16 Eylül 2025, Salı
Katliam tankları topyekün işgal için Gazze'de! Kuduz İsrail'in hedefi ne? A Haber'de çarpıcı sözler
Katil İsrail'in saldırıları gece boyunca sürdü. Katliam tankları topyekün işgal için Gazze'ye girdi. Gazze'de son durum ne? Terör devleti İsrail neden kara saldırısına başladı? Hedefleri ne? Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz son durumu aktardı. Uzman isimler A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 10:07