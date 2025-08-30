TEKNOFEST Mavi Vatan'da 30 Ağustos heyecanı! A Haber TCG Sancaktar'dan canlı yayında
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 'Mavi Vatan' temasıyla denizlere açılıyor. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan festival üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın hem Türkiye’nin deniz gücünü hem 30 Ağustos’u hem de TCG Sancaktar’ın özelliklerini anlattı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'in "Mavi Vatan" etabıyla birleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Türk Donanması, yerli ve milli imkanlarla üretilen en modern gemi ve sistemlerini sergileyerek adeta bir gövde gösterisi yaptı. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, donanmanın ulaştığı seviyeyi ve gemilerin kabiliyetlerini A Haber canlı yayınında anlattı.
30 Ağustos'un tarihi önemine vurgu yapan Prof. Dr. Caşın, "Bugün emperyalizmin mağlup olduğu gündür. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' emrinin ardından kazanılan bu büyük zaferin ruhu, bugün aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.
DONANMANIN YENİ GÖZDELERİ SERGİLENDİ
TEKNOFEST'in "Mavi Vatan" etabında Türk Donanması'nın envanterindeki en stratejik platformlar yer aldı. A Haber canlı yayınının yapıldığı TCG Sancaktar çıkarma gemisi hakkında bilgi veren Caşın, geminin aynı anda 500'e yakın askeri personel ile 20 tankı taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve dünyanın en büyük çıkarma gemilerinden biri olduğunu belirtti.
En çok ilgi çeken platform ise Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu oldu. Caşın, TCG Anadolu'nun yakın gelecekte Kızılelma, Hürjet ve TB3 gibi insansız ve insanlı hava araçlarını da bünyesinde barındıracak stratejik bir güç çarpanı olacağını vurguladı.
"SİVRİSİNEĞİ KANADINDAN VURAN" FÜZELER VE MİLLİ RADARLAR
Sergilenen MİLGEM sınıfı korvetlerin silah sistemlerine dikkat çeken Prof. Dr. Caşın, özellikle yerli üretim Atmaca gemisavar füzelerinin kabiliyetlerine değindi. Caşın, "Bu füzeler 250 kilometre mesafeden bir sivrisineği bile kanadından vurabilecek hassasiyete sahip. Artık bu teknolojiyi kendimiz üretiyor ve ihraç ediyoruz" dedi.
Gemilerde bulunan ASELSAN üretimi radarların ve elektronik harp sistemlerinin de düşman unsurlarını en ince ayrıntısına kadar tespit edebildiğini ekledi.
TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİ'NDE İHRACATÇI KONUMUNDA
Prof. Dr. Caşın, Türkiye'nin artık savunma sanayiinde sadece kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke olmadığını, aynı zamanda önemli bir ihracatçı konumuna geldiğini belirtti. Pakistan'a satılan Hisar sınıfı karakol botlarına ve diğer ülkelere yapılan satışlara değinen Caşın, "Türkiye, Çin'den sonra aynı anda 39 gemi inşa edebilen tek ülke konumundadır. Savunma sanayii ihracat hedefimiz 20 milyar dolara yaklaşıyor. Bu, mühendislerimizin ve işçilerimizin büyük bir başarısıdır." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteye ek yerleştirme nedir? YKS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte adımladım rehber...
- 2. köprü (FSM) kapalı mı? 30-31 Ağustos Fatih Sultan Mehmet köprüsü neden kapalı, trafiğe ne zaman açılacak?
- SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklilerine 3'lü maaş formülü! En düşük 16.881 TL alana 47.425 TL'lik kazanç hesabı
- 124. Dönem DHY kura tarihi 2025 | Sağlık Bakanlığı124. Dönem DHY kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak?
- THY Zafer Bayramı kampanyası: Yurt içi uçuşlarda indirimli biletler 1.030 TL! İşte tarih ve güzergah detayları...
- Cumartesi günü noterler çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda noterler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi noter sorgulama ekranı
- 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM | 2025 AGS öğretmen atama tarihleri ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?
- Sıcaklıklar yükseliyor, yağışlar az! Meteoroloji paylaştı: Pazar günü pik yapıyor! İstanbul dahil o iller resmen kavrulacak
- Bugün kargolar çalışıyor mu, kuryeler dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar açık mı? PTT, Sürat, ARAS...
- Zeka testi: Gizli sayı nerede? 789 kişiden 19'u bulabildi
- A Milli Takım Dünya Kupası yolunda: Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Milli Takım maç fikstürü
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi