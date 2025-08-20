KAAN dünyanın radarında! 3 ülkeden projeye katılım hazırlığı | Türkiye’nin müttefik ekseni genişliyor

A Haber - Ekran Görüntüsü

The Arab Weekly Gazetesi'nde yer alan bir habere göre Mısır'ın KAAN savaş uçağı projesine katılmak için hazırlık yaptığı ifade edildi. Programa ayrıca İspanya ve BAE'nin de yer alacağı ve askeri endüstriyel sektörde önemli bir kazanım olacağı vurgulandı. Dünya basınında KAAN'a yönelik atılan adımlar ilgi ile takip edilirken savunma sanayiinin gözbebeği KAAN'a yönelik bu gelişmeler A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Memleket Meselesi programında ele alındı. Programa katılan uzman isimler KAAN'ın başarısının yanı sıra Türkiye'ye ekonomik ve stratejik olarak katkısını değerlendirdi.

"FARKLI TEKNOLOJİLERLE GÜÇLÜ BİR SİLAH OLACAK"

Askeri Stratejist Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Mısır, İspanya ve BAE'nin Türkiye'nin ürettiği KAAN üzerinden katılmak istemelerini doğal olarak karşılamak lazım. Bölgede Türkiye'nin etkinliğini savunma sanayiine yapmış olduğu yatırımın sonuçlarını alıyor. Etki ve ilgi alanı bugün Mısır bizim etki alanımız dışında olabilir fakat bölgesel anlamda önemli bir aktör olduğunu kabul etmek lazım. Mısır'ın Türkiye ile birlikte KAAN'ı üretmek istemesi oldukça önemlidir. KAAN'ın belki de daha farklı teknolojilerinin içerisine katılmasıyla güçlü bir silah olmasını sağlayacaktır.