Gazze’ye kara saldırısı! Soykırımcı İsrail’in planını uzmanlar A Haber’de anlattı

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze kent merkezine yeni bir kara harekatı başlattı. Filistin ve ABD basınına göre soykırım devleti İsrail tankları Gazze kent merkezine girdi. Ayrıca sivilleri katletmekten başka işe yaramayan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun hava saldırıları da düzenlendi.

İsrail basını da Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığını bildirdi. A News Koordinatörü Orhan Sali, soykırım devleti İsrail'in planını harita üzerinde anlatırken uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman önemli değerlendirmelerde bulundu.