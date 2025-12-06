Hatay’da baltalı vahşet! Karısını öldürüp evin banyosuna gömmüş

Giriş Tarihi: 06.12.2025 01:53

Hatay 'ın Erzin ilçesinde kayıp olarak aranan 61 yaşındaki Meliha S'nin cesedi, yaşadığı evin banyosunda toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 77 yaşındaki eşi Bekir S, cinayeti itiraf etti.

FOTOĞRAF: AA

CANSIZ BEDENİ BANYODAN ÇIKTI

Ekipler, çiftin yaşadığı eve girdiklerinde kapı önünde kan izlerine rastladı. Evde yapılan detaylı incelemede ise banyo zemininin kazıldığı tespit edildi. Yapılan kazı çalışmasının ardından Meliha S'nin cansız bedeni, banyoya gömülmüş halde bulundu.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olayın şüphelisi olarak eşi Bekir S'yi suç aleti baltayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, ilk ifadesinde eşini baltayla öldürdüğünü ve cesedi banyoya gömdüğünü itiraf etti.

Meliha S'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.