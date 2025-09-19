19 Eylül 2025, Cuma
Ocak zammı beklentisi! En düşük emekli maaşı için 20 bin TL formülü

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 10:34 Güncelleme: 19.09.2025 10:39
Ocak zammı beklentisi! En düşük emekli maaşı için 20 bin TL formülü

Ocak ayında yapılması beklenen zamla birlikte en düşük emekli maaşı için yeni rakamlar gündemde. Enflasyon ve memur maaşlarıyla eşitleme formülü kapsamında taban aylığın 20 bin lirayı aşabileceği konuşuluyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.

EMEKLİYE YENİ TABAN MAAŞ!

Milyonlarca emeklinin gözü, ocak ayında maaşlara yapılacak zamma çevrildi. Gündeme gelen yeni beklentilere göre, en düşük emekli maaşının belirlenmesinde iki aşamalı bir artış formülü öne çıkıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A Haber

OVP ENFLASYON TAHMİNİ VE 18 BİN TL

İlk olarak, Orta Vadeli Program'da yer alan enflasyon hedeflerine dayanılarak yapılan hesaplamalara göre, 6 aylık enflasyon farkıyla en düşük emekli maaşının 18 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Ekran görüntüsü / A Haber

6 PUANLIK FARK

Ancak asıl artışı getirebilecek ikinci formül ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki zam farkının giderilmesi beklentisi oldu. Memur emeklilerine toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yansıtılacak artış oranı ile diğer emekliler arasında yaklaşık 6 puanlık bir fark oluşacağı öngörülüyor.

Ekran görüntüsü / A Haber

20 BİN TL FORMÜLÜ

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu farkın bir "refah payı" ile kapatılarak tüm emekli gruplarının zam oranlarının eşitlenmesi durumunda, en düşük emekli maaşının 20 bin liranın üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

Ekran görüntüsü / A Haber

HAZİNE DESTEĞİ

Mevcut sistemde, emeklinin kendi kök aylığına zam uygulandıktan sonra ortaya çıkan rakam, devlet tarafından belirlenen taban aylığın altında kalırsa, Hazine desteği ile bu taban aylığa tamamlanıyor.

Ekran görüntüsü / A Haber

CANLI YAYINDA FORMÜLÜ ANLATTI

A Haber'de gelişmeleri değerlendiren Faruk, "Ocak ayında bir ihtimal var. Orta Vadeli Programda denildi ki enflasyon yüzde 28,5 olacak. Biz onun üzerine bir hesaplama yapıyoruz; yüzde 11'e yakın bir 6 aylık enflasyon çıkıyor. Bununla hesapladığın zaman da işte 18 bin liranın üzerinde bir taban maaş çıkıyor ama burada bir şey daha var. Hani bu ocak ayında benim bir başka beklentim de şu. Memurların toplu sözleşmede yüzde 11'lik bir toplu sözleşme artışı var. Ona enflasyonu da ekleyince yüzde 17'ye yakın bir artış geliyor memurlara. Dolayısıyla SSK emeklileriyle memur emeklileri arasında 6 puanlık bir fark oluşacak ocak ayında. Yani bütün hesaplamalar onu gösteriyor. Burada daha önce yapıldığı gibi bir eşitleme söz konusu olabilir. Dolayısıyla 6 puanlık bir refah payı gelebilir SSK Bağ-Kur emeklisine. Benim öyle bir beklentim de var. Burada böyle bir eşitleme olursa da taban maaşının 20.000 liranın da üzerine çıkabileceğini düşünüyorum." dedi.

Ocak zammı beklentisi! En düşük emekli maaşı için 20 bin TL formülü
Ocak zammı beklentisi! En düşük emekli maaşı için 20 bin TL formülü

