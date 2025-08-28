"Mavi Vatan"a yüzen milli kale geliyor! A Haber’de uzmanlar özelliklerini bir bir anlattı
Türk donanmasının en büyük gücü TCG Anadolu’ya “ağabey” geliyor. 285 metre uzunluğa ve 60 bin ton ağırlığa sahip olacak yeni uçak gemisi; Kızılelma, TB-3, TB-2 ve ANKA gibi insansız hava araçlarına ev sahipliği yapacak. A Haber canlı yayınında konuşan uzmanlar, geminin sadece Mavi Vatan’daki deniz üstünlüğünü değil, aynı zamanda bölgesel güç hedefleri doğrultusunda Türk savunmasına büyük avantajlar katacağını ifade etti.
Türkiye, denizlerdeki caydırıcılığını artıracak yeni bir projeye hazırlanıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun ardından, 285 metre uzunluğa sahip milli uçak gemisi için çalışmalar hız kazandı. Hem insanlı hem de insansız hava araçlarının konuşlanabileceği gemi, sahip olacağı teknolojilerle Türk savunmasına deniz aşırı operasyonlarda büyük bir güç çarpanı kazandıracak.
2027'DE DENİZE İNECEK
Türkiye, deniz gücünü artıracak yeni uçak gemisi için hazırlıklarını sürdürüyor. 285 metre uzunluğa, 60 bin ton ağırlığa sahip olacak gemi; Kızılelma, TB-3, TB-2 ve ANKA gibi insansız hava araçlarının iniş-kalkış yapmasına imkân tanıyacak. Gemi üzerinde 2 kalkış, 1 iniş pisti bulunacak. Asgari 50 insanlı-insansız hava aracı kapasitesine sahip olacak geminin 2027'de denize indirilmesi, 5 yıl sonra da teslim edilmesi hedefleniyor.
"DİKİNE İNİŞ KALKIŞ KABİLİYETİNE İHTİYACIMIZ VAR"
Emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla, amfibi hücum gemilerinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu tür gemilerde dikine iniş kalkış yapabilen uçaklar ve helikopterler kullanılabiliyor. Ancak Türkiye'nin elinde helikopterler dışında dikine iniş kalkış yapabilen bir uçağı bulunmuyor. TCG Anadolu'nun gelmesiyle birlikte TB-2'de iyileştirmeler yapıldı. Kanat ve iniş takımlarındaki düzenlemelerle kısa iniş-kalkış kabiliyeti kazandırıldı. Böylece TCG Anadolu üzerinde iniş kalkış yapabilecek hale geldi."
"ABD 20, ÇİN 5 SEVİYESİNDE"
Fazla, dünyadaki uçak gemisi üretim gücüne de değinerek şöyle konuştu:
"Gerçek manada uçak gemisini üretebilen ülke ABD'dir. 11 adet nükleer enerji ile çalışan uçak gemisine sahip. Rusya'nın da gemileri var ama ABD'ninki kadar gelişmiş değil. Çin ise geliştirmeye çalışıyor. ABD'nin yeteneği 20 ise Çinlilerinki şu an 5 civarında."
"MİDDLE POWER OLMANIN YOLU DENİZDEN GEÇİYOR"
Bölgesel güç olabilmek için Türkiye'nin uçak gemilerine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Fazla şunları söyledi:
"Middle Power yani bölgesel güç olmak istiyorsak Akdeniz'de kendi uçak gemilerimizin dolaşması gerekir. Ancak Kızılelma ve TB-3'ün yanında insanlı uçakların da bu gemilere iniş kalkış yapabilmesi için çalışmalar yapılmalı. TUSAŞ'a bu konuda görev verilebilir."
GELECEĞİN GÜÇ ALANI HANGİSİ?
Fazla, geleceğin en kritik güç alanlarını da işaret etti:
"Bana göre en çok hava ve uzayda güçlü olmak lazım. Çünkü bu iki alanda yoksanız üstünlük kuramazsınız. Örneğin İsrail, 1500-2000 kilometre ötedeki tankeri vurdu. Bu yalnızca ABD'nin desteğiyle açıklanamaz. İsrail'in yıllara dayalı bir silahlanma stratejisi var ve hava kuvvetlerini en öncelikli alan olarak konumlandırıyor."
"SAVUNMASI GÜÇLÜ OLAN SAVAŞI KAZANIR"
Güç merkezlerine ilişkin bir açıklama da Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar'dan geldi. Artık savaşların ateş ve taarruza döndüğünü belirten Olçar, şu ifadeleri kullandı:
"Artık savaşlar ateş ve taarruza döndü. Karşılıklı füzelerle atışlar yapılıyor. Dolayısıyla savunması en güçlü olan savaşı kazanır. Çelik Kubbe için yaptığımız yatırım tam da bu güç merkezine ayrılmış. Muazzam bir stratejik karar."
"YENİ GEMİ, HÜRJET VE KAAN'A DA KAPI AÇABİLİR"
Olçar, TCG Anadolu ile yeni uçak gemisini karşılaştırarak şunları söyledi:
"TCG Anadolu bir amfibi çıkartma gemisi. 231 metre uzunluğunda bir fırlatma rampası var. Şu anda Bayraktar TB-3 iniş kalkış yapabiliyor. Anka'nın da kullanıldığını biliyoruz. Yeni gemi ise 285 metre uzunluğunda, yani yaklaşık 50 metre daha uzun. Bu uzunluk insansız araçlar için yeterli. Kızılelma, TB-2, TB-3 kalkış yapabilir. Ancak aldığımız bilgilere göre Hürjet ve KAAN'ın da iniş kalkış yapabilmesi için mancınık sistemi üzerinde çalışılıyor."
