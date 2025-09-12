Enstitü Sosyal'den bütünleyici sınıf rehberlik programı! Rehberlik hizmetlerine yeni bakış açısı
Sivil toplum kuruluşu Enstitü Sosyal, öğrencilerin eğitimini sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek amacıyla Bütünleyici Sınıf Rehberlik Programı’nı tanıttı. Yapılacak çalışma çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi için öğretmenlere rehberlik edecek. İşte ayrıntıları…
Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar konusu gündemdeki yerini koruyor. Sivil toplum kuruluşu enstitü sosyal, çocukları suçtan korumak amacıyla bütünleyici sınıf rehberlik programını tanıttı.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞME ODAKLANAN PLAN
Akademik başarının yanında, sosyal ve duygusal gelişime de odaklanan plan; öğrencilerin suça sürüklenmeden, güçlü bir karakter ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesine katkı sunmayı hedefliyor. Uzmanlar, bu yaklaşımın özellikle risk grubundaki çocuklar için hayati önem taşıdığını vurguluyor.
4 TEMEL ODAK NOKTASI
Program dört temel alana odaklanırken çocukların sadece okul başarısı değil, toplumdaki sosyal durumunun da güçlendirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan program ile öğretmenler de destekleniyor.
"SOSYAL DUYGUSAL KIRILGANLIKLAR ARTTI"
A Haber'e açıklamalarda bulunan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü İpek Coşkun Armağan, "Geliştirme aşamasında temel gözlemlerimizden bir tanesi şu oldu; çocuklarımızın sosyal duygusal kırılganlıkları son dönemde çok arttı. Bu akran zorbalığını tetikledi, öğrenme zorluklarını tetikledi ve okullarımızda ciddi anlamda bu konunun yönetimiyle ilgili sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Bunun sebeplerine, detaylarına girdiğimizde de erken müdahale programları noktasında çeşitlendirmeye gitmemiz gerekiyordu. Bunu yaparken ne yapmamız gerekiyordu? Çocuğu bütünsel ele almamız gerekiyordu. Yani çocuğun duygusu, bilişsel durumu, düşüncesi ve fiziksel durumu, davranışları." dedi.
BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM
İpek Coşkun Armağan, "Bizim programımızın içerisinde çocukların hem duygusal dayanıklılığıyla ilgili içerikler, etkinlikler, destek programları var, hem de çocukların fiziksel iyi olma durumlarıyla ilgili destek programları var. Bu noktada ilk kez bu bütünlükte sınıf rehberlik programı tasarlanmış oldu Türkiye'de. Biz bunda da Enstitü Sosyal'in öncülük etmesinden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
GELİŞİMSEL VE ÖNLEYİCİ REHBERLİK İLE SUÇA KARŞI SAVAŞ
Rehberlik hizmetlerinin önemini A Haber'e anlatan rehber öğretmen Rümeysa Uluurgun, "Rehberlik hizmetleri zaten gelişimsel rehberlik, önleyici rehberlik ve müdahale edici rehberliktir. Ama biz suça sürüklenmeden çocuklara gelişimsel rehberlik ve önleyici rehberliği eğer ciddi anlamda okullarda uygulayabilirsek zaten çocukları suça sürüklenmeden biz müdahale etmiş oluyoruz. Bu yüzden bütünleyici sınıf rehberlik planı da tamamen buna hizmet ediyor." sözlerini kullandı.
ÖĞRETMENLERE ÖZEL DESTEK
Okul Gelişim Programı Direktörü Ayşenur Arıca, "Biz öğretmenleri destekleyecek, müfredatı destekleyen materyaller geliştiriyoruz ve bu materyallerin en etkili şekilde sunulabilmesi için öğretmenlerle birlikte olduğumuz organizasyonlar planlıyoruz. Ve bunları sene boyunca yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
