İsrail Gazze'yi tamamen işgale başladı! | Gazzelilerden sürgüne kesin ret!
İsrail işgal güçleri Gazze Şeridi'ne yeni bir kara saldırısı başlattı. Gece boyunca yüzlerce Filistinli katledilirken İsrail, Gazzelilere "kaçış rotası" yayımladı. Acak Gazze'ki hükemet, "Gazze halkı göçü kesin bir dille reddediyor." dedi.
Katil İsrail Gazze'ye saldırılarında yeni aşamaya geçti. Tanklar Gazze'ye girerken hava saldırıları da arttı.
İŞTE 16-17 EYLÜL TARİHLERİNDE BÖLGEDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
SİYONİSTLERDEN GECE BOYU 50 HAVA SALDIRISI!
İsrail'in yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü bombardıman ve insani yardım girişlerini engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde insanlık felaketi yaşanıyor.
İşgal güçlerinden yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlenen 50 hava saldırısının büyük çoğunluğunun dün kara saldırıları başlattıkları, kuzeydeki Gazze kentine gerçekleştirildiği bildirildi.
48 SAATTE 150'DEN FAZLA NOKTAYA SALDIRI
İsrail savaş uçakları ile topçu birliklerinin Gazze'yi işgal için son 48 saatte kentte 150'den fazla noktaya saldırı düzenlediği de aktarıldı.
İsrail, bir yandan Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri ve çok katlı binaları hedef alıp yerle bir ederken diğer yandan da kent sakinlerini Gazze Şeridi'nin güneyinde çadır, gıda ve hastanelerin olduğu iddiasıyla sürgün etmeye çalışıyor.
GAZZE HALKI SÜRGÜNÜ REDDEDİYOR
Gazze'deki hükümet, İsrail'in son haftalarda saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan bir milyon Filistinlinin yerlerinden edilmeyi reddettiklerini bildirdi.
Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinlileri yerlerinden ederek işgali planladığı Gazze kenti ve kuzey bölgesindeki nüfusa dikkati çekildi.
Gazze ve kuzeydeki diğer bölgelerde yaşayan bir milyon Filistinlinin yerlerinden edilmeye karşı direnmeyi sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"GAZZE HALKI GÖÇÜ KESİN BİR DİLLE REDDEDİYOR"
"Gazze ve güneyinde bulunan bir milyonu aşkın Filistinli hala evlerinden ve topraklarından güneye doğru göçü kesin bir dille reddetmeye devam ediyor. Hem de işgalci İsrail'in, tüm uluslararası hukuk ve sözleşmeleri ihlal ederek, kalıcı zorunlu göç suçunu işlemek amacıyla yürüttüğü bombalamaların ve soykırım savaşının barbarlığına rağmen. Gazze kenti ve kuzeyinde bir milyon Filistinli güneye doğru zorunlu göçü reddederken, kalıcı tehcir planları baskıları altında göç edenlerin sayısı 190 bin civarındadır."
Normalde Gazze ve kuzeyindeki nüfusun 1,3 milyondan fazla olduğu aktarılan açıklamada, bu nüfusun yaklaşık 398 binini Kuzey Gazze ili sakinlerinin oluşturduğu, büyük çoğunluğunun da ilin batısına zorla göç ettirildiği, ayrıca Gazze'de 914 binden fazla kişinin bulunduğu ve bu nüfusun yaklaşık 350 bininin şehrin doğu mahallelerinden merkeze ve batıya doğru göç etmek zorunda kaldığı anlatıldı.
SÖZDE GÜVENLİ BÖLGEDE 2 BİN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
Hükümet ekiplerinin, İsrail'in işlediği acımasız suçları sonucunda son birkaç gündür Gazze'den güneye doğru zorunlu göçte artış yaşandığını gözlemlediği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 190 bin kişinin, bombardıman baskısı altında evlerini terk etmek zorunda kaldığına işaret edildi.
Açıklamada, hükümet ekiplerinin, tersine bir göç hareketi de kaydettiğine ve dün öğle saatleri itibarıyla 15 binden fazla kişinin Gazze şehrindeki bölgelerine geri döndüğüne dikkati çekildi.
Açıklamada, halen yaklaşık 800 bin kişinin yaşadığı ve İsrail güçleri tarafından insani ve güvenli bölge olduğu iddia edilen Han Yunus'taki El-Mevasi bölgesi ve Refah kentinin, 109'dan fazla hava saldırısına ve tekrarlanan bombardımana maruz kaldığı, İsrail işgal güçlerinin El-Mevasi bölgesinde birbiri ardına yaptığı katliamlarda 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ofisin açıklamasında, bu bölgelerin temel yaşam ihtiyaçlarından tamamen yoksun olduğu, hastane, altyapı ve su, gıda, barınma, elektrik veya eğitim gibi temel hizmetlerin bulunmadığı ve bunun da orada yaşamayı neredeyse imkansız hale getirdiği vurgulandı.
Açıklamada, "İsrail'in haritalarında 'sığınma' bölgeleri olarak belirlediği alan, Gazze Şeridi'nin yüz ölçümünün yüzde 12'sini geçmezken, işgal, 1,7 milyondan fazla insanı buraya sıkıştırmaya çalışıyor. Bu, sistematik bir zorunlu yerinden etme politikasının parçası olarak 'toplama kampları' kurma planı kapsamında yapılıyor. Amaç, Kuzey Gazze ve Gazze şehrini sakinlerinden boşaltmak." değerlendirmesinde bulunuldu.
KATAR DIŞİŞLERİ: NETANYAHU KENDİSİNE HESAP SORULMADAN DEVAM EDEMEYECEK
Katar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya düzenlenen hava saldırısının ardından başarısızlığını haklı çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Netanyahu'nun hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceğini" vurguladı.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da haftalık basın toplantısı düzenledi.
"KENDİSİNE HESAP SORULMADAN DEVAM EDEMEYECEK"
Netanyahu'nun Katar'a yönelik saldırının başarısız olmadığı ve bunun bir mesaj olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin bir soruya Ensari, "İsrail Başbakanı'nın, pervasız politikaları nedeniyle yaşadığı her başarısızlıktan sonra kendi başarısızlığını yorumlamaya ve haklı çıkarmaya çalışmasına alışkınız. Dolayısıyla mesajı bu şekilde geldi." yanıtını verdi.
Bakanlık Sözcüsü Ensari, Netanyahu'ya hitaben, "Ayrıca kendisine, hesap sorulmadan uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edemeyeceği mesajını da iletmek istiyoruz." dedi.
DOHA'DAKİ TOPLANTI ULUSLARARASI ALANDA YANKI BULDU
Ensari, 15 Eylül'de Doha'da düzenlenen acil Arap-İslam zirvesinin, Katar'a yönelik herhangi bir saldırının Arap ve İslam ülkeleri açısından kabul edilemez olduğu yönünde açık bir mesaj verdiğini vurguladı.
Sözcü Ensari, Körfez İşbirliği Konseyi Yüksek Konseyi'nin 15 Eylül'de Doha'da liderler düzeyinde düzenlediği olağanüstü oturumda yapılan açıklamanın, bu saldırıya karşı net tedbirler içerdiğini, bu dayanışma mesajının önemli olduğunu ve uluslararası alanda yankı bulduğunu belirtti.
"KATAR HAİN SALDIRIYA YANIT VERMEYE ODAKLANDI"
Ensari, Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için arabuluculuk yapmasına ilişkin ise "Özellikle İsrail Başbakanı'nın kendisiyle müzakere eden herkesi öldürmek ve arabulucu ülkeyi bombalamak istemesi dolayısıyla bu şu anda gerçekçi görünmüyor." dedi.
Bakanlık Sözcüsü Ensari, Katar'ın şu anda ulusal egemenliğini savunmaya, "hain" İsrail saldırısına yanıt vermeye, bunun tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya ve buna neden olanlardan hesap sormaya odaklandığını yineledi.
Ensari, artık diğer tüm siyasi kaygıların, ülkesinin bugün karşı karşıya olduğu durumun gerisinde kaldığını vurguladı.
İŞGAL GÜÇLERİNDEN KAÇIŞ ROTASI
İsrail İşgal Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden Gazzeliler için "kaçış rotası" paylaştı.
Rotada Gazzelilerin kuzeyden güneye sürülmesi ifade ediliyor:
"Gazze Şehri ve mahalle sakinlerine önemli duyuru,
İsrail Savunma Kuvvetleri, güneye doğru hareketi kolaylaştırmak amacıyla Salah al-Din Caddesi dışında ek bir geçici hareket şeridi açıldığını duyurdu.
Salah El-Din Caddesi üzerinden ilerleyip, Gazze Vadisi'nden güneye doğru devam edebilirsiniz.
Bu aşamada söz konusu güzergahta 17.09.25 Çarşamba günü saat 12:00'den başlayarak 19.09.25 Cuma günü saat 12:00'ye kadar bir saat süreyle seyahat edilebilecektir.
Haritada yalnızca sarı renkle işaretlenmiş güney yönlü güzergahları arayın. Güvenlik güçlerinin talimatlarına ve trafik işaretlerine uyun."
FRANSA: ASKERİ MANTIĞI BULUNMAYAN YIKICI SALDIRILAR
Fransa'nın, İsrail'in Gazze kentinin merkezine yönelik saldırılarını genişletmesini ve yoğunlaştırılmasını kınadığı bildirildi.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kent merkezine yönelik saldırıları nedeniyle 300 binden fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.
Açıklamada, Fransa'nın, İsrail'in 600 binden fazla sivilin bulunduğu Gazze kenti merkezine yönelik saldırılarını genişletmesinin ve yoğunlaştırmasının sert bir dille kınadığı ifade edilerek, Tel Aviv hükümetinden, artık "askeri bir mantığı bulunmayan yıkıcı saldırılarına" son vermesi istendi.
İsrail'den ateşkesin sağlanması ve esirlerin tamamının serbest bırakılması için müzakere masasına dönmesi talep edilen açıklamada, saldırıların, Gazze'de kıtlığın yaşandığı ve temel ihtiyaç malzemeleri ile acil sağlık hizmetine erişimin bulunmadığı bir bağlamda genişlediğine dikkati çekildi.
Açıklamada, İsrail'e, Gazze'ye insani yardımın derhal, büyük çapta ve engelsiz bir şekilde ulaştırılabilmesi için bölgedeki kısıtlamaları kaldırması çağrısı yapıldı.
İTALYA'DAN İSRAİL'E TEPKİ
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Roma'nın, İsrail'in Gazze kentini işgal etmek için başlattığı saldırıya karşı olduğunu bildirdi.
Bakan Tajani, Skytg24 kanalına yaptığı açıklamada, "Her zaman Gazze'deki saldırıya karşı olduğumuzu söyledik çünkü bu, siviller için riskler taşıyor. Kesinlikle Hamas'ı savunmak için değil, Hamas rehineleri canlı kalkan olarak kullanıyor." dedi.
Tajani, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması ve saldırıların sona ermesiyle birlikte ateşkes sürecini hızlandırmaları gerektiğini belirterek, "Son aylarda Gazze'de zaten bir katliam gördük. Kolay olmayacak." diye konuştu.
Savunma Bakanı Guido Crosetto, Roma'daki bir forumda yaptığı konuşmada, "Gazze'ye yönelik saldırının İsrail için iyi olduğunu düşünmüyorum." yorumunu yaptı.
Diğer yandan ana muhalefetteki merkez sol Demokratik Parti (PD) ile diğer muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi (M5S), Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinden Gazze'de yaşananlara ilişkin parlamentoya ivedi şekilde bilgi vermesini istedi.
M5S Meclis Grup Başkanvekili Riccardo Ricciardi, hükümete tepki göstererek, "Meloni'nin Meclis'e gelerek hükümetin ne yapmak istediğine dair net ifadeler ve siyah-beyaz bir oylama yapmasını talep ediyoruz. Tajani'nin sıradan sözlerini dinlemekten bıktık. İki ihtimal var, ya suç ortağısınız ya da tamamen yetersizsiniz. Gazze bugün ölüyor ve onunla birlikte tüm Batı ve Avrupa değerleri de ölüyor." ifadelerini kullandı.
SABAH SAATLERİNDEN BU YANA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 100'Ü AŞTI
İsrail’in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı.
KENTE PATLAYICI YÜKLÜ ZIHRLI ARAÇLARI SOKTULAR
İsrail işgal güçleri, saldırılarını sürdürdüğü Gazze kentinde, yaklaşık bir milyon Filistinliyi göçe zorlamak için binaları yıkmak amacıyla patlayıcı yüklü zırhlı araçları kente soktu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentinin kenar mahallelerine daha fazla askeri birlik girmesine hazırlık olarak, geceden bu yana Gazze'ye binaları ve altyapıyı yıkmak amacıyla İsrail'e ait patlayıcı yüklü zırhlı personel taşıyıcılar girdi.
SOYKIRIM PLANI
Bu taşıyıcıların "tonlarca patlayıcıyla dolu, eski, kullanılamaz durumdaki M113 zırhlı araçlar olduğu ve uzaktan kumandalı bir sistemle bölgeye derinlemesine yerleştirilebildiği" açıklandı.
Gece ve sabah saatlerinde söz konusu araçların infilakı sonucu Gazze kentinin güney ve orta kesimlerdeki birçok yerleşim biriminde güçlü patlama sesleri duyuldu.
Ciddi bir askeri tırmanışa işaret edilen haberde, "Gazze şehrinin işgal operasyonu aşamalı olarak gerçekleştirilecek ve İsrail birliklerine yoğun ateş desteği eşlik edecek." ifadesine yer verildi.
HUSİLERDEN SİYONİSTLERE ZAYİAT
Husiler, yaptıkları açıuklamada "Hava savunmamız düşman uçaklarını etkisiz hale getirdi bazı birliklerin yerlerini terk etmesine neden oldu." açıklamasında bulundu.
YEMEN BASINI: İSRAİL HUDEYBİYE LİMANI'NA 12 SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ
TRUMP'TAN HAMAS'A KURU TEHDİT
Trump, İngiltere’ye yapacağı devlet ziyareti için Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, siyonizmin medya ayağından servis edilen haber üzerine Filistin direbiş örgütü Hamas'ı tehsit etti.
Hamas'ın Gazze’deki rehineleri canlı kalkan olarak kullanması halinde “büyük belaya gireceklerini” söyledi.
"HENÜZ ÇOK FAZLA BİLGİM YOK"
Trump, İsrail’in Gazze Şehri’ne yönelik geniş çaplı kara saldırısı başlattığı sırada konuştu.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sorulduğunda henüz çok fazla bilgisinin olmadığını söyleyen Trump, "Görmek gerekecek" dedi.
İSRAİL YEMEN'İ VURDU
Katil İsrail, Yemen'in Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlendi. Yemen basını, israil'in Hudeyde Limanı'na 12 saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
İşte bölgeden gelen sıcak görüntüler….
"İSRAİL SALDIRISI SOYKIRIMIN YENİ AŞAMASI"
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
" "İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır." denilen açıklamada işgalcilere sert tepki gösterilirken şu ifaddeler yer aldı:
"DEVAM EDEN KATLİAMLARI ARTIRACAK"
"İsrail'in saldırıları sonucunda Gazzelilerin sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatı, devam eden katliamları daha da artıracak, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacak ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştirecektir.
ULUSLARARASI HUKUKA SAYGIULI ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ MESAJI
Uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerini sürdürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatı, İsrail'in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur.
Gazze'de ateşkesin sağlanması için başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi elzemdir.
Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle iş birliğimizi sürdüreceğiz."
İSRAİL'DEN YEMEN'E SALDIRI TEHDİDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee,sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Hudeyde Limanı'na saldırı tehdidinde bulundu.
Adraee, İran'ın desteklediği Husiler'in Hudeyde Limanı'nı "askeri amaçlarla kullanıldığını" öne sürdü.
"İLERLEYEN SAATLERDE SALDIRACAĞIZ"
"İlerleyen saatlerde" Hudeyde Limanı'na saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, söz konusunu limanda bulunanları ve demirli gemilerin bölgeden ayrılmasını istedi.
CAN KAYBI 59'A YÜKSELDİ
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 59 ölü ve 386 yaralının getirildiği belirtildi.
İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 413 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 53 bin 271 kişinin yaralandığı kaydedildi.
7 EKİM 2023'TEN BU YANA 65 BİN FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 497'yi, yaralananların sayısının da 18 bin 294'ü aştığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 964'e, yaralıların sayısının 165 bin 312'ye yükseldiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
İSRAİLLİ MUHALİF PARTİ'DEN SALDIRIYA TEPKİ
İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, "siyasi amacı olmayan bir askeri harekat" olarak nitelendirdiği Gazze kentine başlatılan kara saldırılarını eleştirdi.
Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Lapid, aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin Gazze kentine başlatıldığı bildirilen kara saldırılarına bir siyasi hedef belirlemeksizin girdiğini söyledi.
"HAYATIM BOYUNCA GÖRMEDİM"
Lapid, "Bunca yıllık hayatım boyunca, siyasi amacı olmayan bir askeri harekat duymadım. Ordu Gazze'ye savaşmaya gönderiliyor, askerler ve esirler öldürülüyor ve kimse amacın ne olduğunu bilmiyor. Bir devlet, gelecek yıla kadar sürmesi beklenen bir harekâta, hedef belirlemeden girişmez." ifadesini kullandı.
İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan ise Başbakan Benjamin Netanyahu'nun siyasi hayatını kurtarmak ve İsrail'i ortadan kaldırmak için Gazze kentine saldırılar başlattığı eleştirisinde bulundu.
"NE GÜVENLİK NE DE EKONOMİ"
Golan, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun bize sunduğu şey ne güvenlik ne de ekonomi; dünyadan kopuk, boğucu bir uluslararası boykot altında bir otokrasi." ifadesini kullandı.
İsrail ekonomisinin Gazze Şeridi'ne saldırılar nedeniyle kötüye gittiğini vurgulayan Golan, Netanyahu'nun İsraillilere "ithalat ve ihracatı olmayan, ileri teknolojiye sahip olmayan, gelişmiş sanayisi olmayan bir ekonomi vadettiğini" belirtti.
İSRAİL'DEN BM'YE TEPKİ: ÇARPITILMIŞ VE YANLIŞ
İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Gazze Şeridi'nde soykırım işlediğine yönelik raporuna tepki gösterdi.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini ortaya koyan raporunun "düzmece" olduğu ileri sürüldü.
"ÇARPITILMIŞ VE YANLIŞ"
BM raporunu hazırlayan Komisyon Başkanı Navi Pillay ile üyeler Chris Sidoti ve Miloon Kothari'yi antisemitizmle suçlayan açıklamada, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde soykırım işlediğini ortaya koyan raporun, Bar-Ilan Üniversitesine bağlı düşünce kuruluşu Begin-Sadat Center for Strategic Studies'in (BESA) hazırladığı raporla önceden çürütüldüğü öne sürüldü.
İsrail, "çarpıtılmış ve yanlış" olduğunu ileri sürdüğü raporu kesin bir dille reddederken söz konusu Soruşturma Komisyonu'nun derhal lağvedilmesini de talep etti.
GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR
İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de son 24 saatte en az 45 Filistinli hayatını kaybetti, kuşatma altındaki bölgede açlık ve İsrail'in zorladığı yetersiz beslenme krizi nedeniyle de 3 kişi yaşamını yitirdi.
BM'DEN DÜNYAYA ÇAĞRI: GAZZE'DE SOYKIRIM VAR! DURDURUN
BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını bildirerek tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.
İSRAİLLİ REHİNE AİLELERİNDEN SERT TEPKİ
Hamas'ın Gazze'de rehin tuttuğu İsraillilerin ailelerinden oluşan bir grup, bu sabah erken saatlerde Kudüs'teki başbakanlık konutunun önünde protesto gösterisi düzenledikleri sırada İsrail'in saldırılarını kınadı.
Rehineler ve Kayıp Aileler Forumu, "Dün akşam Gazze'ye yönelik bombalamalar yoğunlaştı. Gazze'deki sevdiklerimiz, Başbakan'ın emriyle İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından bombalanıyor." dedi.
"ONLARIN SON GECESİ OLABİLECEĞİNDEN KORKUYORUZ"
“Onların son gecesi olabileceğinden, yaşayan rehinelerin hayatlarıyla ödeyeceğinden, ölenlerin orada kaybolacağından korkuyoruz.”
Gazze'de 48 rehine bulunuyor, bunlardan 20'sinin hayatta olduğu düşünülüyor.
İSRAİL 38 FİLİSTİNLİYİ KATLETTİ
Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail işgal güçleri, Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hedef almaya devam ediyor.
GAZZE KENTİNİN KUZEYBATISI VE DOĞUSUNA DÜZENLENEN SALDIRILARDA 31 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
İsrail işgal güçlerinin, Gazze kentinin kuzeybatısı ve doğusuna düzenlediği iki saldırıda 31 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrailli işgalciler, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Emn kavşağı yakınlarında Filistinli ailelere ait bitişik evleri hedef aldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların olduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı. Çok sayıda Filistinli ise hala enkaz altında bulunuyor.
Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri enkaz altında arama çalışmalarını yürütüyor.
Kentin doğusundaki Derec mahallesinde Filistinlilerin kaldığı iki evin daha bombalandığı saldırıda ise en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.
Saldırı nedeniyle mücavir evlerde de yıkım meydana geldi. Hasarlı evlerin enkazında arama çalışmaları devam ediyor.
Her iki saldırı sonucu enkaz altından şu ana kadar 20 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
GAZZE KENTİNİN GÜNEYİ VE BATISI DA HEDEF ALINDI
İsrail işgal güçleri, Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesinde bir evi hedef aldı, saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampında bir evin hedef alındığı saldırıda ise çoğu kadın ve çocuk çok sayıda kişi yaralandı.
Aynı bölgedeki Şeyh Rıdvan mahallesinde de Hamame Okulu çevresinin hedef alındığı saldırıda da çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail işgal güçleri, Şeyh Rıdvan mahallesindeki Birket bölgesindeki evleri patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçurdu. Bölgede ayrıca Filistinlilere ait evlere insansız hava araçlarından (İHA) ateş açıldı.
İsrail savaş uçakları Muhabarat ve Kerame bölgelerini de yoğun şekilde hedef aldı.
GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMİ
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde yer alan Suk caddesinde bir evin hedef alındığı saldırıda anne-baba ve bir çocukları olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.
Bureyc Mülteci Kampındaki Ebu Hemise Okulunda zorla yerinde edilen Filistinlilerin çadırı hedef alındı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
RUBIO: BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İÇİN ÇOK AZ ZAMANIMIZ KALDI
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi. Halbuki gelen son bilgilere göre Hamas, ateşkes anlaşmasını kabul etmiş, İsrail cevap vermeden Gazze Şeridi'nde geniş kapsamlı operasyon başlatmıştı.
İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ateşkeş görüşmelerinin gerçekleştiği konuta saldırmıştı.
İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var." ifadelerini kullandı.
GAZZE'DE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR
Rubio'nun açıklamaları, İsrail'in yoğun hava saldırıları altında sivillerin hayatını kaybettiği bir dönemde geldi.
İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.
SİYONİST BAKAN KATZ’DAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA: GAZZE YANIYOR
İsrail ordusunun Gazze şehrine yönelik başlattığı son geniş çaplı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, "Gazze yanıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" açıklamasında bulundu.
Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze şehrine yeni bir geniş çaplı saldırı başlattı. Yerel basında yer alan haberlere göre; tank ve insansız hava araçlarının birçok evi bombalaması sonucu sivillerin enkaz altında kaldığı bildirildi. Gazze’nin kuzeyindeki bir evi hedef alan İsrail saldırısında en az 8 kişinin öldüğü, şehrin batısındaki Sabra mahallesine yönelik bir diğer İsrail saldırısında 4 ise kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Saldırılarda en az 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.
"ASKERLERİMİZ HAMAS’I YENİLGİYE UĞRATMAK İÇİN SAVAŞIYOR"
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise, sosyal medya platformu X üzerinden tepki çekecek bir paylaşımda bulundu. İsrail ordusunun bölgeye yönelik saldırılarına atıfta bulunarak "Gazze yanıyor" diyen Katz, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), terör yapılanmasına demir yumrukla saldırıyor ve IDF askerleri rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması için gerekli şartları oluşturmak üzere kahramanca savaşıyor" dedi.
Saldırıların süreceğinin sinyalini veren Katz, "Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.
HAMAS’TAN TRUMP’IN "CANLI KALKAN" İDDİASINA YANIT
Hamas’tan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın "rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılacağı" yönündeki iddiasının siyonist propagandanın önyargısını yansıttığı belirtilerek, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır" denildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Hamas’ın rehineleri canlı kalkan olarak kullanmaya hazırlandığı yönündeki iddiasına Hamas’tan yanıt geldi. Hamas’tan yapılan açıklamada, Trump’ın ifadelerinin "siyonist propagandanın açık önyargısını yansıttığı" ve "çifte standardın bariz bir örneği olduğu" vurgulanarak, "(Trump) Etnik temizlik suçunu ve Gazze Şeridi'nde çoğunluğu kadın ve çocuk yaklaşık 65 bin masum sivilin öldürüldüğünü görmezden gelmektedir" eleştirisinde bulunuldu.
"GAZZE’DEKİ REHİNELERİN HAYATINDAN TAMAMEN NETANYAHU SORUMLUDUR"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun rehinelerin serbest kalması ve soykırım savaşının sona ermesi için yürütülen müzakereleri sabote ettiği hatırlatılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır. Gazze’deki rehinelerin hayatından tamamen savaş suçlusu Netanyahu sorumludur" denildi. ABD yönetiminin de işgalcilerin savaş suçlarını örtbas etmeye yönelik destek ve dezenformasyon politikası aracılığıyla soykırım savaşının tırmanmasından sorumlu olduğu aktarıldı.
TRUMP HAMAS’A "CANLI KALKAN" UYARISI YAPMIŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Hamas’a tüm rehineleri serbest bırakma çağrısı yapmıştı. Hamas’ın rehineleri İsrail’in kara saldırılarına karşı canlı kalkan olarak kullanmak üzere tünellerden yeryüzüne çıkardığına dair haberlerin olduğunu iddia eden Trump, "Umarım Hamas liderleri böyle bir şey yapmaları halinde neye bulaşmış olacaklarını biliyordur" ifadelerini kullanmıştı. Rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılmasının "çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık zulmü" olacağını söyleyen Trump, "Buna izin vermeyin, yoksa her şey olabilir. Tüm rehineleri hemen serbest bırakın" uyarısında bulunmuştu.
GAZZE'DEKİ PATLAMALAR TEL AVİV'DEN DUYULDU
Filistin basınında, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve Apache helikopterleriyle Gazze'ye yoğun saldırı düzenlendiği haberleri yer aldı.
CAMLAR KIRILDI
Öte yandan İsrail basınında da Gazze kentindeki patlamaların Tel Aviv ve orta kesimdeki kentlerden bile duyulduğu ve güneydeki Netivot yerleşiminde patlamaların etkisiyle camların kırıldığı kaydedildi.
ESİRLERİN AİLELERİ ENDİŞELİ
Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.
Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir olduğuna değinilen açıklamada, Netanyahu'nun esirleri, siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği kaydedildi.
Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.
ABD BASINI: İSRAİL, GAZZE'YE KARA HAREKATI BAŞLATTI
ABD merkezli Axios gazetesinden Barak Ravid, İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze kent merkezine tankların girdiğini duyurdu.
Haber, ABD dışişleri bakanı Marco Rubio'nun İsrail'e gitmesinin ardından geldi.
Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirttiler.
8 Ağustos'ta İsrail hükümeti, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun önerisiyle Gazze'nin kademeli olarak işgalini öngören planı onaylamıştı.
İsrail güçleri Gazze'ye geniş çaplı kara harekatı öncesi, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek, başta yüksek katlılar olmak üzere Gazze'deki pek çok binayı vurarak yıkmaya başlamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fazla tüketmenin bedeli ağır! Sofraların vazgeçilmezi ama masum değil
- Şampiyonlar Ligi | Bayern Münih-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler
- AUZEF AKADEMİK TAKVİM 2025 | AUZEF ders seçimi ne zaman, nasıl yapılır? Harç ücretleri ne kadar?
- Çöp sanıyorsunuz ama tam bir hazine! Evinizi örümceklerde koruyor
- Milli Sporcu Yerleştirme sonuç ekranı 2025 | Milli Sporcu YKS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
- UEFA Şampiyonlar Ligi | Ajax - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de mi?
- Gönül Dağı’nda çarşı pazar karışacak! Cemile ile Veysel yürekleri sızlattı: Gedelli'de veda çanları mı çalıyor?
- Ter lekesine son! Beyaz kıyafetleri ilk günkü gibi parlatan doğal formül
- 5 ayda 8 beden küçüldü! Fazla kilolarının sebebi meğer sağlıklı sandığı 3 yiyecekmiş
- Kira getirisi en yüksek iller açıklandı: İlk 10'da İstanbul yok! İşte 2025'in en kazançlı şehirleri
- BİM 16-19 Eylül 2025 aktüel kataloğu yayınlandı: Hangi ürünler indirimde? Çay makinesi, saç düzleştirici, valiz, çift taraflı yazı tahtası…
- MSB uzman erbaş alımı şartları ve başvuru ücreti | Sözleşmeli er başvuruları başladı mı, nereden yapılır?