Katliamcı Netanyahu'ya BM'de şok! Kürsüye çıkınca salon boşaldı
Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere gelen İsrail'in soykırımcı Başbakanı Netanyahu, konuşması sırasında diğer ülke liderleri tarafından protesto edildi. Netanyahu kürsüye çıktığı sırada, Genel Kurul'un yapıldığı salon boşaldı.
Oturumun ilk konuşmacısı olarak söz alan İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki savaş nedeniyle günlerdir dünya liderlerinden gelen yoğun eleştirilerin ardından sahneye çıktı.
Netanyahu'nun konuşması sırasında birçok delege protesto amacıyla salonu terk etti.
Konuşmasına esirler ve İran'ın "terör ekseni" vurgusuyla başladı Netanyahu, oldukça sert geçmesi beklenen konuşmasının tonunu belirleyerek, "Gazze zindanlarında acı çeken sevgili esirlerimizin ailelerine" hitap etti.
Konuşmasında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sıkça yaptığı gibi, İran'ın "terör ekseni"ni gösterdiğini iddia ettiği bir haritayı da boş olan salona gösterdi.
NETANYAHU: İSRAİL'İN SALDIRILARI ORTA DOĞU'YU YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR
Netanyahu, ülkesinin bölgesel saldırılarını ve suikastlarını sıralayarak Ortadoğu'yu yeniden şekillendirdiğini iddia etti.
Savaş suçları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Netanyahu, Lübnan'da gerçekleştirilen ve hedef gözetmeksizin yapılan bir operasyonu överken sivillerin karşı karşıya olduğu risklerden neredeyse hiç bahsetmedi.
Bu operasyonda, Hizbullah savaşçılarını hedef aldığı öne sürülen çağrı cihazları patlatıldı.
"Şu çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah'a mesaj gönderdik ve inanın bana, mesajı aldılar."
SURİYE'Yİ KENDİ BAŞARISI ADLETTİ
Netanyahu, Suriye lideri Beşar Esad'ın düşüşünü kendi başarısı olarak gösterdi ancak bu süreçteki muhalif saldırılardan söz etmedi. Ayrıca Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, Hamas'ın üst düzey yetkililerinin, Husilerin liderlerinin ve İranlı bilim insanlarının İsrail tarafından öldürülmesini örnek gösterdi.
Esirlere doğrudan seslendi. Netanyahu, ceketinin yakasında büyük bir QR kod taşıyordu. Boş salondan QR kodu taratmalarını istedi. Bu kodun, 7 Ekim'de Hamas tarafından düzenlenen saldırıya dair İsrail'in anlatısını içerdiğini söyledi.
"Şu büyük rozeti görüyor musunuz? Bu bir QR kod. Sizden ricam, telefonunuzu çıkarıp yakınlaştırmanız. Neden savaştığımızı ve neden kazanmak zorunda olduğumuzu göreceksiniz. Hepsi burada."
65 BİN GAZZELİYİ KATLETTİ
Netanyahu, 7 Ekim saldırısında en az 1.139 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak Gazze'deki savaşın sürdürülmesini bu saldırıyla gerekçelendirdi.
Bugüne kadar Gazze'de en az 65.502 kişi hayatını kaybetti; yalnızca bugün bile en az 40 Filistinli öldürüldü.
BOŞ SALONDAN ESİRLERE SESLENDİ
Konuşmasında, savaşın sona erdirilmesi ve esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşma yapmaması nedeniyle giderek daha fazla eleştirilen Netanyahu, esirlere doğrudan seslenerek şunları söyledi:
"Buradan, Birleşmiş Milletler'den canlı olarak konuşuyorum. Sizi bir saniye bile unutmadık. İsrail halkı sizinle. Vazgeçmeyeceğiz, dinlenmeyeceğiz, hepinizi evinize getirene kadar mücadele edeceğiz."
GAZZE'DE AKILALMAZ İŞKENCE
İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun konuşmasının Gazze genelinde hoparlörlerle yayınlandığını belirtti.
Netanyahu, İran'a karşı yürütülen 12 günlük savaşı övdü Netanyahu, İsrail ve ABD güçlerinin İran'ın askeri kapasitesini zayıflattığını söyledi.
Netanyahu, "Cesur pilotlarımız İran'ın füze savunmasını etkisiz hale getirdi ve Tahran semalarının kontrolünü ele geçirdi. İsrailli savaş pilotları ve Amerikalı B-2 pilotları İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini bombaladı." dedi.
GİDEREK YALNIZLAŞAN NETANYAHU: BU SAVAŞ, ASKERİ TARİHİN SAYFALARINA GEÇECEK
Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, "Başkan Trump'a cesur ve kararlı tutumu için teşekkür ediyorum… Başkan Trump ve ben, İran'ın nükleer silah geliştirmesini engelleme sözü verdik ve bu sözü yerine getirdik." dedi.
Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, İran'a yönelik otomatik yaptırımların yeniden devreye sokulması çağrısında bulundu.
"Dikkatli olmalıyız. Zihnimiz açık olmalı… İran'ın askeri nükleer kapasitesini yeniden inşa etmesine izin vermemeliyiz," diyerek sözlerini sürdürdü. "İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları… yok edilmelidir."
TIMES MEYDANI'NDA PROTESTO
BM 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Manhattan'daki Loews Regency Hotel'de konakladı. Akşam saatlerinde otel çevresinde hareketlilik yaşandı. New York polisi, Netanyahu'nun konakladığı otelin bulunduğu 61. Sokak ve çevresini tamamen araç ve yaya trafiğine kapattı. Bölgede çok sayıda polis barikatı kuruldu ve özel güvenlik birimleri görevlendirildi.
TENCERE VE TAVALARLA PROTESTO
Otelin iki sokak yukarısında toplanan yüzlerce Filistin yanlısı gösterici, ellerindeki pankartlar, bayraklar ve ses çıkaran eşyalarla Netanyahu'yu protesto etti. Göstericiler, tencere ve tavaları birbirine vurarak gürültü çıkardı ve otelde konaklayan Netanyahu'yu rahatsız etmeye çalıştı. Protestocular, İsrail Başbakanı'na "New York'ta rahat yok" mesajı vermek istediklerini dile getirdi.
"GAZZE ÖZGÜR OLACAK" SLOGANLARI
Göstericiler, yaklaşık son iki yılda Gazze'de ABD'nin desteğiyle gerçekleştirilen saldırılarda 680 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Netanyahu'ya destek verilmemesi için ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunan grup, "Şeytan burada", "Kuşatmayı kaldırın", "Gazze özgür olacak" yazılı pankartlar taşıdı. Kalabalık sık sık "Özgür Gazze, Özgür Filistin" sloganları attı.
TRUMP'A DOĞRUDAN MESAJ
Protestocular, Netanyahu'nun ABD'den aldığı mali ve askeri destek sayesinde Gazze'deki saldırıları sürdürdüğünü savundu. Grup, ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek İsrail'e sağlanan fonların durdurulmasını talep etti. Bazı göstericiler, Trump yönetiminin Netanyahu'yu desteklemesinin "Gazze'deki sivil ölümlerinin başlıca nedeni olduğunu" ileri sürdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm bu akşam var mı? Aşk ve Gözyaşı ilk bölüm özeti nereden izlenir? 26 Eylül ATV yayın akışı
- 26 Eylül 2025 Maç Takvimi | Bu akşam kimin maçı var? Hangi takımın maçı saat kaçta?
- Hafıza nasıl çalışıyor? Bazı anılar silinmezken diğerleri neden kayboluyor?
- 26 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG: Cuma indirimleri başladı: BİM’de pasta malzemeleri ve kahve çeşitlerinde indirim!
- Altın 46 yılın en yüksek seviyesini gördü! Altın 2026’da ne olacak, alım satım için doğru zaman mı? İslam Memiş A Haber'de uyardı
- “HAYIRLI CUMALAR” mesajları: En yeni, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma sözleri
- Bolu’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Az önce deprem nerede oldu? Bolu deprem AFAD-KANDİLLİ (26 Eylül 2025) son depremler
- Bu haftaki Diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? 26 Eylül Cuma hutbesi TAM METNİ OKU-PDF İNDİR
- Optik İllüzyon Testi: Hayvanlarla dolu görselde 5 gizli farkı 10 saniyede bulabilir misin?
- Haftalık menünüzde var! Uzmanlardan uyarı: O yiyecekler zihninizi esir alıyor
- KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS Alan Bilgisi ve GY-GK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?
- SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI | Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri ne kadar?