CANLI | Başkan Erdoğan’dan Hatay’da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Karşımdaki topluluğu bugün farklı görüyorum. Gönlümüzde ayrı bir yeri olan Hatay'ımızda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum.

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Adıyaman ve Ankara'da. Deprem bölgesinde bizleri takip eden her vatandaşıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Bugün birbirinden farklı değerlerin bir araya yaşadığı Hatay'dayız.

Milli Mücadele'de destan yazan Kuva-yi Milliye'nin şehrindeyiz. Rabbim muhabbetimizi artırsın. Sevgili kardeşlerim siz bize güvendiniz, bize inandınız. En zor şartlarında dualarınızla, oylarınızla destek oldunuz. Biz de ne gerekiyorsa yaptık. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde yaralarımızı sardık. 23 yıl boyunca emanetinize hıyanet etmedik. Tüm sabotajlara rağmen bugünlere geldik. Sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeye başladı. Bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde karşınızdayız. Sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve sonsuz bahtiyarlığıyla aziz milletimizin karşısındayız.

Hatırlarsanız 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkam kesenler vardı.

Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler vardı. Biz buradayız sizlerle beraberiz. 6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız.

"TÜM SABOTAJLARA RAĞMEN BUGÜNE GELDİK"

Vaktimizin sınırlı olduğu şu dünyada milletimizin emanetini kutlu bir nöbeti tutar gibi bekleyeceğiz. Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz.

Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık; zorlukları birlikte aştık, badireleri beraber atlattık, yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek istiyorum: 23 yıl boyunca Allah'a emanetinize ihanet etmedik, size ve aziz milletimize mahcup olmadık.

Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız; sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız.

Bunun için Cenab-ı Allah'a binlerce kez hamd ediyorum. Şahsıma, iktidar ve ittifakımıza sizlerin huzuruna böyle çıkmayı nasip eden Rabbime hamdolsun.

'İFTİRACILAR ORTADA YOK, BİZ BURDAYIZ'

Hatırlarsanız, 6 Şubat'ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkâm kesenler vardı; seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı; enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar vardı; afet dedelerimizin üzüntüsünü içtenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı; "Hükümet bu enkazın altında kalır." diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı; yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı.

Gençler, biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler, konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı.

Kardeşlerim, bakın şimdi onların hiçbirisi ortalıkta yok. Deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok, seçim kazanmak uğruna halkımızı vaatlerle tutanlar yok, iftiracılar ortada yok, reyting peşinde koşanlar yok, dezenformasyon yayanlar yok, evleri mültecilere verecek diyenler yok, devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok.

Biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız. "Kardeşlik zor günde belli olur." diyerek afet dedelerimizi bir an bile çaresizliğe terk etmedik. Rabbim ömür verdikçe, bundan sonra da sizi asla yalnız bırakmayacağız.

Şair ne diyor? "Bir değirmendir cihan, Her kimse bekler nöbetim." Evet… Vaktimizin sınırlı olduğu bu dünyada biz de milletimizin emanetini, kutlu bir nöbeti tutar gibi bekleyeceğiz. Siz bize sahip çıktığınız müddetçe bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız.

İşte bugün, dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir başarıya Hatay'ımızda bizzat tanıklık ediyoruz. Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bin afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yuvalarda, Allah'a hamdolsun; şu güzelliklere bakın, şu binaların güzelliklerine bakın. Yaparsa, yaparsa, yaparsa elhamdülillah bizden, Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık. Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

Yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün anahtarını depremzede kardeşlerimize teslim edeceğimizi söylemiştik. Bugün itibarıyla bu rakamın da üzerine çıkarak, hamdolsun tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamlamış bulunuyoruz. Yeni konut ve iş yerlerimizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenleri kutluyor, gece gündüz demeden, yedi gün yirmi dört saat çalışan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sizlerin gözündeki şu sevinci görmemize vesile olan başta Murat Kurum kardeşimi, mimarlarımızı, mühendislerimizi, işçi kardeşlerimi ve yüklenici firmalarımızı aynı şekilde canı gönülden tebrik ediyor; hepsine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

14 milyon vatandaşımız bu felaketten etkilendi. Binlerce binamız yıkıldı. 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Endişeye asla kapılmadık. Devlet olarak depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçtik.

Depremzedelerimizin imdadına koştuk. Kumbarasındaki parayı depremzede kardeşine yollayan Muhammet'e kadar 7'den 70'e asrın seferberliğini başlattık. Hükümetimizin enkazın atında kalmasını bekleyen vatan düşmanlarının sözlerine aldırmadan hareket ettik.

Sadece konut inşa etmedik, şehrimizin altyapısını da tamamen yeniledik. Defne'de başlayan Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca Türkiye'nin en büyük atık su temelinin inşasına devam ediyoruz.

Türkiye'nin aydınlık yarınlara güvenle yürüyebilmesi için güçlü bir AK Parti'ye güçlü bir Cumhur ittifakına ihtiyacı var.