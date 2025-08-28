"Mavi Vatan"a yüzen milli kale geliyor! A Haber’de uzmanlar özelliklerini bir bir anlattı

Türkiye, denizlerdeki caydırıcılığını artıracak yeni bir projeye hazırlanıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun ardından, 285 metre uzunluğa sahip milli uçak gemisi için çalışmalar hız kazandı. Hem insanlı hem de insansız hava araçlarının konuşlanabileceği gemi, sahip olacağı teknolojilerle Türk savunmasına deniz aşırı operasyonlarda büyük bir güç çarpanı kazandıracak.

2027'DE DENİZE İNECEK

Türkiye, deniz gücünü artıracak yeni uçak gemisi için hazırlıklarını sürdürüyor. 285 metre uzunluğa, 60 bin ton ağırlığa sahip olacak gemi; Kızılelma, TB-3, TB-2 ve ANKA gibi insansız hava araçlarının iniş-kalkış yapmasına imkân tanıyacak. Gemi üzerinde 2 kalkış, 1 iniş pisti bulunacak. Asgari 50 insanlı-insansız hava aracı kapasitesine sahip olacak geminin 2027'de denize indirilmesi, 5 yıl sonra da teslim edilmesi hedefleniyor.