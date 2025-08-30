TEKNOFEST Mavi Vatan’da 30 Ağustos heyecanı! A Haber TCG Sancaktar’dan canlı yayında

30 Ağustos 2025, Cumartesi
30.08.2025
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 'Mavi Vatan' temasıyla denizlere açılıyor. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan festival üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın hem Türkiye’nin deniz gücünü hem 30 Ağustos’u hem de TCG Sancaktar’ın özelliklerini anlattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'in "Mavi Vatan" etabıyla birleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Türk Donanması, yerli ve milli imkanlarla üretilen en modern gemi ve sistemlerini sergileyerek adeta bir gövde gösterisi yaptı. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, donanmanın ulaştığı seviyeyi ve gemilerin kabiliyetlerini A Haber canlı yayınında anlattı.

30 Ağustos'un tarihi önemine vurgu yapan Prof. Dr. Caşın, "Bugün emperyalizmin mağlup olduğu gündür. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' emrinin ardından kazanılan bu büyük zaferin ruhu, bugün aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in "Mavi Vatan" etabında Türk Donanması'nın envanterindeki en stratejik platformlar yer aldı. A Haber canlı yayınının yapıldığı TCG Sancaktar çıkarma gemisi hakkında bilgi veren Caşın, geminin aynı anda 500'e yakın askeri personel ile 20 tankı taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve dünyanın en büyük çıkarma gemilerinden biri olduğunu belirtti.

En çok ilgi çeken platform ise Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu oldu. Caşın, TCG Anadolu'nun yakın gelecekte Kızılelma, Hürjet ve TB3 gibi insansız ve insanlı hava araçlarını da bünyesinde barındıracak stratejik bir güç çarpanı olacağını vurguladı.

Sergilenen MİLGEM sınıfı korvetlerin silah sistemlerine dikkat çeken Prof. Dr. Caşın, özellikle yerli üretim Atmaca gemisavar füzelerinin kabiliyetlerine değindi. Caşın, "Bu füzeler 250 kilometre mesafeden bir sivrisineği bile kanadından vurabilecek hassasiyete sahip. Artık bu teknolojiyi kendimiz üretiyor ve ihraç ediyoruz" dedi.

Gemilerde bulunan ASELSAN üretimi radarların ve elektronik harp sistemlerinin de düşman unsurlarını en ince ayrıntısına kadar tespit edebildiğini ekledi.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ'NDE İHRACATÇI KONUMUNDA

Prof. Dr. Caşın, Türkiye'nin artık savunma sanayiinde sadece kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olmadığını, aynı zamanda önemli bir ihracatçı konumuna geldiğini belirtti. Pakistan'a satılan Hisar sınıfı karakol botlarına ve diğer ülkelere yapılan satışlara değinen Caşın, "Türkiye, Çin'den sonra aynı anda 39 gemi inşa edebilen tek ülke konumundadır. Savunma sanayii ihracat hedefimiz 20 milyar dolara yaklaşıyor. Bu, mühendislerimizin ve işçilerimizin büyük bir başarısıdır." diye konuştu.

