Milyonları ilgilendiriyor! Yeni emekli maaşı ve kadın istihdamı desteği

Ocak ayında yapılması beklenen zamla birlikte en düşük emekli maaşı için yeni rakamlar gündemde. Enflasyon ve memur maaşlarıyla eşitleme formülü kapsamında taban aylığın 20 bin lirayı aşabileceği konuşuluyor. Öte yandan kadın istihdamını artırmayı hedefleyen KİPAP projesiyle yeni teşvikler devreye giriyor. Proje kapsamında kadın çalışan istihdam eden işverenlere 3 ay boyunca aylık 32 bin 500 lira destek verilecek. İşe alınan kadının anne olması durumunda ise kendisine 6 ay boyunca aylık 10 bin liralık ek destek sağlanacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN