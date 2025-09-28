Netanyahu’dan BM’de 1947 yalanı! Filistin manipülasyonuyla soykırımı örtbas etmeye çalıştı: | Yahudiler Naziler’den kaçtıklarında onları Müslümanlar kolladı

28 Eylül 2025, Pazar
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 28.09.2025 03:12 Güncelleme: 28.09.2025 03:34
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bebek katili Netanyahu'nun kürsüye çıktığı dakikalarda dünya liderlerinin tepki olarak salonu terk etmesinin yankıları sürüyor. Bibi'nin BMGK'da Gazze'deki soykırımı savunduğu skandal ifadelerinin yanı sıra Filistin topraklarına ilişkin peşi sıra söylediği yalanlarını boş koltuklara seslenmesi A Haber'de uzman isimler tarafından ele alındı. Satır Arası programına katılan uzmanlar, Netanyahu'nun küstah açıklamalarını ve İsrail'in Filistin topraklarını nasıl işgal ettiğini geçmişten günümüze değerlendirdi. AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İsrail Başbakanı'nın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Her kelimesi yalan. Sahadaki gerçeklik ile hiçbiriyle ölçüşmüyor." dedi. Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker ise İsrail'in Filistin topraklarını nasıl gasp ettiğini kronolojik olarak anlatırken "2500 sene önce Hristiyanlar, Yahudileri Avrupa'dan sürdüklerinde onları Müslümanlar kollamıştır. Onlar bize borçlular ve bunları bilsinler." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 80. toplantısında İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliam, bölgede ateşkes sağlanması ve Filistin'de iki devletli çözümün görüşülmesinin ardından dünya liderleri Netanyahu'yu protesto etti. 26 Eylül'de gerçekleşen zirvede bebek katili Netanyahu'nun BM kürsüsüne çıktığı anlarda ülkelerini temsil eden delegelerin salonu terk etmesi ve salonun aniden boşalmasının yankıları sürüyor.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, BM'de yaptığı konuşmasında Gazze başta olmak üzere İran, Irak ve Suriye'de terör eksenini iddia ettiği haritayı boş koltukları anlattı. (AFP) Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, BM'de yaptığı konuşmasında Gazze başta olmak üzere İran, Irak ve Suriye'de terör eksenini iddia ettiği haritayı boş koltukları anlattı. (AFP)

İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de uyguladıkları vahşeti savunmasının yanı sıra yalanlarla dolu ifadelerini boş koltuklara anlatması A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında değerlendirildi. Uzman isimler geçtiğimiz gün dünyanın tepki gösterdiği Netanyahu'nun skandal ifadeleri yorumlarken, diğer yandan İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesini geçmişten günümüze kadar ele aldı.

NETANYAHU'DAN FİLİSTİN MANİPÜLASYONU: HER KELİMESİ YALANLARLA DOLU

"NAZİLERİN YAHUDİLERE YAPTIĞI SOYKIRIMDA FİLİSTİN HALKI ONLARA SAHİP ÇIKTI"

AA Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik kullandığı terör ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı ve asıl saldırıların İsrail'in yaptığını belirterek Naziler'in Yahudilere yaşattıkları soykırımının şuan Filistin halkına kendilerinin uyguladığını vurguladı.

Boyraz; "Netanyahu'nun her dediği ve her kelimesi hepsi yalan. Sahadaki gerçeklik ile hiçbiriyle ölçüşmüyor. Dünyada ilk terör saldırısını yapan İsrail kurulmadan önce İrdun ismi verilen Yahudi çeteleri Filistinlilere yönelik ve Netanyahu'nun anlattığı asıl trajik olan kısmı Alman Naziler orada İsraillilere soykırım yapıp Yahudiler de Filistin'e doğru kaçtıklarında Filistin halkı bu insanları evlerine alıp sahip çıktılar. Hayfa, Yafa ve birçok yerde soykırımdan gemilerle kaçan Yahudiler'e Filistinliler sahiplik ettiklerine dair o kadar çok hikayeler var ki. Şimdi ise İsrail kendi uyguladığı soykırımın bir benzerini Filistinlilere anlatıyor. Batı Kudüs'te bir yahudi soykırım müzesi vardır Holokost Müzesi olarak geçer. Bir Filistinli gazeteci arkadaşımla orayı ziyaret ederken orada aşağıda Ayn-Kerim isimli bir tarihi Filistin kenti gözüküyor. Ayn-Kerim Filistinlilerin 1948 yılında çocuklarıyla etnik temizlik yapıp çocuklarıyla birlikte katlettiği yeri var. Arkadaşım bir soykırımı izledik ve çıktık aşağıda başka bir soykırımı görüyoruz dedi. Asıl sorun burada zaten. Yahudilerin tarih boyunca Avrupa'da Nazilerin onları katlettiğini kimse inkar etmiyor. Asıl sıkıntı bunu yaşayan halkın bunu kendilerine yaşatanlarla hiçbir alakası olmayan Filistinlilere benzer şeyi uygulamasıdır. Kudüs'teki soykırım müzesine gidenler oradaki Nazi Alman kelimesini kapatıp yerine İsrailli Siyonist yazsınlar. Öldürülenlerin yerine Yahudi kelimesini kapatıp Filistinli yazsınlar. Aşağı yukarı birebir aynı. Ama o dönem İsrail endüstrisi Holikost endüstrisi diye bir şey üretti ve farkındalık oluşturdu. Uluslararası toplum ve medyanın burada benzer bir şeyin yapması lazım ki Filistinli halk yeniden bir katliama uğramasın." dedi.

Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker (Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü) Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker (Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü)


"YAHUDİLERİ MÜSLÜMANLAR KOLLAMIŞTIR"

Akademisyen Prof. Dr. Uğur Özgöker, İsrail'in geçmişten günümüze Yahudilerin Filistin topraklarını nasıl işgal ettiğini kronolojik olarak ele alırken Netanyahu'nun sözlerinin tamamen yalan olduğunu belirtti.

Özgöker; "Netanyahu'nun atalarının Filistin topraklarında olduklarını iddia etmesinin hiçbir alakası yok. Onlar o topraklardan 2500 sene önce gitmişler ve dünyanın her bir yerine dağılmışlar. Hristiyanlar Yahudileri sürmüştür ve fakat Müslümanlar ve Türkler kollamıştır. Bize borçlular ve bunları bilsinler. 1492'de 2. Bayazit Yahudileri aldı, 1930'da Atatürk bunları aldı getirdi. 1916 bugünkü Ortadoğu'yu ve Osmanlı'nın toprakları İngiltere ve Fransa cetvelle çizip böldüler ve parçaladılar. Bundan 1 yıl önce Hüseyin Mcmohon yazışmaları olarak tarihte geçer. Hüseyin Mcmohon, Şerif Hüseyin olarak geçer ve Osmanlı Devleti'nin Mekke'yi emanet ettiği olarak geçer ve şimdiki Ürdün Kralı'nın büyük dedesidir. Mcmohon ise İngilizlerin Mısır'daki yüksek komiseridir. 5 mektuplaşmayla bu topraklarda bir Yahudi devletinin kurulması karşılığında Şerif Hüseyin'in Osmanlı'ya ihanet etmesi ve kendisinin kral olması yazışmalarda var. Şuan ki Ürdün Kralı'nın dedesi Yahudi devleti kurulmasını kabul ediyor. Bundan 10 sene önce 1897 yılında Theodor Herzl, bir Yahudi devletinin kurulması için dünyanın en zenginlerinden para topluyor. Yahudi devleti için Uganda, Arjantin gibi teklifler veriliyor fakat 2500-3000 yıl önce kovuldukları Osmanlı Devleti'nden para karşılığı devleti kurmak istiyorlar. O dönem Sultan Abdülhamid'in borcunun olması nedeniyle Abdülhamid'e teklif götürüp borçlarını ödemek karşılığında bugünkü İsrail'in onda biri kadar olan toprağı Filistin eyaletini istiyor fakat Sultan onları kovuyor. 1915'te Mekke Emiri Şerif Hüseyin, Yahudi devletinin kurulmasına onay veriyor. 1917 yılında ise Filistin'e İngilizler'in girmesiyle Osmanlı çekiliyor. 1921'de İngiliz mandası gemilerle Avrupa'daki Yahudileri Filistin'e getiriyor. O dönem 6 milyon Yahudi ibaresini kullanıyor fakat o yalandır. " sözlerine yer verdi.

Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar (Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü)Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar (Fotoğraf: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"YAHUDİLERİN AVRUPA'DAN DIŞLANMASIYLA DEVLET KURMA ARAYIŞINA GİRDİLER"

Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar, 1800-1900'lü yıllarda Yahudilerin Avrupalı Hristiyanlar tarafından istenmediğini ve bu baskıyla devletleşme arayışına girdiklerini belirterek tarihsel süreci ele aldı.

Tutar; "Avrupa'daki Yahudi sorununun sonuçlarında 1914'lerin başında İngilizler Mısır'dan da Sina Yarımadası'ndan toprak istiyorlar fakat kuraklık nedeniyle vazgeçiyorlar.Kutsal kitaplarında Kıbrıs'ın ismi geçtiği için oraya da yerleşmeye çalışıyorlar. Asıl Yahudilerin Avrupa'da sorun haline gelmesinin nedeni Fransız İhtilali'nin devreye girmesidir. Hristiyan toplumunun Yahudilere bir ön yargısı var. Hristiyanlar eşitliği kabul etmeyerek ötekileştirerek gettolarda yaşıyorlar. Fransız İhtilali'nin devreye girmesinden sonra Osmanlı'daki Islahat Fermanı ile Avrupa'da 1800'lerin başından sonra vatandaş olma ve kimliklerle hızla yükseliyor. Toplumda bir noktadan sonra yoksulluk ve sömürülmelerin nedeni olarak zengin Yahudileri görüyorlar. O dönemde Kudüs ve çevresini kutsal bölge olarak görüyorlar. Avrupa'daki Yahudilerin dışlanmışlığın ardından kendilerine yurt bulma arayışına giriyorlar. " dedi.

