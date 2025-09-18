İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan A Haber’de: Haklılar da güçlülerle rekabet edebilmeli

Az önce şimdi önünde olduğumuz, çıktığımız tarım teknolojileri kümelenmesi. Yani mesela gençler biliyorsunuz şehirde, İstanbul'da işte 15 milyon insan tarımı köylülükle ilişkilendiriyor mesela ama buraya geldiğinde bu sene ilk defa burada başladılar. Tarım teknolojilerinin de ne denli kritik olduğunu, tarımın aslında teknolojiyle ne kadar ilişkili olduğunu ve gıda güvenliğine yönelik yerli, yerli milli ırkların, ıslah edilmesiyle ilgili konu, sütte, ette dışa bağımlı olmamak için neler yapılması, işte toprakların işlenmesinde insan gücüne olan ihtiyacın azaltılması, bu sadece bir alan, diğer alanlarda da eğitim teknolojilerinden tutun da sağlıktaki teknolojik gelişmelere varıncaya kadar ve çocukların daha ilkokul çağından acaba ben hangi soruna çözüm üretebilirim teknolojiyi kullanarak diye motive edilmesi söz konusu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan (Ekran görüntüsü)

"TEKNOFEST NESLİ GELİYOR"

Bu yapılırken de aslında insanlığa faydalı olmayı hedefleyen bir nesil geliyor TEKNOFEST nesli dediğimiz. Tabii ki yerlilik, millilik vurgusu var. Tabii ki insanlığa hizmet, insanlığa faydalı olma vurgusu var. Ve tabii ki daha şu anda Gazze'de bir soykırım devam ederken neyi konuşuyoruz? Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Güçlülerin hukuku mu, haklıların hukuku mu egemen olacak bu dünyada? Bunları konuşuyoruz.

"GÜÇLÜLERİN DEĞİL HAKLILARIN HUKUKU"

Yani dün Selçuk Bey de ona vurgu yaptı. Güçlülerin değil, haklıların hukukunun egemen olması için de ister istemez bir real politik işliyor. Dolayısıyla haklıların da güçlülerle rekabet edebilecek düzeyde güçlenmek ihtiyacı var. Burada işte haklılar diyorum bu gençler, tertemiz yüzleriyle, aydınlık yüzleriyle dünyadaki bu dengesizliklere meydan okuyorlar aslında.

Dolayısıyla ümit ediyorum ki gençlerimiz artık ben ne yapabilirim demeye başlasınlar. Çünkü geride kalan 20 yılda Türkiye altyapıda çok büyük işleri başardı. Artık Avrupa'yla, Batı'yla, dünyanın en büyük, güçlü ülkeleriyle birçok alanda at başı giden bir altyapısı olan ülkeyiz. Bu altyapı üzerinde artık bizim her bir gencimizin bunun üstüne ben ne koyacağım diye kendisine sorması gerekiyor. İşte TEKNOFEST bunun için büyük bir hizmet gerçekleştiriyor. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.