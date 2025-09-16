Katliam tankları topyekün işgal için Gazze’de! Kuduz İsrail’in hedefi ne? A Haber’de çarpıcı sözler

SALDIRI YOĞUNLAŞTI

Anadolu Ajansı Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz: Şunun altını çizelim zaten Gazze yaklaşık 22 aydır işgal altında. Gazze'nin hemen her yerinde İsrail askerleri var. Neredeyse Gazze'nin yüzde 80'ine yakını yıkıldı. Gazze'de yaşayan 2 milyon 300 bine yakın insanın 70 bine yakını hayatını kaybetti. 200 binden fazla insan yaralandı. Binlerce insan da enkaz altında henüz cenazelerine bile ulaşılamadı.

Gece saatlerinden bu yana saldırı yoğunlaştı. Karadan da bir ilerleme olduğu yönünde bilgiler var.