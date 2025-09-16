16 Eylül 2025, Salı

Katliam tankları topyekün işgal için Gazze'de! Kuduz İsrail'in hedefi ne? A Haber'de çarpıcı sözler

Katil İsrail'in saldırıları gece boyunca sürdü. Katliam tankları topyekün işgal için Gazze'ye girdi. Gazze'de son durum ne? Terör devleti İsrail neden kara saldırısına başladı? Hedefleri ne? Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz son durumu aktardı. Uzman isimler A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:07
İşgalci İsrail bir süredir Gazze'nin tam işgali için hazırlıklar yapıyordu. Yedek askerler orduya çağrılıyor, tanklarla Gazze kuşatma altına alınıyordu.

Bombardımanların sürdüğü Gazze'ye katil İsrail ordusu karadan da girdi. Amaçları ise Gazze'nin tamamen işgal edilmesi.

Birçok Filistinli de tankların Gazze'nin merkezine girdiğini doğruladı.

KATİL İSRAİL GAZZE'Yİ TAMAMEN İŞGALE BAŞLADI

Saldırının boyutları ve hedefleri hakkında resmi ayrıntılar paylaşılmasa da bölgeden yoğun çatışma ve bombardıman haberleri geliyor.

Peki, Gazze'de son durum ne? Terör devleti İsrail neden kara saldırısına başladı? Hedefleri ne? Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz son durumu aktardı. Uzman isimler A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

SALDIRI YOĞUNLAŞTI

Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz: Şunun altını çizelim zaten Gazze yaklaşık 22 aydır işgal altında. Gazze'nin hemen her yerinde İsrail askerleri var. Neredeyse Gazze'nin yüzde 80'ine yakını yıkıldı. Gazze'de yaşayan 2 milyon 300 bine yakın insanın 70 bine yakını hayatını kaybetti. 200 binden fazla insan yaralandı. Binlerce insan da enkaz altında henüz cenazelerine bile ulaşılamadı.

Gece saatlerinden bu yana saldırı yoğunlaştı. Karadan da bir ilerleme olduğu yönünde bilgiler var.

KATİL İSRAİL'İN HEDEFİ NE?

Bugün aslında bir de dezenformasyon faaliyeti yürütülüyor. ABD Dışişleri Bakanı günler kaldı Hamas ateşkesi kabul etsin diyor. Hamas ateşkesi zaten defalarca kabul etti. Birçok kez kabul etti.

İsrail kesinlikle bir ateşkes istemiyor. Hedefi Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etmek. Öldürebildiği kadar Filistinliyi öldürmek. Mümkünse bütün Filistinlileri Gazze'nin güneyine Mısır sınırına yığmak oradan da üçüncü ülkelere göndermek.

MEDYA KARARTMASI

Dünyanın her yerinde savaş-çatışma bölgelerine gazetecilerin girmesine izin verilir medya karartması uygulanmaz uluslararası hukukta da bunun yeri vardır ama İsrail yaklaşık 2 yıldır Gazze'ye bir gazetecinin bile girmesine izin vermiyor. Gazze'deki sahadaki arkadaşlarımızdan kaybettiklerimiz oldu ama şu an hala görevini yapmaya devam edebilen arkadaşlarımızdan bilgiler alıp dünya kamuoyuna aktarmaya çalışıyoruz. İsrail'in bir medya karartması uyguladığının altını çizelim.

"KOLEKTİF BİR CAYDIRICILIK BEKLİYORUZ"

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeliz Albayrak: Maalesef artık kara harekatı dediğimiz şeyin sınırlarını görmeye başladık. Tankların askerlerin Gazze'nin merkezine artık Gazze'nin kalbine girdiğini orada kalan insanları da göçe zorladıklarını direnenlerin kalanların da hayatını kaybetmek üzere olduğunu biliyoruz. Bütün bölgenin kontrolünü ellerine alıp burada direniş gösterecek hiçbir gücün bulunmayacak hale gelmesini istiyorlar. Arkalarındaki destek de devam ettikçe şu anda o merkeze giden tankların da gösterdiği meselenin arkasının devam edeceği ve geleceği gibi görünüyor ama hep birlikte kolektif bir adım kolektif bir caydırıcılık bekliyoruz umut ediyoruz.

Arkasında bütün desteği aldıkça burada tekrar saldırmaya ve hedefini menzilini genişletmeye devam edecek. İşgal planına kolektif bir cevap bekliyoruz.

"İŞGAL PLANI GAZZE'DEN İBARET DEĞİL"

Bu yayılmacı politikadan bu işgal politikasından ya da uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayma politikasından geri adım atmayacağını biz artık rahatlıkla görüyoruz. Önlerinde durduracak bir mekanizma olmadığı sürece şu anda herhangi bir ülkeye kendi güvenlik söylemleri üzerinden başka ülkelere saldırıyorlar.

Kafalarındaki işgal planı sadece Gazze'den ibaret değil.

KADEME KADEME YAYILMACILIK

Emekli Albay İbrahim Keleş: Bunları iyi okumak lazım. 7 Ekim'den sonra İsrail'in önce Gazze'ye ardından Lübnan'a Batı Şeria'ya sonrasında Suriye'ye sonrasında bölge ülkelerine bir kademe kademe yayılmacılığı ortaya koyuldu.

"HARİTALARI HAYALDEN İBARET DEĞİL"

İsrail kimileri için o haritaları var biliyorsunuz bir hayalden ibaret olduğu zannediliyorlar bazı insanlar tarafından ama öyle değil. Bunlar bunu yapmaya niyetli gözüküyorlar. Bunu yaparken de yanlarında ABD'nin bitmek bilmeyen desteği ve kendilerinin de izlediği yöntemi görüyoruz. Bunda geri durmayacaklarını görüyoruz.

"NİYETLERİ ÇOK DAHA GENİŞ"

İsrail Batı Şeria'yı zaten delikli peynire çevirdi. İsrail o bölgeyi de işgal edip topraklarını genişletecek ama orada kalırlar mı doğrusu ben ondan emin değilim. Niyetleri çok daha geniş.

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ: ABD bunu desteklediğini söylüyor. Sen İİT olarak toplanmazsan İslam ülkeleri olarak bir araya gelip sadece kınama ile geçiştirilirse Türkiye'nin o dediği noktaya gelirsin. Bu saldırılara maruz kalırsın. Türkiye'nin baştan beri savunduğu bazı değerler var. Bugüne kadar bunları hep söyledik. Kınama ile süreç işlemiyor.

Hal böyle olunca İsrail'e meydanda at koşturmak kalıyor o da onu yapıyor. ABD zaten destekliyor.

"ALTINA BEZ BAĞLAYAN TERÖRİSTLER…"

İsrail karadan ve havadan ölüm yağdıracak bu belli ama karadan başarılı olacağına ben asla ihtimal vermiyorum. Eski ezbere dönecek İsrail. Karaya giren altına bez bağlayan teröristlerin orada herhangi bir başarı elde edeceği kanaatinde asla değilim. Direnç yine gösterilecek. Terörist yapı yine arkasında bakmadan kaçacak.

NEDEN KARA KATLİAMINA BAŞLADILAR?

İşte Kuduz böyle bir vaka. Gözüdönmüşlük, kana susamışlık böyle bir vaka. Başarı elde edemeyeceksin göreceksin. Yakın zamanda ağır zayiatla tekrar başa döndüğünü göreceğiz.

