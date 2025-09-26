BM’de iki farklı manzara! Başkan Erdoğan’a alkış katil Netanyahu’ya protesto

(Foto: AA)

BM'DE BAŞKAN ERDOĞAN'A ALKIŞ TUFANI

Erdoğan'ın kürsüye yaklaştığı sırada Genel Kurul salonunda alkışlar yükseldi. Konuşma yapmak için bekleyen Erdoğan, alkışların devam etmesi nedeniyle konuşmasına başlayamadı. Alkışların yanı sıra seslerin de yükselmesiyle Erdoğan konuşmasına başlamak üzere bir süre bekledi.

Başkan Erdoğan, konuşmasını yaptığı sırada sık sık alkışlandı. Yaşanan o anlar da dünya medyasına yansıdı.

"FİLİSTİN HALKI İÇİN BURADAYIZ"

BM kürsüsünde ve diğer tüm platformlarda Gazze'nin yanında olduğunu açıkça vurgulayan Başkan Erdoğan sözlerine "Biz, bugün, bu kürsüde, kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için de için bulunuyoruz." diyerek başladı.

(Foto: AA)

NETANYAHU'YA SOĞUK DUŞ

Netanyahu ise Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere geldiği kürsü sırasında diğer ülke liderleri tarafından protesto edildi.

SALON BOŞALDI

Netanyahu'nun kürsüye çıktığı sırada, Genel Kurul'un yapıldığı salonun boşaldığı görüldü.

Konuşmasına esirler ve İran'ın "terör ekseni" vurgusuyla başladı Netanyahu, oldukça sert geçmesi beklenen konuşmasının tonunu belirleyerek, "Gazze zindanlarında acı çeken sevgili esirlerimizin ailelerine" hitap etti.

Konuşmasında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sıkça yaptığı gibi, İran'ın "terör ekseni"ni gösterdiğini iddia ettiği bir haritayı da boş olan salona gösterdi.

BOŞ SALONDAN HİTAP ETTİ

Konuşmasında, savaşın sona erdirilmesi ve esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapmaması nedeniyle giderek daha fazla eleştirilen Netanyahu, esirlere doğrudan seslenerek şunları söyledi: "Buradan, Birleşmiş Milletler'den canlı olarak konuşuyorum. Sizi bir saniye bile unutmadık. İsrail halkı sizinle. Vazgeçmeyeceğiz, dinlenmeyeceğiz, hepinizi evinize getirene kadar mücadele edeceğiz."