Hava savunmasından tarihi gün! Vatan zırhı Çelik Kubbe envanterde! Korkut'tan Siper'e kadar: İşte o özellikleri...

Türkiye'nin yükselen gücü özellikle savunma alanında oldukça dikkat çekiyor. Türk hava sahasının tamamını kapsayan bir "güvenlik şemsiyesi" olarak tasarlanacak Çelik Kubbe ile "çok alçak irtifalardan en yükseğe" ve "çok kısa menzilden uzun menzile" kadar değişen tehditlere geçit dahi verilmeyecek. Başkan Erdoğan Çelik Kubbe'nin envantere alındığını belirterek "460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku verecek Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Son yıllarda hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kendi savunma sistemini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgi savunma kabiliyetlerimizdir." dedi. İşte çok merak edilen o özellikleri