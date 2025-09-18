18 Eylül 2025, Perşembe

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan A Haber'de: Türkiye Türkiye'den ibaret değildir
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan A Haber’de: Türkiye Türkiye’den ibaret değildir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2025 13:34
İstanbul'da düzenlenen "TEKNOFEST" festivali ikinci gününde. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın sorularını yanıtladı.
