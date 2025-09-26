BM'de iki farklı manzara! Başkan Erdoğan'a alkış katil Netanyahu'ya protesto
Birleşmiş Milletler 88. Genel Kurulu’nda iki farklı manzara dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün kürsüye çıktığında salonda dakikalarca süren alkış tufanı yükselirken, İsrail’in soykırımcı Başbakanı Netanyahu konuşma yapmak için kürsüye geldiğinde salonun büyük ölçüde boşalması dünya kamuoyuna damga vurdu. Erdoğan konuşması boyunca sık sık alkışlarla kesilirken, Netanyahu ise savaşın sona erdirilmesine ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik adım atmaması nedeniyle giderek artan tepkilerle karşı karşıya kaldı.
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda ülke liderlerin konuşmaları sürerken iki farklı tablo dikkat çekti.
Hatırlanacağı üzere 23.09.2025 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15. kez çıktığı Filistin için bulunduğunu vurguladığı Birleşmi Milletler kürsüsünde dakikalarca alkışlandı.
Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun konuşmasını tamamlamasının ardından Başkan Erdoğan'ın ismi anons edildi.
BM'DE BAŞKAN ERDOĞAN'A ALKIŞ TUFANI
Erdoğan'ın kürsüye yaklaştığı sırada Genel Kurul salonunda alkışlar yükseldi. Konuşma yapmak için bekleyen Erdoğan, alkışların devam etmesi nedeniyle konuşmasına başlayamadı. Alkışların yanı sıra seslerin de yükselmesiyle Erdoğan konuşmasına başlamak üzere bir süre bekledi.
Başkan Erdoğan, konuşmasını yaptığı sırada sık sık alkışlandı. Yaşanan o anlar da dünya medyasına yansıdı.
"FİLİSTİN HALKI İÇİN BURADAYIZ"
BM kürsüsünde ve diğer tüm platformlarda Gazze'nin yanında olduğunu açıkça vurgulayan Başkan Erdoğan sözlerine "Biz, bugün, bu kürsüde, kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için de için bulunuyoruz." diyerek başladı.
NETANYAHU'YA SOĞUK DUŞ
Netanyahu ise Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere geldiği kürsü sırasında diğer ülke liderleri tarafından protesto edildi.
SALON BOŞALDI
Netanyahu'nun kürsüye çıktığı sırada, Genel Kurul'un yapıldığı salonun boşaldığı görüldü.
Konuşmasına esirler ve İran'ın "terör ekseni" vurgusuyla başladı Netanyahu, oldukça sert geçmesi beklenen konuşmasının tonunu belirleyerek, "Gazze zindanlarında acı çeken sevgili esirlerimizin ailelerine" hitap etti.
Konuşmasında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sıkça yaptığı gibi, İran'ın "terör ekseni"ni gösterdiğini iddia ettiği bir haritayı da boş olan salona gösterdi.
BOŞ SALONDAN HİTAP ETTİ
Konuşmasında, savaşın sona erdirilmesi ve esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapmaması nedeniyle giderek daha fazla eleştirilen Netanyahu, esirlere doğrudan seslenerek şunları söyledi: "Buradan, Birleşmiş Milletler'den canlı olarak konuşuyorum. Sizi bir saniye bile unutmadık. İsrail halkı sizinle. Vazgeçmeyeceğiz, dinlenmeyeceğiz, hepinizi evinize getirene kadar mücadele edeceğiz."
İKİ FARKLI MANZARA GÜNDEM OLDU
Öte yandan Birleşmiş Milletler 88. Genel Kurulu'nda yaşanan iki farklı manzara ise sosyal medya gündem oldu.
KATİLİN ELİNDE HARİTA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Eylül 2025'te New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaparken elinde bir harita tuttu.
Haritada İsrail'in "düşman" olarak nitelendirdiği ülkeler kırmızı renkle gösterildi. Bu ülkeler arasında İran, Suriye ve Yemen'in yanı sıra Irak'ın da yer alması dikkat çekti. Irak'ın da "düşman ülkeler" arasında gösterilmesi, "İsrail'in yeni hedefi Irak mı?" sorularını akıllara getirdi.
Dünyanın birçok ülkesinde radikal İslamcılığın yükselişine dikkat çeken Netanyahu, "İsrail, sizin mücadelenizi veriyor," dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BM'DE GAZZE MANİFESTOSU! VAHŞETİ FOTOĞRAFLARLA HAYKIRDI
Başkan Erdoğan ise Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda Gazze'de yaşanan İsrail soykırımını 3 fotoğrafla gözler önüne serdi.
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Burada, Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde, bir çocuğun eline küçük bir diken batsa, anne babaların yüreği yanıyor; ama Gazze'de, çocukların elleri, kolları, bacakları anestezi yapılmadan ampute ediliyor. Kimse kusura bakmasın ama bu insanlığın dip noktasıdır." dedi.
