16 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Gazze’ye saldırının perde arkası! Uzmanlar A Haber’de: İnsanları Sina ve Ürdün'e sürecekler
Gazze’ye saldırının perde arkası! Uzmanlar A Haber’de: İnsanları Sina ve Ürdün’e sürecekler

Gazze’ye saldırının perde arkası! Uzmanlar A Haber’de: İnsanları Sina ve Ürdün'e sürecekler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2025 12:12
Soykırımcı İsrai’in Gazze’ye yönelik olarak başlattığı kara saldırısını A Haber’de değerlendiren gazeteci Güngör Yavuzaslan, İsrail'in asıl hedefinin Gazze'yi boşaltarak ilhak etmek olduğunu söyledi. Yavuzaslan, ABD'nin onayladığı plana göre 2 milyon insanın Mısır ve Ürdün'e sürülmek istendiğini, Körfez ülkelerinin ise ABD'ye olan bağımlılıkları nedeniyle sessiz kaldığını belirtti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’ye saldırının perde arkası! Uzmanlar A Haber’de: İnsanları Sina ve Ürdün’e sürecekler
Gazze’ye saldırının perde arkası!
Gazze’ye saldırının perde arkası!
Van enerjisini güneşten alacak
Van enerjisini güneşten alacak
Borsa 10 bin 800 puanı aştı
Borsa 10 bin 800 puanı aştı
Çubuk sirkesi nasıl yapılır?
Çubuk sirkesi nasıl yapılır?
İstanbul Havalimanı Avrupa’da rakipsiz
İstanbul Havalimanı Avrupa'da rakipsiz
Türkiye, altın stokunda İtalya’yı geride bıraktı
Türkiye, altın stokunda İtalya'yı geride bıraktı
Ev-araba alımında yeni dönem!
Ev-araba alımında yeni dönem!
Altın ve gümüşte Fed yükselişi! Yeni rekor gelir mi?
Altın ve gümüşte Fed yükselişi! Yeni rekor gelir mi?
Faiz indiriminin piyasalardaki etkisi ne durumda?
Faiz indiriminin piyasalardaki etkisi ne durumda?
Emeklilik sisteminde yenilikler neler?
Emeklilik sisteminde yenilikler neler?
Ev almak isteyenlere faizsiz finansman!
Ev almak isteyenlere faizsiz finansman!
2026’da ihracatçılarımıza 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz
"2026’da ihracatçılarımıza 45 milyar lira hibe desteği vereceğiz"
Daha Fazla Video Göster