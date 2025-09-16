Gazze’ye saldırının perde arkası! Uzmanlar A Haber’de: İnsanları Sina ve Ürdün’e sürecekler

Soykırımcı İsrai’in Gazze’ye yönelik olarak başlattığı kara saldırısını A Haber’de değerlendiren gazeteci Güngör Yavuzaslan, İsrail'in asıl hedefinin Gazze'yi boşaltarak ilhak etmek olduğunu söyledi. Yavuzaslan, ABD'nin onayladığı plana göre 2 milyon insanın Mısır ve Ürdün'e sürülmek istendiğini, Körfez ülkelerinin ise ABD'ye olan bağımlılıkları nedeniyle sessiz kaldığını belirtti.

