Hava savunmasından tarihi gün! Vatan zırhı Çelik Kubbe envanterde! Korkut’tan Siper’e kadar: İşte o özellikleri...

Türkiye'nin yükselen gücü özellikle savunma alanında oldukça dikkat çekiyor. Türk hava sahasının tamamını kapsayan bir "güvenlik şemsiyesi" olarak tasarlanacak Çelik Kubbe ile "çok alçak irtifalardan en yükseğe" ve "çok kısa menzilden uzun menzile" kadar değişen tehditlere geçit dahi verilmeyecek. Başkan Erdoğan Çelik Kubbe'nin envantere alındığını belirterek "460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku verecek Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Son yıllarda hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kendi savunma sistemini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgi savunma kabiliyetlerimizdir." dedi. İşte çok merak edilen o özellikleri

Türkiye insansız hava araçları ve savaş uçakları da dahil olmak üzere iddialı savunma projeleriyle adından söz ettirmeye devam ederken "çok alçak irtifadan çok yüksek irtifaya" ve "çok kısa menzilden uzun menzile" kadar uzanan tehditlere karşı hava sahasının tamamını kapsayacak bir "güvenlik şemsiyesi" inşa edeceğini duyurmuştu. Bu haber her ne kadar bazı ülkeleri endişelendirse de Türkiye yoluna emin adımlarla devam etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Çelik Kubbe Teslimatları-Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni"nde "Bugün ise 3 değerli hamleyi birlikte yapıyoruz.Bunların ilki Çelik Kubbe. İkincisi Aselsan'ın 14 tesisinin açılışıdır. Üçüncü ise Oğulbey Tesisi'nin açılmasıdır." dedi.

Başkan Erdoğan burada Çelik Kubbe'nin envantere alındığını belirterek "460 milyon dolar değerinde dosta güven düşmana korku verecek Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Son yıllarda hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kendi savunma sistemini geliştiremeyen hiçbir ülke geleceğine güvenle bakamaz. Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgi savunma kabiliyetlerimizdir." dedi.

Çok farklı nitelik ve güçteki silahları bir araya getireceği için "sistemler sistemi" olarak nitelendirilen Çelik Kubbe Projesi için ASELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK SAGE ile MKE firmaları işbirliğine odaklanıldı. Bu firmaların geliştirdiği yerli ve milli sistemler yapay zekadan da yararlanılarak birbirine entegre edilecek.

Bu kapsamda, ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden yararlanılacak. İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.

Projede kullanılacak KORKUT Sistemi, hareketli unsurlarla mekanize birliklerin hava savunmasının etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla geliştirildi.

HİSAR A+ alçak irtifa hava savunma füze sistemi, hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada tesirsiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor

