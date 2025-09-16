İsrail’in Gazze’ye kara saldırısı! Gazetesi Güngör Yavuzaslan: Sadece işgal değil, ilhak planı
Soykırımcı İsrai’in Gazze’ye yönelik olarak başlattığı kara saldırısını A Haber’de değerlendiren gazeteci Güngör Yavuzaslan, İsrail'in asıl hedefinin Gazze'yi boşaltarak ilhak etmek olduğunu söyledi. Yavuzaslan, ABD'nin onayladığı plana göre 2 milyon insanın Mısır ve Ürdün'e sürülmek istendiğini, Körfez ülkelerinin ise ABD'ye olan bağımlılıkları nedeniyle sessiz kaldığını belirtti.
Dün gece soykırımcı İsrail terör örgütü, Gazze'ye yönelik kara saldırısına başladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren gazeteci Güngör Yavuzaslan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının perde arkasında basit bir işgalden öte, bölgeyi tamamen boşaltıp ilhak etmeyi amaçlayan ABD onaylı bir plan olduğunu söyledi.
İsrail'in Gazze halkını Han Yunus ve Refah'a sıkıştırıp ardından "insani koridor" adı altında Sina ve Ürdün'e sürmeyi hedeflediğini belirten Yavuzaslan, bu vahşet planının önündeki tek engelin Hamas olduğunu ve Körfez ülkelerinin "İbrahim Anlaşmaları" nedeniyle duruma sessiz kaldığını ifade etti.
SADECE İŞGAL DEĞİL İLHAK PLANI
Gazeteci Güngör Yavuzaslan: ABD Başkanı Trump'ın İsrail'in kara vahşetinden haberi var. Doha'daki toplantıdan hemen sonra saldırılara başladılar. İsrail, Gazze'yi sadece işgal etme değil aynı zamanda boşaltmak ve ilhak etmek istiyor. İsrail vahşetini devam ettiriyor. Gazze merkezini kontrol etmek istiyorlar.
SİNA VE ÜRDÜN PLANI
Bazı siviller buradan Han Yunus ve Refah bölgesine gitmeye çalışıyor. 2 milyon insanı nu 2 noktaya sıkıştırmak istiyorlar. Burada soykırımcı İsrail devleti "ölmek istemeyen gitsin" mesajı veriyor. Sina Yardımadası planları var ve Mısır'ı zorlayacaklar. Sözde insanı koridorlardan söz ederek Ürdün'e göndermek istiyorlar.
Güney Lübnan, Etiyopya gibi konuşmalar yapıyorlar. Marco Rubio'nun ziyaretleri boşuna değil İsrail, Güney Lübnan ile 50 milyar dolarlık anlaşma yaptı. Bu planların önünde tek engel Hamas. Ondan dolayı Doha'da Hamas'a saldırdı.
KÖRFEZ'İN ABD'YE GÖBEK BAĞI
Hala İsrail ile iş birliği içinde olan İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri var. Hatta askeri boyutta işbirliği yapan ülkeler var. Bu kabul edilecek bir durum değil. Arap Birliği ve bölge ülkelerini iyi incelemek ve bakmak lazım.
Katar Körfez'in en önemli ülkelerinden biri. Yumuşak güç olarak adlandırılır. Bütün küresel finans şirketlerinin merkezi Katar'da yer alıyor. Buna rağmen üst perden bir refleks göremedik. Birleşik Arap Emirlikleri olarak tanınan aslında Birleşik Amerikan Emirlikleri olan Dubai yönetimi İbrahim anlaşmalarından çekilmedi. Bahreyn, Fas çekilmedi. Bakın "dondurduk" açıklaması bile gelmedi. Burada Trump etkisinin unutmamak gerekir. Körfez ülkeleri göbekten ABD'ye bağlılar. Bu eşiği maalesef aşamıyorlar.
Burada gözler; Türkiye, Mısır, Pakistan ve İran gibi farklı aktörlere çevriliyor. Mısır artık söylem değiştirdi. Mısır şu anda titriyor çünkü İsrail Gazze'deki insanları Sina'ya sürmeye çalışacak.
İÇTEN ABLUKA İLE VAHŞET
Hedef ilk etapta ablukanın sıkılaştırmak. Yapmak istedikleri içten bir abluka. Denize doğru 4 koridor oluşturmak istiyorlar. Kara ve hava saldırılarıyla geçiş noktalarından güneye sürüklemek istiyorlar. Bu planın sonunda insanlık tarihinin göreceği en büyük vahşetle Gazze'den çıkmaya zorlamak. Sözde insani kapılar açarak Ürdün'e süpürme hedefleri var.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Trump dün bu planı onayladı. Gazze kasabı Netanyahu yapacağını yapıyor ondan başka bir şey beklemeye gerek yok. Bunun azmettiricisi ABD'dir.
SİYONİST İSRAİL'İ DURDURACAK 4'LÜ GÜÇ
Siyonist İsrail'in anlayacağı tek şey güçtür. Mısır, Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'ın başını çektiği 4'lü bir güç ittifakı kurulması lazım. ABD ile bütün anlaşmaların iptal edilmesi lazım. Gazze'deki ablukaya karşı İsrail'e insanlık ablukası uygulanması lazım. Bir tane İsrail uçağının dünyada herhangi bir havalimanına inmemesi gerekir.
