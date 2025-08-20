KAAN dünyanın radarında! 3 ülkeden projeye katılım hazırlığı | Türkiye'nin müttefik ekseni genişliyor
Türkiye son 20 yılda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği yenilikçi adımlarıyla hava, kara ve denizde gücüne güç katmayı sürdürürken dünyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Arap basınında yer alan habere göre KAAN savaş uçağı projesi için Mısır, İspanya ve BAE'nin devrede olduğu ve katılmaya hazırlandığı ortaya çıkarken yaşanan gelişme Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Peki KAAN'ın dünyaya açılması Türkiye açısından nasıl katkı sağlar? A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler KAAN savaş uçağının başarısını ele aldı. Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, birçok ülkenin KAAN'ın üretimine dahil olmak istemesinin önemini vurgularken 'Farklı teknolojilerle KAAN'ın güçlü bir silah olması sağlanacaktır.' dedi. Gazeteci Bülent Erandaç Mısır-Türkiye arasında Deniz Yetki Anlaşması'na atıfta bulunarak KAAN'ın da bu sürece dahil olmasıyla iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştireceğini belirterek 'Yapılan anlaşmalar bölgesel olarak etkili sonuçlar doğuracaktır.' dedi. Gazeteci Gaffar Yakınca ise KAAN'ın Türkiye açısından 'Müttefik eksenini genişletiyor.' ifadelerini kullandı.
Türkiye savunma sanayiinde gösterdiği yatırımları ile envanterine çok sayıda savaş uçağı, silah, İHA, SİHA ve birçok ekipmanı bünyesine katarken diğer yandan üretimlerini aralıksız sürdürüyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN, geçtiğimiz Temmuz ayında Endonezya ile yapılan anlaşmayla 48 adet KAAN uçağı satış sözleşmesi imzalanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanya, BAE ve Mısır'dan da benzer bir hamle geldiği ortaya çıktı.
The Arab Weekly Gazetesi'nde yer alan bir habere göre Mısır'ın KAAN savaş uçağı projesine katılmak için hazırlık yaptığı ifade edildi. Programa ayrıca İspanya ve BAE'nin de yer alacağı ve askeri endüstriyel sektörde önemli bir kazanım olacağı vurgulandı. Dünya basınında KAAN'a yönelik atılan adımlar ilgi ile takip edilirken savunma sanayiinin gözbebeği KAAN'a yönelik bu gelişmeler A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı. Programa katılan uzman isimler KAAN'ın başarısının yanı sıra Türkiye'ye ekonomik ve stratejik olarak katkısını değerlendirdi.
"FARKLI TEKNOLOJİLERLE GÜÇLÜ BİR SİLAH OLACAK"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Mısır, İspanya ve BAE'nin Türkiye'nin ürettiği KAAN üzerinden katılmak istemelerini doğal olarak karşılamak lazım. Bölgede Türkiye'nin etkinliğini savunma sanayiine yapmış olduğu yatırımın sonuçlarını alıyor. Etki ve ilgi alanı bugün Mısır bizim etki alanımız dışında olabilir fakat bölgesel anlamda önemli bir aktör olduğunu kabul etmek lazım. Mısır'ın Türkiye ile birlikte KAAN'ı üretmek istemesi oldukça önemlidir. KAAN'ın belki de daha farklı teknolojilerinin içerisine katılmasıyla güçlü bir silah olmasını sağlayacaktır.
"KAAN, TÜRKİYE'NİN PAZARINI ÇEŞİTLENDİRİYOR"
Akademisyen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Son 20 yılda evveliyatında ise Kıbrıs'a yapılan Barış Harekatı ile Türkiye çok önemli başarılar kaydetti. KAAN 5. nesil savaş uçağı üretimi Endonezya ile yapılması için ortak bir mutabakat sağlanmıştı. Buna yenilerinin eklendiğini görüyoruz. Belli dönemlerde itilaf yaşadığımız Mısır'ın da Türkiye'nin ürettiği savaş uçağına ilgi gösterdiği anlaşılıyor. Mısır Arap Dünyası'nda pasivize edilmiş bir ülke fakat mevcut potansiyelini sahaya yansıtamıyor. Mısır'ın elinde ABD'den ve SSCB'den kalma silahları var. Bunun yanına KAAN'ın da eklenmesi olumlu katkı yapacaktır. Ekonomik potansiyelinin güçlü olduğu BAE'nin ise Trump'ın Körfez ülkeleri ziyaretinde yaptığı anlaşmalarla gücünü gösterdi. Türkiye'nin de KAAN üretimi için yapılan anlaşmasıyla güçlü bir şekilde dahil olması ülkemizin hareket kabiliyetini ve pazarını çeşitlendiriyor. Türkiye güçlü biçimde giderek artan ölçüde etkisini giderek artıran savunma sanayiinde önemli bir aktör olmaya doğru gidiyor. KAAN bunun en somut göstergesidir.
"TÜRKİYE-MISIR İLE YAPILAN ANLAŞMALAR BÖLGESEL OLARAK ETKİLİ SONUÇLAR DOĞURACAK"
Gazeteci Bülent Erandaç: Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü. Bu görüşmede Gazze'deki son durum ele alınırken diğer yandan gelecek yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Mısır'a gidecek. Mısır'da yüksek düzeyli gerçekleşecek toplantıda önümüzdeki dönemde bir açılımı var. Orta Doğu'da stratejik ülkelerden biri de Mısır'dır. Türkiye-Mısır ilişkileri Doğu Akdeniz'i çok ilgilendirir ve Mısır'ın Yunanistan ile yaptığı Deniz Yetki Anlaşması'nı parlamentodan geçirmedi. Bu çok önemli bir gelişmedir. Türkiye önümüzdeki dönemde Suriye ve Mısır ile bir anlaşma yapacak. KAAN'ın gelmesiyle doğrudan doğruya petrol arama, enerji ile ilgili Türkiye'nin hamleleri var. Gelecek yıl sayın Cumhurbaşkanımız Mısır'daki toplantısı Türkiye-Mısır ilişkilerini bölgesel olarak çok etkili sonuçlar olacaktır.
"KAAN TÜRKİYE'NİN MÜTTEFİK EKSENİNİ GENİŞLETİYOR"
Gazeteci Gaffar Yakınca: Örnek verecek olursam Trump, Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da masaya oturttu ve Ukrayna'nın güvenliğini için Zelenski'den 100 milyar dolarlık ABD silahı satın alması talimatını verdi. Ukrayna'nın alacağı bu silahları ücretini ise Avrupalılar ödeyecek. Yani iş sonunda sizin ne ürettiğinize geliyor. Müttefiklerinize ne sunduğunuz ve düşmanlara ne gösterdiğinize dayanır. KAAN bunun için çok önemli. KAAN, Türkiye'nin müttefik eksenini genişletiyor.
