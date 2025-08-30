TEKNOFEST Mavi Vatan’da 30 Ağustos heyecanı! A Haber TCG Sancaktar’dan canlı yayında

Ekran görüntüsü / A Haber

DONANMANIN YENİ GÖZDELERİ SERGİLENDİ

TEKNOFEST'in "Mavi Vatan" etabında Türk Donanması'nın envanterindeki en stratejik platformlar yer aldı. A Haber canlı yayınının yapıldığı TCG Sancaktar çıkarma gemisi hakkında bilgi veren Caşın, geminin aynı anda 500'e yakın askeri personel ile 20 tankı taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve dünyanın en büyük çıkarma gemilerinden biri olduğunu belirtti.

En çok ilgi çeken platform ise Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu oldu. Caşın, TCG Anadolu'nun yakın gelecekte Kızılelma, Hürjet ve TB3 gibi insansız ve insanlı hava araçlarını da bünyesinde barındıracak stratejik bir güç çarpanı olacağını vurguladı.