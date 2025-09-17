TEKNOFEST'te üçüncü gün coşkusu! Suriye'den ilk kez katılım oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Bilim ve teknolojinin toplumda geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen Bilim Türkiye Projesi de Türkiye'nin kardeş ve dost ülkelerine kadar uzanıyor. Bu çerçevede 2018 yılında başlatılan proje 5'i yurt dışında olmak üzere 28 merkezde çocuklara eğitim verilmesine aracı oluyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e Suriye'den ilk kez katılım oldu. ahaber.com.tr'den Büşra Arga ve Beyza Nur Özdelen etkinlikten birbirinden özel röportajlar gerçekleştirerek alandan son durumu aktardı.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluştu.
TEKNOFEST'E SURİYE'DEN İLK KEZ KATILIM OLDU
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.
Söz konusu festivale, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı ile teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler de katıldı. Suriyeliler, bu büyük etkinliğin ülkelerine destek sağlayacak yeni fırsatlara kapı aralamasını umut ediyor.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinin ardından yeni yönetim ülkede istikrar ve kalkınmayı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.
Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı yetkilisi Vesim el-Ömer AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye sanayisini görünür kılmak ve yeni fırsatlar oluşturmak amacıyla tüm bölgesel ve uluslararası fuar ve festivallere katılmaya özen gösterdiklerini söyledi.
Festivalin bölgedeki teknoloji ve yeniliklerin buluşma noktası olması, Türkiye ve uluslararası şirketler arasında işbirliği kanalları açma çabaları dolayısıyla Suriye'nin TEKNOFEST'e katılımının önemini vurgulayan Ömer, "Türkiye'deki dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde ilk kez Suriye'yi temsil etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.
"BÜYÜK BİR TEKNOLOJİ BULUŞMASI"
Sivil amaçlı insansız hava araçları (İHA) üreten Aviotech Şirketi'nin kurucusu Hüseyin Ali de TEKNOFEST İstanbul'a katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Gaziantep'te 2023 yılında kurulan şirketin, sivil amaçlı dron teknolojilerini geliştirmeyi hedeflediğini aktaran Ali, "festivalde sergiledikleri Aviotech'in ürettiği ilk dron olduğunu, tarım amaçlı tasarlandığını ve 35 litre kadar tarım ilacı veya tahıl taşıyabildiğini" belirtti.
Söz konusu dronun "tamamen Suriyeli eller tarafından üretildiğini" söyleyen Ali, şirketin gelecekte bunu geliştirmeyi veya yüksek binaların cam yüzeylerini temizlemek, yangın söndürmek ya da paket taşımak gibi sivil amaçlarla kullanılacak yeni modeller üretmeyi planladığını ifade etti.
TEKNOFEST'in "özellikle dron teknolojisi açısından büyük bir buluşma noktası" olduğunu vurgulayan Ali, festivalin şirketine diğer firmalar, özellikle batarya ve dron motoru üreticileriyle işbirliği fırsatları sunduğunu anlattı.
Şirketin gelecekte Suriye'de, özellikle tarım amaçlı dronlar için bir üretim hattı açmayı hedeflediğini kaydeden Ali, "Suriye adına TEKNOFEST gibi büyük bir festivalde yer almaktan gurur duyduğunu" dile getirdi.
Ankara merkezli Afro şirketi temsilcisi Humam Affura da 30 hektardan büyük tarım alanlarına kadar cevap verebilecek sulama sistemleri ürettiklerini belirtti.
Şirketin ürünlerini dünya genelinde 60'tan fazla ülkeye ihraç ettiğini ve gelecekte deneyimlerini Suriye'ye taşıyarak tarımsal üretimi artırmayı ve gıda güvenliğine katkıda bulunmayı hedeflediklerini paylaşan Affura, TEKNOFEST'te Suriye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu dile getirerek, desteklerinden dolayı Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığına da teşekkür etti.
TEKNOFEST HEYECANI SÜRÜYOR! SOLO TÜRK PİLOTLARI A HABER’DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bugün katılması beklenen Teknofest'te üçüncü gün heyecanla devam ediyor. Festivalde ilgiyle izlenen Solo Türk pilotları A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca’ya özel açıklamalarda bulundu.
SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI GÖKLERDE OLACAK
TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. Etkinliğin üçüncü gününde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra F-16 savaş uçakları uçuş gösterisi yapacak.
Festivalde, ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak.
Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları 09.00-19.00 saatlerinde olacak.
Ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçilerin festival alanına hızlı ve kolay erişmesini sağlayacak.
HAVA GÖSTERİLERİNDEN KONSERLERE KADAR BİRÇOK ETKİNLİK YAPILACAK
Bugüne kadar 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, çocuk, genç, yaşlı, her yaştan teknoloji tutkununa hitap eden aktivitelere ev sahipliği yapıyor.
Festivalde, hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçları sergisinin yanı sıra öğrencilere özel ilk uçuş deneyim fırsatı sunuluyor.
Ayrıca şarkıcı Kıraç da bugün saat 19.00'da festival sahnesinde vereceği konserle müzikseverlerle buluşacak.
1 MİLYON 100 BİN YARIŞMACI BAŞVURUDA BULUNDU
TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana, 137 alt kategoride yapılacak yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon liranın üzerinde ödül verilecek.
TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarına, hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.
ÜÇÜNCÜ GÜN COŞKUSU!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Etkinliğin üçüncü gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'e katılarak ziyaretçilere hitap edecek.
AHABER.COM.TR GÖRÜNTÜLEDİ! İŞTE NEFES KESEN ANLAR
İstanbul’da dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2’nci gününde devam ederken ahaber.com.tr'den Büşra Arga ise alandan gelişmeleri aktarıyor. Yoğun ilginin olduğu festivalde SOLOTÜRK ekibi adeta görsel şölen sundu. O anları kayda alan ekibimizin görüntülerinde SOLOTÜRK pilotları tarafından F-16 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş esnasında yapılan manevralar nefes kesti
TÜRKİYE'NİN ÇELİK KUBBESİ!
Türkiye’nin savunmadaki gücünü perçinleyen Çelik Kubbe, hava tehditlerine karşı milli kalkan görevini üstleniyor. Yerli ve milli mühendislik ürünü bu sistem, gökyüzünü güvence altına alıyor.
1453'TEN GELECEĞE FETİH RUHU
ahaber.com.tr'den Büşra Arga 1453'ten Geleceğe Fetih Ruhu Dijital Deneyim Alanı'na girdi.
1453’ten geleceğe uzanan fetih ruhu Teknofest’te dijital deneyim alanında tanıtılıyor. Fatih Sultan Mehmet’in projelerinden ilham alınarak, yeni neslin aynı kararlılıkla geleceği fethedeceği vurgulanırken, Teknofest ruhu ile fetih ruhunun aynı olduğu da kanıtlanmaya çalışılıyor.
"SÜREKLİ DUA EDİYORUM"
ahaber.com.tr'ye konuşan vatandaşlar "Türkiye'nin savunma alanında bu kadar ilerlemesi İsrail'i rahatsız ediyor. Netanyahu denen insan müsvettesi niyetinin direkt olarak Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı olduğunu belli etti. Onları rahatsız ettiği kadar içeridekileri de rahatsız ediyor ama sonumuz güzel." ifadelerini kullandı.
Öte yandan küçük Hamza da Gazzeli kardeşlerine seslenirken "Sizler için çok üzgünüm ve sürekli dua ediyorum. Umarım Türkiye de Filistin'e yardım eder. Free Palestine!" dedi.
8 YAŞINDAKI MİRZA PROJESİNİ AHABER.COM.TR'YE ANLATTI
TEKNOFEST'e yarışmacı olarak katılan 8 yaşındaki Mirza ise ahaber.com.tr'ye kalorifer projesini anlattı.
İşte Mirza'nın sözleri:
"Burayı çok sevdim. Bizim projemiz kaloriferle ilgili. Eski zamanlarda kaloriferler odaya çok ısı yayamadığı için biz daha çok ısıyı yayabilmek için bir tane proje tasarladık. Peltier denilen şeye güç verince bir tarafı sıcak, bir tarafı soğuk oluyor. Biz onu tam tersine yapıyoruz. O peltier'i bir yandan sıcak, bir yandan soğuk yapınca onun ucundan güç alıyoruz ve onlar fanları çalıştırıyor. Sonrasında yukarıya çıkan su hızlı bir şekilde odaya yayılıyor ve sıcaklık 8° artırıyor."
"TEKNOFEST İSTANBUL'DAYIZ ÇOK HEYECANLIYIZ"
ahaber.com.tr editörlerinden Büşra Arga TEKNOFEST'e katılan gençlere mikrofon uzattı.
Gençler "Alanın atmosferi çok güzel. Burada görülebilecek çok şey. Uçaklarımız genç nesillere örnek oluyor. Gençlerin yetiştirilmesi için çok güzel bir atmosfer var. TEKNOFEST İstanbul'dayız çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.
"ATAK" TEKNOFEST SAHNESİNDE
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif helikopterleri, Türk ordusunun caydırıcı gücü olarak öne çıkıyor.
Hassas görüş ve vuruş teknolojisine sahip iki mürettebat kapasiteli Atak, her mevsimde her türlü arazi şartlarında görev yapmasının yanı sıra manevra kabiliyeti ve atış gücüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Değişen muharebe ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda performans ve manevra kabiliyeti anlamında 5 ton sınıfındaki en üstün helikopter olarak gösterilen Atak helikopteri, çok daha hafif, çok daha uzun süre havada kalma, yüksek sıcaklık ve yüksek irtifada manevra gösterme gibi özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyor.
Milli yazılımlarla donatılan Atak, sağlam gövdesi ve üstün silah sistemleriyle de şanlı ordunun gökyüzündeki caydırıcı gücü oluyor.
ÇOK YÖNLÜ ÜSTÜN HAREKAT KABİLİYETİ
Yüksek performans ve manevra kabiliyeti, asimetrik silah yükü, düşük görünürlük, ses ve radar silueti, yüksek seviyede darbeye mukavemet ve balistik tolerans gibi özelliklere sahip olan Atak, bu özellikleri sayesinde çeşitli muharebelerde çok yönlü üstün harekat kabiliyeti kazanıyor.
Yakın hava desteği görevleri için 76 adete kadar güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 milimetre top ile donatılan Atak, çok amaçlı görevlere uygun olarak da 8 adet UMTAS antitank füzesi, 16 adet Cirit lazer güdümlü füze, 8 adet Stinger füzesi ile en modern elektronik harp ve elektro-optik sistemlerini de bünyesinde barındırıyor.
Havada yaklaşık 3 saat kalma yeteneğine sahip Atak, 300 saatlik uçuştan sonra periyodik olarak ağır bakıma alınıyor.
VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Atatürk Havalimanı'nda ikinci gününde de yoğun katılımla devam ediyor. Türkiye'nin savunma sanayi araçlarının sahne alacağı, birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri yapacak.
İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı dolduran ziyaretçiler, çocuklarıyla birlikte teknoloji stantlarını gezerken, gün boyu yapılan uçuş gösterilerini izleyebilecek. Paramotor, HÜRKUŞ, T-129 ATAK, T-70, SOLOTÜRK, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı, T-70 ve S-70 helikopterinin de aralarında bulunduğu hava araçları uçuş gösterileri gerçekleştirecek.
TEKNOFEST'TE İKİNCİ GÜN
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ikinci günde de tüm hızıyla devam ediyor. Ekibimizden Büşra Arga ve Beyza Nur Özdelen'in etkinliğin ikinci gününde de birbirinden özel röportajlarla alanda olacak.
TEKNOFEST'E İLK GÜNDE "ÜST DÜZEY" İLGİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı.
TÜME'nin akıllı tarım teknolojilerini sergilediği alana vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, savunma, teknoloji, medya ve siyasetten önemli isimler de burayı gezerek son teknolojilere ilişkin bilgi aldı.
Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, burayı ziyaret eden ilk isim olurken, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da buradaki son teknolojilere ilişkin bilgi aldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile birlikte alanı gezdi.
Ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Mahmut Sami Şahin, TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Boğaziçi Rektörü Naci İnci'den oluşan heyet TÜME'yi ziyaret etti.
Heyet, burada Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkez Müdürlüğü, Dost Çiftlik ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi yetkililerinden bilgi aldı.
YENİ TOGG T10F AHABER.COM.TR'DE
ahaber.com.tr TEKNOFEST'te sergilenen Togg T10F'i görüntüledi. Vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterdi.
FARKLI MENZİL SEÇENEKLERİ
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubundan (TOGG) yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıttığı ikinci cihazı T10F’i Türkiye’de satışa sundu.
Sadece Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden siparişleri alınan Togg T10F, 1 milyon 860 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcılarını beklerken marka ayrıca, sportif fastback bir cihaz olan T10F V2 için özel finansman desteği de başlattı.
Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10F, bugün itibarıyla Türkiye'de kullanıcıların ilgisine sunuldu. Araç, Almanya'da da 29 Eylül'de siparişe açılacak.
160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 kilometreye (52,4 kWh batarya) ve 623 kilometreye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunuyor.
T10F'in V1 RWD standart menzile sahip aracı, 1 milyon 860 bin liradan, V1 RWD uzun menzilli versiyonu 2 milyon 170 bin liradan, V2 RWD uzun menzilli versiyonu da 2 milyon 345 bin liradan satışa çıkarıldı.
28 DAKİKADA HIZLI ŞARJLA YÜZDE 80 DOLULUK
T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.
Uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemlerinin yer aldığı T10F, yedi hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor.
Cihaz, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklere sahip bulunuyor.
T10F aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor.
TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen festivalin ilk saatlerinde Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. İstanbul semalarında yapılan göz dolduran gösteri zaman zaman kokpit kamerasına da yansıdı. Uçuş, alanı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
"EN BÜYÜK UMUT KAYNAĞIMIZ"
Sanayi ve Teknoloji Mehmet Fatih Kacır ahaber.com.tr'nin "Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında Teknofest'in rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.
İşte Bakan Kacır'ın sözleri:
TEKNOFEST Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük sahnesi. Ve biz Milli Teknoloji Hamlesi'nin sahibi olarak gördüğümüz Türk gençliğinin, Teknofest kuşağının ellerinde yükseliyor TEKNOFEST. Burada 2008'den bu yana 100 binlerce gencimiz TEKNOFEST yarışmalarına iştirak ettiler. Bu yıl 13'ünü ilk kez düzenlediğimiz 64 yarışmamız var ve 550 binden fazla takımda 1 milyon 200 binden fazla gencimiz bu yarışmalara katıldılar. Biliyoruz ki bu gençlerimiz yarının girişimcileri. Çünkü daha önce bu yarışmalara katılanlar artık kendi teknoloji girişimlerini kuruyorlar. Ama aynı zamanda Türkiye'nin en önemli teknoloji kurumlarının mühendislik takımlarına, AR-GE takımlarına dahil oluyor ve Türkiye'nin kritik projelerinde önemli roller üstleniyorlar. Dolayısıyla TEKNOFEST coşkusunun gençliğimizle buluşması ve buraya 100 binlerin, milyonların yeniden akın etmesi bizim gelecek adına en önemli umut kaynağımız.
"UFKUMUZU DAHA DA GENİŞLETTİK"
Açılış konuşmasını yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın açıklamaları şu şekilde:
Köklerin göklere uzandığı tarihin akışının yeniden yazıldığı bu meydana TEKNOFEST’e hoş geldiniz. TEKNOFEST Kendi gök kubbemiz altında kendi kanatlarımızla uçma sevdamızdır. Bu yıl sınırları aşarak önce kardeş vatana uzandı. KKTC tarihinin en büyük açık hava organizasyonunda 270 bin kardeşimizle kucaklaştık. TEKNOFEST Mavi Vatan’da İstanbul Tersanesinde yüz binleri ağırladık. Şimdi Atatürk Havalimanı’ndayız.
Bu yıl ufkumuzu daha da genişlettik. 13 yeni olmak üzere 64 farklı yarışma ile dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz.
Türkçe büyük dil modeli yarışmasıyla yapay zeka çağında dilimizin geleceğini koruyan gençlerimiz aramızda. Mesleki yetenek yarışmasıyla milli teknoloji hamlemizin kahramanları, üretimin bel kemiği olacak geleceğin usta teknisyenleri de burada. İlk kez kurulan TEKNOFEST şampiyonlar geçicinde gençlerimizin hayallerini, yüzden fazla milli teknoloji ürününü gururla izleyeceğiz. Tıpkı Tuz Gölü’ndeki Roket Yarışmamızda aynı anda üç roketin gökyüzü ile buluştuğu o an gibi tarihe nice notlar düşeceğiz.
"BİZİM KUTLU MÜCADELEMİZ TEKNOFEST KUŞAĞININ ÖZGÜVENİNİ DİRİLTMEKTİR"
Sadece bunlarla da kalmıyoruz TEKNOFEST bilim sokağında geleceğin Aziz Sancarları aydınlık yarınlarımızı temellerini atacak. Ortaya koyulan onca emeğin, kırılan bunca rekorun tek bir amacı var. O da gençlerimize hayallerini gerçeğe dönüştürebildiklerini göstermektir. İşte bizim kutlu mücadelemiz TEKNOFEST kuşağının özgüvenini diriltmektir.
Dünya pusulasını yitirmiş bir gemi gibi korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Adaletin ve ahlakın olmadığı insan onurunun hiçe sayıldığı karanlık bir çağa tanıklık ediyoruz. Gözlerimizin önünde modern çağın soykırımı yaşanıyor. Gazze’de çocuklar masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görülüyorsa orada artık ahlaki ve hukuki hiçbir sınır kalmamıştır. Tüm kalbimle inanıyorum ki medeniyetimizin bize emrettiği adaleti, üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğimizde er ya da geç iyilik muhakkak kazanacak."
Milli teknoloji hamlesi sadece daha hızlı roketler, daha akıllı sistemler yapmak değildir. Bizim davamız teknolojiyi vicdanla birleştirmektir. Bizim davamız bu zulme dur diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır. TEKNOFEST kuşağı sadece gökleri değil vicdanları da aydınlatmak insanların onurunu koruyacak teknolojileri de geliştirmek zorundadır.
Milli teknoloji hamlesinin tek bir gayesi var. Tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye idealine ulaşmak. Yüksek teknoloji sağlıktan tarıma, ulaşımdan haberleşmeye kadar her alanda aydınlık geleceğimizin anahtarı. Bizler burada sadece parlak fikirleri ve icatları görmüyoruz. O fikirleri koda, ürüne dönüştüren usta elleri ve zihinleri görüyoruz. Yarın bu teknolojileri fabrikalarda üretecek on binlerce gencimizi görüyoruz.
Tam bağımsızlık mücadelesinin bir cephesi de dijital dünya. Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, internet dahil ne kadar sivil teknoloji varsa hepsi silaha çevrilmiş durumda. Sosyal medyasından arama motorlarına attığımız adımdan damarlarımızdaki nabza kadar bu teknoloji insanlığı örümcek ağına hapsetmiş bir halde. TEKNOFEST Kuşağı kendi cevabını verdi. Türkiye’nin sosyal medyası NSosyal’i hayata geçirdi. NSosyal herkesin özgürce fikir üreteceği bir platform.
DİJİTAL ANSİKLOPEDİ GELİYOR
Sizlere bir müjde daha vermek istiyorum. TEKNOFEST kuşağı yeni bir adım daha attı. Küre Dijital Ansiklopedi. Küre yapay zeka destekli açık kaynaklı ama en önemlisi her bilginin belli olduğu güvenilir bir referans kaynağı olacak. Küre sizlerin tartışacağı yaşayan bir bilgi kaynağı olacak.
Sizleri NSosyal’e ve Küre’ye davet ediyorum. Medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları bugün burada sizlere ufuk çizmeye gelmedik. Zira sizler ufkun ta kendisisiniz. Bizim görevimiz kanatlarınızın altını en güçlü rüzgarlarla doldurmaktır. Sizlerden tek bir şey istiyoruz. Hayallerinizin sınırlarını gökyüzüyle dahi daraltmayın. Semaların da ötesini hedefleyin. Her bir projeniz bu aziz milletin tam bağımsızlığı yolunda atılmış bir adımdır. Sizin göreviniz çöken bu köhne dünya düzenini tüm kurumlarıyla yeniden inşa etmektir. Gelin şimdi hep birlikte bu tarihi günde tarihe bir not düşelim, gelin tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealini, bilim ve kadim değerlerimiz ışığında hep birlikte inşa edelim. Gelin bu coşku ile ülkemizi hep birlikte zirveye taşıyalım. Gelecek bizimdir, gelecek TEKNOFEST kuşağınındır, gelecek Türkiye’nindir. Yolumuz açık ufkumu daim olsun.
EKİBİMİZ TEKNOFEST'TE
ahaber.com.tr'den Büşra Arga ve Beyza Nur Özdelen birbirinden özel röportajlara imza atacak.
NEFES KESEN SOLOTÜRK GÖSTERİSİ
Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. Öte yandan SOLOTÜRK uçakları gösteri uçuşunda nefesleri kesti.
AKIN BAŞLADI
KATILIM İÇİN NE GEREKİYOR?
TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları'nın gösteri yapacağı festivalde, F-16 savaş uçakları da uçuş gerçekleştirecek.
Festivalde ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak.
Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.
Festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayacak.
TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydı konusunda detaylı bilgiye "www.teknofest.org" adresinden ulaşılabiliyor.
BİRBİRİNDEN ÖZEL ETKİNLİKLER VATANDAŞLARI BEKLİYOR
Bugüne kadar birçok etkinliğiyle 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST, İstanbul'da da miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçiye yönelik aktiviteleri 5 gün boyunca ziyaretçilerle buluşturacak.
Festivalde hava gösterileri, konserler, sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim yer alacak.
Festival kapsamında ayrıca Türk rock müziği sanatçısı Kıraç 19 Eylül'de saat 19.00’da festival sahnesinde sevenleriyle buluşacak.
TEKNOFEST RÜZGARI BAŞLADI
TEKNOFEST İstanbul bugünden itibaren 21 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.
