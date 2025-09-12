12 Eylül 2025, Cuma
Enstitü Sosyal'den bütünleyici sınıf rehberlik programı! Rehberlik hizmetlerine yeni bakış açısı

Enstitü Sosyal'den bütünleyici sınıf rehberlik programı! Rehberlik hizmetlerine yeni bakış açısı

Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 15:12 Güncelleme: 12.09.2025 15:21
Enstitü Sosyal'den bütünleyici sınıf rehberlik programı! Rehberlik hizmetlerine yeni bakış açısı

Sivil toplum kuruluşu Enstitü Sosyal, öğrencilerin eğitimini sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek amacıyla  Bütünleyici Sınıf Rehberlik Programı’nı tanıttı. Yapılacak çalışma çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi için öğretmenlere rehberlik edecek. İşte ayrıntıları…

Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar konusu gündemdeki yerini koruyor. Sivil toplum kuruluşu enstitü sosyal, çocukları suçtan korumak amacıyla bütünleyici sınıf rehberlik programını tanıttı.

Ekran görüntüsü / A Haber

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞME ODAKLANAN PLAN

Akademik başarının yanında, sosyal ve duygusal gelişime de odaklanan plan; öğrencilerin suça sürüklenmeden, güçlü bir karakter ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesine katkı sunmayı hedefliyor. Uzmanlar, bu yaklaşımın özellikle risk grubundaki çocuklar için hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Ekran görüntüsü / A Haber

4 TEMEL ODAK NOKTASI

Program dört temel alana odaklanırken çocukların sadece okul başarısı değil, toplumdaki sosyal durumunun da güçlendirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan program ile öğretmenler de destekleniyor.

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan

"SOSYAL DUYGUSAL KIRILGANLIKLAR ARTTI"

A Haber'e açıklamalarda bulunan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, "Geliştirme aşamasında temel gözlemlerimizden bir tanesi şu oldu; çocuklarımızın sosyal duygusal kırılganlıkları son dönemde çok arttı. Bu akran zorbalığını tetikledi, öğrenme zorluklarını tetikledi ve okullarımızda ciddi anlamda bu konunun yönetimiyle ilgili sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Bunun sebeplerine, detaylarına girdiğimizde de erken müdahale programları noktasında çeşitlendirmeye gitmemiz gerekiyordu. Bunu yaparken ne yapmamız gerekiyordu? Çocuğu bütünsel ele almamız gerekiyordu. Yani çocuğun duygusu, bilişsel durumu, düşüncesi ve fiziksel durumu, davranışları." dedi.

Ekran görüntüsü / A Haber

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM

İpek Coşkun Armağan, "Bizim programımızın içerisinde çocukların hem duygusal dayanıklılığıyla ilgili içerikler, etkinlikler, destek programları var, hem de çocukların fiziksel iyi olma durumlarıyla ilgili destek programları var. Bu noktada ilk kez bu bütünlükte sınıf rehberlik programı tasarlanmış oldu Türkiye'de. Biz bunda da Enstitü Sosyal'in öncülük etmesinden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Rehber öğretmen Rümeysa Uluurgun

GELİŞİMSEL VE ÖNLEYİCİ REHBERLİK İLE SUÇA KARŞI SAVAŞ

Rehberlik hizmetlerinin önemini A Haber'e anlatan rehber öğretmen Rümeysa Uluurgun, "Rehberlik hizmetleri zaten gelişimsel rehberlik, önleyici rehberlik ve müdahale edici rehberliktir. Ama biz suça sürüklenmeden çocuklara gelişimsel rehberlik ve önleyici rehberliği eğer ciddi anlamda okullarda uygulayabilirsek zaten çocukları suça sürüklenmeden biz müdahale etmiş oluyoruz. Bu yüzden bütünleyici sınıf rehberlik planı da tamamen buna hizmet ediyor." sözlerini kullandı.

Okul Gelişim Programı Direktörü Ayşenur Arıca

ÖĞRETMENLERE ÖZEL DESTEK

Okul Gelişim Programı Direktörü Ayşenur Arıca, "Biz öğretmenleri destekleyecek, müfredatı destekleyen materyaller geliştiriyoruz ve bu materyallerin en etkili şekilde sunulabilmesi için öğretmenlerle birlikte olduğumuz organizasyonlar planlıyoruz. Ve bunları sene boyunca yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Enstitü Sosyal'den bütünleyici sınıf rehberlik programı! Rehberlik hizmetlerine yeni bakış açısı
Enstitü Sosyal'den bütünleyici sınıf rehberlik programı! Rehberlik hizmetlerine yeni bakış açısı

