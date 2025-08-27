Dosta güven düşmana korku! "Gök Vatan" çelikle örülüyor: Bu sisteme sahip başka bir ülke yok!

Uzmanlar ʺÇelik Kubbeʺyi A Haber'de değerlendirdi (Ekran Görüntüsü)

SON ZAMANLARDA MEYDANA GELEN SAVAŞLARDA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK

Azerbaycan-Ermenistan ve Pakistan-Hindistan örneklerinde gördüğümüz gibi, modern savaşlarda hava savunma sistemlerinin etkinliği sahada belirleyici olmuştur. Özellikle Pakistan'ın, Hindistan sınırını geçmeden hedefleri etkisiz hale getirmesi, bu teknolojilerin stratejik değerini net biçimde ortaya koymuştur.

Türkiye, savunma sanayisini yalnızca tehdit oluşturmak için değil; hem ulusal güvenliği sağlamak hem de caydırıcı bir unsur olmak amacıyla geliştirmektedir. Türk askeri, daima adaleti sağlayan ve insanı merkeze alan bir anlayışla hareket etmektedir.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen ardından başlatılan ve Zeytin Dalı Harekâtı gibi operasyonlarla sürdürülen terörle mücadelede, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah sistemleri kritik rol oynamıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda maruz kaldığımız ambargolar, yerli savunma sanayisinin önemini ortaya koymuştu. Bugün ise Avrupa'nın güvenliği, Türk savunma sanayisinin ürünlerine ihtiyaç duyduğu bir noktaya gelmiştir.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİYLE TEMİNAT ALTINDADIR"

Bu süreci doğru okumak zorundayız. Türkiye'nin izlediği bu yol, gerçek anlamda bir bağımsızlık yoludur. Bugün, dünya orduları sıralamasında en güçlü ordular arasında yer almayı başaran TSK, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve istikrarlı liderliğiyle, değişen savaş teknolojileri ekseninde Türkiye'nin hem bugününün hem de geleceğinin teminat altına alınmasını sağlamıştır.

Son olarak; yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yatırım kapsamında, 280 milyon dolarlık değere sahip 14 yeni tesisin açılışı yapılmış, 460 milyon dolarlık savunma sanayi ürünleri ordu envanterine teslim edilmiştir. Bu yatırımlar, Türkiye'nin savunma alanında geldiği noktayı ve geleceğe dair stratejik kararlılığını net biçimde göstermektedir."

Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Çelik ise şunları söyledi:

"Geçmiş dönemlerde, uçaksavar sistemlerimizin ve radar altyapımızın yetersizliği nedeniyle ciddi zorluklar yaşadık. Özellikle mobil radarlar, teknolojik olarak yetersiz kaldıkları için bizi sahada mağdur ediyordu. O dönemlerde tedarik ettiğimiz mobil radar sistemleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin envanterinden çıkardığı ve artık kullanmadığı sistemlerdi. ABD, kesinlikle güncel ve ileri teknoloji radar sistemlerini Türkiye'ye vermeye yanaşmıyordu.