İsrail Gazze'yi tamamen işgale başladı! | Gazzelilerden sürgüne kesin ret!

09:20 17 Eylül 2025

Gazze'deki hükümet, İsrail'in son haftalarda saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan bir milyon Filistinlinin yerlerinden edilmeyi reddettiklerini bildirdi.



Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinlileri yerlerinden ederek işgali planladığı Gazze kenti ve kuzey bölgesindeki nüfusa dikkati çekildi.





Gazze ve kuzeydeki diğer bölgelerde yaşayan bir milyon Filistinlinin yerlerinden edilmeye karşı direnmeyi sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GAZZE HALKI GÖÇÜ KESİN BİR DİLLE REDDEDİYOR"



"Gazze ve güneyinde bulunan bir milyonu aşkın Filistinli hala evlerinden ve topraklarından güneye doğru göçü kesin bir dille reddetmeye devam ediyor. Hem de işgalci İsrail'in, tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal ederek, kalıcı zorunlu göç suçunu işlemek amacıyla yürüttüğü bombalamaların ve soykırım savaşının barbarlığına rağmen. Gazze kenti ve kuzeyinde bir milyon Filistinli güneye doğru zorunlu göçü reddederken, kalıcı tehcir planları baskıları altında göç edenlerin sayısı 190 bin civarındadır."





Normalde Gazze ve kuzeyindeki nüfusun 1,3 milyondan fazla olduğu aktarılan açıklamada, bu nüfusun yaklaşık 398 binini Kuzey Gazze ili sakinlerinin oluşturduğu, büyük çoğunluğunun da ilin batısına zorla göç ettirildiği, ayrıca Gazze'de 914 binden fazla kişinin bulunduğu ve bu nüfusun yaklaşık 350 bininin şehrin doğu mahallelerinden merkeze ve batıya doğru göç etmek zorunda kaldığı anlatıldı.

SÖZDE GÜVENLİ BÖLGEDE 2 BİN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ



Hükümet ekiplerinin, İsrail'in işlediği acımasız suçları sonucunda son birkaç gündür Gazze'den güneye doğru zorunlu göçte artış yaşandığını gözlemlediği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 190 bin kişinin, bombardıman baskısı altında evlerini terk etmek zorunda kaldığına işaret edildi.



Açıklamada, hükümet ekiplerinin, tersine bir göç hareketi de kaydettiğine ve dün öğle saatleri itibarıyla 15 binden fazla kişinin Gazze şehrindeki bölgelerine geri döndüğüne dikkati çekildi.



Açıklamada, halen yaklaşık 800 bin kişinin yaşadığı ve İsrail güçleri tarafından insani ve güvenli bölge olduğu iddia edilen Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesi ve Refah kentinin, 109'dan fazla hava saldırısına ve tekrarlanan bombardımana maruz kaldığı, İsrail işgal güçlerinin El-Mevasi bölgesinde birbiri ardına yaptığı katliamlarda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Ofisin açıklamasında, bu bölgelerin temel yaşam ihtiyaçlarından tamamen yoksun olduğu, hastane, altyapı ve su, gıda, barınma, elektrik veya eğitim gibi temel hizmetlerin bulunmadığı ve bunun da orada yaşamayı neredeyse imkansız hale getirdiği vurgulandı.





Açıklamada, "İsrail'in haritalarında 'sığınma' bölgeleri olarak belirlediği alan, Gazze Şeridi'nin yüz ölçümünün yüzde 12'sini geçmezken, işgal, 1,7 milyondan fazla insanı buraya sıkıştırmaya çalışıyor. Bu, sistematik bir zorunlu yerinden etme politikasının parçası olarak 'toplama kampları' kurma planı kapsamında yapılıyor. Amaç, Kuzey Gazze ve Gazze şehrini sakinlerinden boşaltmak." değerlendirmesinde bulunuldu.