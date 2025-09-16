Gazze’ye kara saldırısı! Soykırımcı İsrail’in planını uzmanlar A Haber’de anlattı

16 Eylül 2025, Salı
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 10:18 Güncelleme: 16.09.2025 10:54
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ziyaretinin hemen ardından katliamcı İsrail ordusu, Gazze kentine tanklarla girdi. Trump, işgali desteklerken İsrailli rehine aileleri, Netanyahu'yu uyardı. Hamas, "Rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir" dedi. A News Koordinatörü Orhan Sali, soykırım devleti İsrail’in planını harita üzerinde anlatırken uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman önemli değerlendirmelerde bulundu.

İSRAİL'İN PLANINI UZMANLAR A HABER'DE ANLATTI

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze kent merkezine yeni bir kara harekatı başlattı. Filistin ve ABD basınına göre soykırım devleti İsrail tankları Gazze kent merkezine girdi. Ayrıca sivilleri katletmekten başka işe yaramayan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun hava saldırıları da düzenlendi.

İsrail basını da Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığını bildirdi. A News Koordinatörü Orhan Sali, soykırım devleti İsrail'in planını harita üzerinde anlatırken uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

HARİTADA TEK TEK ANLATTI

A News Koordinatörü Orhan Sali: Şu anda Gazze şeridinin tamamı saldırı altında. Her gün her noktadan bir ölüm haberleri geliyor. İsrail'in amacı hepsini bir yerde toplayıp geri halan yerleri ilhak ediyor. Şu anda Gazze şeridinin kuzeyine yönelik soykırımcı İsrail ordusu tanklarla bir saldırı girişimi başlattı.

İsrail şu anda kuzeyden güneye doğru bir süpürme harekatı yapmaya çalışıyor. Bölgede şu anda sadece siviller var ve çoğunluğu kadınlarla çocuklardan oluşuyor. Burada silahlı hiç kimse yok. Şu anda İsrail'in hedef aldığı Gazzeliler yani masum insanlar. Soykırımcı İsrail buradaki insanların güneye doğru gitmesini istiyor.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

İSRAİL TAMAMEN YOK OLMALARINI İSTİYOR

Şu anda 1 milyona yakın insan Gazze şehir merkezinde bulunuyor. Gazze'deki kaynaklara göre son 1 haftada 70 bin kişi güneye doğru gitmiş. Gittiler vuruldular geri döndüler vuruldular şimdi gidiyorlar yine vuruluyor. Yani İsrail sürekli olarak masum insanları vurdu. Yani güvenli diye bir yok.

Mısır zaten girişi kabul etmiyor. İsrail bu insanları ya öldürüyor ya da açlıktan ölmesini bekliyor. İsrail buradaki insanların tamamen yok olmasını istiyor. Şu anda bir gerçek var ki; İsrail verilerine göre Gazze şehir merkezinde 700 bin sivil bulunuyor. Filistinli yetkililer ise 900 bin masum var.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

İSRAİL VAHŞETİ SİVİLLERE KARŞI YÜRÜTÜYOR

Gelen bilgilere göre; bombalama sesleri İsrail'in merkezinden yani Tel Aviv'den bile duyuluyor ki Kudüs'e bile bombalama sesleri gidiyor. Gazze'den bize bilgi aktarabilecek tüm gazeteciler öldürüldü. Daha önce hatırlanabileceği gibi olay yerinden görüntüler gelirdi biz de bunları tüm dünyaya gösterirdik ancak şu anda böyle bir durum yok. Artık oradan görüntüler almıyoruz. Şu anda İsrail Gazze içerisinde kaç kişi olduğunu bilmiyor. İsrail bu vahşeti bir silahlı bir devlete karşı ya da gruba karşı değil tamamen sivillere karşı yapıyor.

Şu anda Gazze şehir merkezinde bulunan siviller ne olursa olsun bölgeyi terk etmeyeceklerini Telegram ve diğer kaynaklar üzerinden ilan ettiler. Güneye gitseler bile öldürüleceklerini bildikleri için o insanlar artık evlerinden kalan enkazlarda ölmek istiyor.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

ABD ONAYLI SİVİL KATLİAM

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Tolga Sakman: Doha saldırısından sonra herkes ABD, İsrail'e karşı tepki vereceği izlenimine kapılırken Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail'e ziyarete gitti ve ardından Gazze saldırısı başladı. Katar'a saldırı konusu çok hızlı şekilde mesele olmaktan çıkarıldı. Bunun ardından ABD, İsrail'in atacağı yeni adıma onay verdi.

Gazze saldırıları ile ilgili olarak ABD'den zaten net bir tavır ve söylem almıyoruz zaten. Netanyahu ABD karşı elinin kuvvetlendirmiş olarak görünüyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance ve Dışişlerini Bakanı Rubio, İsrail'e destekleyici tavırlar sergiliyor. Bu 2 isin konuyu ele almış gibi görünüyor. Bu saldırının onayı ABD'den çıkmış görünüyor. Herhangi bir tepki görmeyeceğiz.

Ekran görüntüsü / A Haber Ekran görüntüsü / A Haber

BARIŞ MASASINA BOMBA! HEDEFLERİ BELLİ

Onların diline göre sözde yaptıkları bu operasyon ama aslında katliam olan bu işin nedenini bir süre önce ortaya koydular. Aynı zamanda orta koydukları bu gerekçe ABD tarafından kabul edildi. Hamas'ı terörist olarak görüyorlar ve tamamen temizlemek istiyorlar. Katar'da vurdukları temsil heyetini terörist olarak nitelendirdiler. Bu da diplomasinin bittiğini gösteriyor. Masada oturacak kişileri öldürmeye niyet ediyorsanız artık masanın geçerliliği yoktur anlamına gelir.

Diplomasi ve görüşmeler bittiği anlamına gelir. Masayı bu şekilde deviriyorsanız bundan sonra daha şiddetli saldırılar gerçekleştirmeniz de zaten bu zaman çizgisine uyuyor. Kara harekatı bekleniyordu ancak Avrupa'nın tavrı ve Trump durumu bekleniyordu ancak bu işe yaramadı ve kara harekatı başladı.

