguladığını vurguladı.

Boyraz; "Netanyahu'nun her dediği ve her kelimesi hepsi yalan. Sahadaki gerçeklik ile hiçbiriyle ölçüşmüyor. Dünyada ilk terör saldırısını yapan İsrail kurulmadan önce İrdun ismi verilen Yahudi çeteleri Filistinlilere yönelik ve Netanyahu'nun anlattığı asıl trajik olan kısmı Alman Naziler orada İsraillilere soykırım yapıp Yahudiler de Filistin'e doğru kaçtıklarında Filistin halkı bu insanları evlerine alıp sahip çıktılar. Hayfa, Yafa ve birçok yerde soykırımdan gemilerle kaçan Yahudiler'e Filistinliler sahiplik ettiklerine dair o kadar çok hikayeler var ki. Şimdi ise İsrail kendi uyguladığı soykırımın bir benzerini Filistinlilere anlatıyor. Batı Kudüs'te bir yahudi soykırım müzesi vardır Holokost Müzesi olarak geçer. Bir Filistinli gazeteci arkadaşımla orayı ziyaret ederken orada aşağıda Ayn-Kerim isimli bir tarihi Filistin kenti gözüküyor. Ayn-Kerim Filistinlilerin 1948 yılında çocuklarıyla etnik temizlik yapıp çocuklarıyla birlikte katlettiği yeri var. Arkadaşım bir soykırımı izledik ve çıktık aşağıda başka bir soykırımı görüyoruz dedi. Asıl sorun burada zaten. Yahudilerin tarih boyunca Avrupa'da Nazilerin onları katlettiğini kimse inkar etmiyor. Asıl sıkıntı bunu yaşayan halkın bunu kendilerine yaşatanlarla hiçbir alakası olmayan Filistinlilere benzer şeyi uygulamasıdır. Kudüs'teki soykırım müzesine gidenler oradaki Nazi Alman kelimesini kapatıp yerine İsrailli Siyonist yazsınlar. Öldürülenlerin yerine Yahudi kelimesini kapatıp Filistinli yazsınlar. Aşağı yukarı birebir aynı. Ama o dönem İsrail endüstrisi Holikost endüstrisi diye bir şey üretti ve farkındalık oluşturdu. Uluslararası toplum ve medyanın burada benzer bir şeyin yapması lazım ki Filistinli halk yeniden bir katliama uğramasın." dedi.