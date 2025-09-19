19 Eylül 2025, Cuma

Milyonları ilgilendiriyor! Yeni emekli maaşı ve kadın istihdamı desteği
Milyonları ilgilendiriyor! Yeni emekli maaşı ve kadın istihdamı desteği

Milyonları ilgilendiriyor! Yeni emekli maaşı ve kadın istihdamı desteği

19.09.2025
Ocak ayında yapılması beklenen zamla birlikte en düşük emekli maaşı için yeni rakamlar gündemde. Enflasyon ve memur maaşlarıyla eşitleme formülü kapsamında taban aylığın 20 bin lirayı aşabileceği konuşuluyor. Öte yandan kadın istihdamını artırmayı hedefleyen KİPAP projesiyle yeni teşvikler devreye giriyor. Proje kapsamında kadın çalışan istihdam eden işverenlere 3 ay boyunca aylık 32 bin 500 lira destek verilecek. İşe alınan kadının anne olması durumunda ise kendisine 6 ay boyunca aylık 10 bin liralık ek destek sağlanacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.
