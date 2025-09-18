İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan A Haber'de: Haklılar da güçlülerle rekabet edebilmeli
İstanbul'da düzenlenen "TEKNOFEST" festivali ikinci gününde. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın sorularını yanıtladı.
İşte açıklamalardan satır başları;
"TEKNOLOJİK ATILIMLARA ÖNCÜLÜK YAPILIYOR"
TEKNOFEST yıllardır milyonlarca genci milli, yerli teknolojiler üretmeye teşvik ediyor. Yarışmalarla, ödüllerle ve başarılı projelerin de gösterilerek özendirilmesi vesilesiyle ve her geçen sene görüyoruz ki yeni alanlardaki teknolojik atılımlara da öncülük yapılıyor.
Az önce şimdi önünde olduğumuz, çıktığımız tarım teknolojileri kümelenmesi. Yani mesela gençler biliyorsunuz şehirde, İstanbul'da işte 15 milyon insan tarımı köylülükle ilişkilendiriyor mesela ama buraya geldiğinde bu sene ilk defa burada başladılar. Tarım teknolojilerinin de ne denli kritik olduğunu, tarımın aslında teknolojiyle ne kadar ilişkili olduğunu ve gıda güvenliğine yönelik yerli, yerli milli ırkların, ıslah edilmesiyle ilgili konu, sütte, ette dışa bağımlı olmamak için neler yapılması, işte toprakların işlenmesinde insan gücüne olan ihtiyacın azaltılması, bu sadece bir alan, diğer alanlarda da eğitim teknolojilerinden tutun da sağlıktaki teknolojik gelişmelere varıncaya kadar ve çocukların daha ilkokul çağından acaba ben hangi soruna çözüm üretebilirim teknolojiyi kullanarak diye motive edilmesi söz konusu.
"TEKNOFEST NESLİ GELİYOR"
Bu yapılırken de aslında insanlığa faydalı olmayı hedefleyen bir nesil geliyor TEKNOFEST nesli dediğimiz. Tabii ki yerlilik, millilik vurgusu var. Tabii ki insanlığa hizmet, insanlığa faydalı olma vurgusu var. Ve tabii ki daha şu anda Gazze'de bir soykırım devam ederken neyi konuşuyoruz? Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Güçlülerin hukuku mu, haklıların hukuku mu egemen olacak bu dünyada? Bunları konuşuyoruz.
"GÜÇLÜLERİN DEĞİL HAKLILARIN HUKUKU"
Yani dün Selçuk Bey de ona vurgu yaptı. Güçlülerin değil, haklıların hukukunun egemen olması için de ister istemez bir real politik işliyor. Dolayısıyla haklıların da güçlülerle rekabet edebilecek düzeyde güçlenmek ihtiyacı var. Burada işte haklılar diyorum bu gençler, tertemiz yüzleriyle, aydınlık yüzleriyle dünyadaki bu dengesizliklere meydan okuyorlar aslında.
Dolayısıyla ümit ediyorum ki gençlerimiz artık ben ne yapabilirim demeye başlasınlar. Çünkü geride kalan 20 yılda Türkiye altyapıda çok büyük işleri başardı. Artık Avrupa'yla, Batı'yla, dünyanın en büyük, güçlü ülkeleriyle birçok alanda at başı giden bir altyapısı olan ülkeyiz. Bu altyapı üzerinde artık bizim her bir gencimizin bunun üstüne ben ne koyacağım diye kendisine sorması gerekiyor. İşte TEKNOFEST bunun için büyük bir hizmet gerçekleştiriyor. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.
"TÜRKİYE TÜRKİYE'DEN İBARET DEĞİL"
Tabii ki savunma sanayinde Türkiye'nin kendine yetebilir hale gelmesi, dünyaya bu teknolojileri ihraç edebilir hale gelmesi, bugüne kadar biliyorsunuz dünyanın egemen güçleri, kendilerinde olan bazı savunma sanayi teknolojilerini sadece istedikleri ülkelere, istedikleri şartlarda satıyorlardı. Bazılarını da tamamen bu teknolojilerden mahrum bırakarak belli dünyanın çatışma alanlarında belli tarafın lehine süreçlerin ilerlemesini temin ediyorlardı.
Şimdi Türkiye adeta bir insanlık koalisyonu oluşturuyor, vicdan koalisyonu oluşturuyor, bir barış koalisyonu oluşturuyor ve dünyada bu tür çatışma alanlarında da dengenin gerçekleşmesine katkı sağlıyor. Bunun gerçekleşen örneklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu yönüyle de baktığımız zaman bu sadece hani 'Türkiye Türkiye'den ibaret değil' meselesi burada gerçekleştiriyor, kendini gösteriyor.
"DÜNYADAKİ MAZLUMLARIN SESİ TÜRKİYE"
Gençlerimizin de bunu daha çok görmeye başladığını görüyoruz. Türkiye'nin güçlü olması, Türkiye'nin aslında dünyadaki mazlumların sesi olması itibarıyla dünyadaki güçler dengesi itibarıyla önem arz ediyor. Onun için inşallah burada işte 1,5 milyondan fazla çocuğumuz, gencimiz bu yarışmalara katılıyor. Bir teknoloji üretiminden bahsediyor, anlamaya çalışıyor, üstüne koymaya çalışıyor. Bulunmayan bir şeyi bulmaya çalışıyor, dünyada olan bir şeyin Türkiye'ye kazandırılmasına çalışıyor. İşte bu dünyadaki güçler dengesi açısından da kritik önem taşıyor.
