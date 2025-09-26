Katliamcı Netanyahu’ya BM’de şok! Kürsüye çıkınca salon boşaldı

Netanyahu BM kürsüsünde (AFP)

SURİYE'Yİ KENDİ BAŞARISI ADLETTİ

Netanyahu, Suriye lideri Beşar Esad'ın düşüşünü kendi başarısı olarak gösterdi ancak bu süreçteki muhalif saldırılardan söz etmedi. Ayrıca Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın, Hamas'ın üst düzey yetkililerinin, Husilerin liderlerinin ve İranlı bilim insanlarının İsrail tarafından öldürülmesini örnek gösterdi.

Esirlere doğrudan seslendi. Netanyahu, ceketinin yakasında büyük bir QR kod taşıyordu. Boş salondan QR kodu taratmalarını istedi. Bu kodun, 7 Ekim'de Hamas tarafından düzenlenen saldırıya dair İsrail'in anlatısını içerdiğini söyledi.

"Şu büyük rozeti görüyor musunuz? Bu bir QR kod. Sizden ricam, telefonunuzu çıkarıp yakınlaştırmanız. Neden savaştığımızı ve neden kazanmak zorunda olduğumuzu göreceksiniz. Hepsi burada."