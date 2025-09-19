Ocak zammı beklentisi! En düşük emekli maaşı için 20 bin TL formülü

Ekran görüntüsü / A Haber

CANLI YAYINDA FORMÜLÜ ANLATTI

A Haber'de gelişmeleri değerlendiren Faruk, "Ocak ayında bir ihtimal var. Orta Vadeli Programda denildi ki enflasyon yüzde 28,5 olacak. Biz onun üzerine bir hesaplama yapıyoruz; yüzde 11'e yakın bir 6 aylık enflasyon çıkıyor. Bununla hesapladığın zaman da işte 18 bin liranın üzerinde bir taban maaş çıkıyor ama burada bir şey daha var. Hani bu ocak ayında benim bir başka beklentim de şu. Memurların toplu sözleşmede yüzde 11'lik bir toplu sözleşme artışı var. Ona enflasyonu da ekleyince yüzde 17'ye yakın bir artış geliyor memurlara. Dolayısıyla SSK emeklileriyle memur emeklileri arasında 6 puanlık bir fark oluşacak ocak ayında. Yani bütün hesaplamalar onu gösteriyor. Burada daha önce yapıldığı gibi bir eşitleme söz konusu olabilir. Dolayısıyla 6 puanlık bir refah payı gelebilir SSK Bağ-Kur emeklisine. Benim öyle bir beklentim de var. Burada böyle bir eşitleme olursa da taban maaşının 20.000 liranın da üzerine çıkabileceğini düşünüyorum." dedi.