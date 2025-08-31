Milli gururun adı: Mavi Vatan’ın denizdeki kaleleri | A Haber’de uzman isim maketler üzerinden gemilerin özelliklerini anlattı

Türkiye, hava ve karada olduğu kadar denizlerde de gücünü artıran hamleleri ile yerli ve milli gemilerini envanterine katmak için gün sayıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'ncü yıl dönümü kapsamında İstanbul Tersanesi'nde devam eden Mavi Vatan TEKNOFEST, hafta sonu boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Etkinlikte sergilenen TCG Akhisar, TCG Alemdar, TCG Alanya, TCG Anadolu, TCG Atak, TCG Burgazada, TCG Ç-151, TCG İstanbul, TCG Nusret, TCG Oruçreis, TCSG Güven gemileri görücüye çıkarken bazı gemilerimizin maketleri ise ilk kez A Haber'de ele alındı. Askeri Stratejist Eray Güçlüer, TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, TCG Koçhisar ve TF-2000 Hava Savunma Muhribi gemilerinin özelliklerini maketler üzerinden anlatarak detayları paylaştı.