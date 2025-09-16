İsrail’in Gazze’ye kara saldırısı! Gazetesi Güngör Yavuzaslan: Sadece işgal değil, ilhak planı

Ekran görüntüsü / A Haber

KÖRFEZ'İN ABD'YE GÖBEK BAĞI

Hala İsrail ile iş birliği içinde olan İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri var. Hatta askeri boyutta işbirliği yapan ülkeler var. Bu kabul edilecek bir durum değil. Arap Birliği ve bölge ülkelerini iyi incelemek ve bakmak lazım.

Katar Körfez'in en önemli ülkelerinden biri. Yumuşak güç olarak adlandırılır. Bütün küresel finans şirketlerinin merkezi Katar'da yer alıyor. Buna rağmen üst perden bir refleks göremedik. Birleşik Arap Emirlikleri olarak tanınan aslında Birleşik Amerikan Emirlikleri olan Dubai yönetimi İbrahim anlaşmalarından çekilmedi. Bahreyn, Fas çekilmedi. Bakın "dondurduk" açıklaması bile gelmedi. Burada Trump etkisinin unutmamak gerekir. Körfez ülkeleri göbekten ABD'ye bağlılar. Bu eşiği maalesef aşamıyorlar.

Burada gözler; Türkiye, Mısır, Pakistan ve İran gibi farklı aktörlere çevriliyor. Mısır artık söylem değiştirdi. Mısır şu anda titriyor çünkü İsrail Gazze'deki insanları Sina'ya sürmeye çalışacak.