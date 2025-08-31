Milli gururun adı: Mavi Vatan'ın denizdeki kaleleri | A Haber'de uzman isim maketler üzerinden gemilerin özelliklerini anlattı
Türkiye son 20 yıl içinde donanmasıyla gücüne güç katmayı sürdürürken 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında devam eden TEKNOFEST Mavi Vatan ile denizlerdeki caydırıcılığını bir kez daha ortaya koyuyor. İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, ziyaretçilerine kapılarını açarken sergilenen 11 gemi ise büyük ilgi görüyor. Dosta güven düşmana korku salan yerli ve milli gemilerimizin bazı maketleri ilk kez A Haber ekranlarında izleyiciyle buluştu. TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, TCG Koçhisar ve TF-2000 Hava Savunma Muhribi'nin birebir maketleri Merve Tepe'nin moderatörlüğündeki Satır Arası programında ele alındı. Askeri Stratejist Eray Güçlüer ise gemilerin özelliklerini ayrıntılarıyla aktardı.
Türkiye, hava ve karada olduğu kadar denizlerde de gücünü artıran hamleleri ile yerli ve milli gemilerini envanterine katmak için gün sayıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'ncü yıl dönümü kapsamında İstanbul Tersanesi'nde devam eden Mavi Vatan TEKNOFEST, hafta sonu boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.
Etkinlikte sergilenen TCG Akhisar, TCG Alemdar, TCG Alanya, TCG Anadolu, TCG Atak, TCG Burgazada, TCG Ç-151, TCG İstanbul, TCG Nusret, TCG Oruçreis, TCSG Güven gemileri görücüye çıkarken bazı gemilerimizin maketleri ise ilk kez A Haber'de ele alındı. Askeri Stratejist Eray Güçlüer, TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, TCG Koçhisar ve TF-2000 Hava Savunma Muhribi gemilerinin özelliklerini maketler üzerinden anlatarak detayları paylaştı.
"TCG ANADOLU DÜNYANIN EN BÜYÜK İHA/SİHA GEMİSİ"
Askeri Stratejist Eray Güçlüer,TCG Anadolu'nun aslında yüzer taarruz platformu olarak geçtiğini belirterek özellikleri sıraladı:
TCG Anadolu, 23,5 metre 32 metre genişliğinde ve 25 bin ton ağırlığındadır. TCG'nin açılımı Türkiye Cumhuriyeti Gemisidir. İHA/SİHA ateş desteği ve fırkateynlerin ateş desteği hava gücüyle askerler amfibi çıkarma yapmaya yarıyor. TCG Anadolu'da amfibi bir tabur var ve içerisine 13 adet Altay Tankı konulacak. 13'ün sebebi ise bir bölükte 13 tane tankın olmasından dolayıdır. Amfibi taburunun bir bölüğü tank bölüğüdür. TCG Anadolu, uçak gemisinden çok daha fazla meziyetleri vardır. Landing Ship denilen Amfibi Hücum Gemisi olan TCG Anadolu, dünyanın en büyük İHA/SİHA gemisidir. 5 katlıdır ve içerisinde asansörü bulunur. Yüzer taarruz platformu olarak TCG Anadolu, taşıyıcı taarruz grubu olarak geçer ve komuta kontrol görevi gören bir gemidir.
"KAAN VE DENİZALTILAR İLE İRTİBATTA OLACAK"
TCG Kınalıada'nın teknik özelliklerden bahseden Güçlüer, olası bir denizaltı sızmalarına ve saldırılarına karşı milli sistemlerinin üretildiğini ifade ederek "MİLGEM ada sınıfı Fırkateyn 514, denizaltı savunma harbi korvetlerinin 4'ncü gemisidir. Adını İstanbul'da bulunan Prens Adaları olarak bilinen Kınalıada'dan alır. MİLGEM projesi kapsamında İstanbul Tersanesi tarafından geliştiriliyor. 8 Ekim 2015 tarihinde envantere kazandırılarak denizlere indiriliyor. KAAN uçağı uçtuğunda ileriki dönemlerde TCG Kınalıada ve denizaltılar ile irtibatta olacak." dedi.
"TCG KOÇHİSAR 24 SAAT BOYUNCA DENİZLERİ KORUYAN GEMİDİR"
Orta Doğu coğrafyasında donanma açısından Türkiye'nin güçlü olduğunu belirten Güçlüer, TCG Koçhisar gemisinin özelliklerini şu ifadelerle anlattı:
TCG Koçhisar, Deniz karakol gemisi MİLGEM projesi kapsamında P sınıfı deniz karakol gemisi olarak geliştirilmiştir. Türk Deniz Kuvvetleri için 10 adet yapılacak olan hisar sınıfı açık deniz karakol gemilerinden biridir. Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen TCG Koçhisar, ilk sac kesimi Kasım 2022'de İstanbul Tersanesi Komutanlığı bünyesinde 2023'te denize indiriliyor. Karakol gemisi belli bir göreve çıkan gemileri denizde 24 saat boyunca koruyan gemidir. Denetim ve gözetim yapmasının yanı sıra taarruz yapma özelliği bulunur. Hafif yapısıyla sürekli devriye gezer. Üzerinde helikopter olması nedeniyle istedikleri şekilde gidebiliyor ve denizlerdeki gözümüz konumundadır.
"TCG İSTANBUL İSTİF SINIFI FIRKATEYN'İN İLK GEMİSİDİR"
TCG İstanbul gemisinin ileriki dönemde yerli ve milli füze sistemleri ile entegre edileceğini belirten Güçlüer, "TCG İstanbul, F515 MİLGEM projesinin 2'nci aşaması olarak üretilmiştir. İstif sınıfı fırkateynleri ilk gemisidir. TEKNOFEST'te şuan sergilenen Oruç Reis ile sergileniyor. Son teknolojiyle üretilen TCG İstanbul Haziran 2023'de ilk seferine çıkarak Ocak 2024'te envantere girmiştir. Yakın savunma için ASELSAN'ın geliştirdiği GÖKDENİZ, ROKETSAN'ın geliştirdiği ATMACA füzeleri ve Milli Uçak Gemisi'nin üzerinde olacak olan Milde ile TCG İstanbul üzerinde bulunuyor.
"TF-2000 ÇELİK KUBBE'NİN DENİZ AYAĞIDIR"
TF-2000 Hava Savunma Muhribi gemisinin fırkateynlerden farkına değinen Eray Güçlüer, "TF-2000 Hava Savunma Muhribi, diğer ele aldığımız gemiler fırkateyn olarak geçer fakat muhripler biraz daha büyüktür.Tonaj olarak genellikle firkateynlerden biraz büyük olur. Muhrip belli konularda uzman gemilere denilmektedir. Hava Savunma Muhribi denildiğinde geminin üzerinden uzun menzilli radar sistemleri bulunur. Bu sistemleri yöneten komuta kontrol sistemleri bulunur. Denizlerde uzun menzilde gelebilecek olası tehditleri ilk algılayacak gemi TF-2000'dir. Hava savunma silahlarının bulunması ile Çelik Kubbe'nin deniz ayağını TF-2000 Hava Savunma Muhribi oluşturur." ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR DEVLET DENİZLER ÜZERİNDEN TÜRKİYEYE BASKIN YAPAMAZ"
Asıl başarının harbi savaşmadan kazanılması gerektiğini vurgulayan Eray Güçlüer, savunma sanayiinde gücünü artırıldığı müddetçe hiçbir devletin denizler üzerinden taarruz yapamayacağını vurguladı. Güçlüer, "Savunma sanayiinde atılan adımlarla böylesine bir gücümüz olduğu için dünyada hiçbir devlet ABD, Çin, Rusya, İsrail ya da başka bir ülke denizler üzerinden baskın yapamaz." dedi.
Türkiye'nin denizlerinde geçmiş yıllarda yaşadığı acı tecrübeler nedeniyle son 20 yılda atılan adımların kıymetli olduğunu vurgulayan Eray Güçlüer, "Sinop, Çeşme gibi denizlerde birçok kötü zamanlar geçirdik. Allah'a şükür bu kötü günleri aşmanın rahatlığını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gemiler ayrıca kara hedeflerinde de kullanılıyor." dedi.
