Zindanlarda Siyonist zulmü altında bir ömür! Filistinli direnişçi Nail El-Bergusi A Haber’de: Kudüs’ü Türk halkıyla birlikte özgürleştireceğiz

Filistinli esirlerin lideri olarak tanınan 67 yaşındaki Nail el-Bergusi, 34 yılı kesintisiz olmak üzere tam 45 yılını İsrail zindanlarında geçirdi. 2025 Şubat'ında İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takasıyla, Filistin dışına sürgün edilmek şartıyla serbest bırakıldı. Şu an Türkiye'de ikamet eden el-Bergusi, A Haber'e verdiği özel röportajda hem yaşadıklarını hem de Filistin davasına dair mesajlarını paylaştı.

"KUDÜS'Ü BİRLİKTE ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

Nail el-Bergusi, Türkiye'ye gelişinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Hoş bulduk. Sizler aracılığıyla kardeş Türk halkına selamlarımı iletiyorum. Biz, Türk halkıyla omuz omuza yürüyüp, Kudüs'ü birlikte özgürleştireceğimize inanıyoruz."

BERGUSİ AİLESİNİN MÜCADELESİ

Kendisini ve ailesini şu şekilde anlatıyor:

"Kısaca bahsedecek olursam... Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim... Nail el Bergusi; Siyonist İsrail'in; toprağına, halkına ve ümmetine yönelik saldırılarına karşı mücadeleyi hiç bırakmayan Filistinli bir direnişçidir diyebilirim. Direnişimiz Siyonist İsrail'e ve uluslararası kararlarıyla bu sözde oluşumun bu topraklardaki varlığını onaylayan emperyalist devletlere karşıdır. Biz bu uluslararası kararları kabul etmedik. Bu siyonist sözde oluşumu, nesilden nesile süren bir mücadeleyle reddettik. Siyonist İsrail; Filistinlilerin, Arap ve İslam aleminin hatta insanlığın düşmanıdır. Çünkü bu ırkçı bir oluşumdur. Filistin'in meşru sahiplerinin, Arap Filistinliler olduğunu anne ve babalarımızdan öğrendik. Hem annem hem de babam Nakba'yı yaşamışlar. 1967'de bizden evlerimizden beyaz bayrak kaldırmamız istenmişti, elbette bunu kabul etmedik. Çünkü beyaz bayrak kaldırmak teslim olmak ve yenilgiyi kabul etmek anlamına geliyordu. Ben, babam ve kardeşim Filistin Direniş Hareketlerine katıldık. Çok uzun yıllar boyunca hapishanelerde kaldık. Ben toplamda 45 yıl kaldım. Rahmetli kardeşim yaklaşık 30 yıl kaldı. Yine babam aşağı yukarı iki sene kaldı. Annem ve kız kardeşim birkaç ay... Eşim de 10 sene İsrail hapishanelerinde kaldı. Şehitlerimiz oldu, bir yeğenim şehadet şerbetini içti, bir değeri ise hala tutuklu, yirmi aydır. Tabii bunlar çekirdek ailemdeki tutukluluk süreleri. Genel olarak Bergusi ailesinin onlarca şehit verdi ve hala hapishanelerde yüzlerce tutuklusu var. İşgali reddeden Filistin'deki diğer ailelerde de durum bu şekilde."

SİYASİ BİLİNCİN TEMELLERİ

Henüz 19 yaşında siyasi sebeplerle tutuklanan el-Bergusi, bilinçlenme sürecini şöyle anlatıyor:

"Dediğim gibi siyasi bilinç küçüklükten beri oluşmaya başladı. O zamanlar 130 sene boyunca Fransız sömürgesinde işgal altında kalan Cezayir'li kardeşlerimizi duyardık. Bu Fransız işgalini çok dinlerdik, ailemiz anlatırdı. Cezayir'in bir milyon şehit verdiğini okurduk kitaplardan. Aslında Cezayir özgürlük yolunda 7 milyon şehit vermiştir, 1 milyon değil. Dünyada olan bütün devrimleri okur, dinlerdik. Fransız İmparatorluğunu mağlup eden Vietnam'ı, Amerika tarihini… Bizim kendisine zulmedene baş kaldırıp direnen bu halklardan az kalır yanımız yok diye düşünürdük. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne saldırıp parçalamaya çalışıldığında bir çok akrabamız, Filistin ve Bilad-i Şamda'ki çevre köylerden gelip bu topraklarda Çanakkale savaşında şehit düşmüştür. Tüm bunları dinlerken zulmün sonsuza kadar devam etmeyeceğini öğrendik. Dinlediklerimizin yanında, zulmü gözlerimizin önünde yaşayınca bilincimiz daha da arttı. Siyonist askerlerin kutsalımıza, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve toprağımıza yönelik uyguladığı zulmü, saldırılarını bizatihi yaşayınca daha da bilinçlendik. Şu an da Siyonist yerleşimcilerin topraklarımızı nasıl yakıp yıktıklarını halkımızı nasıl öldürdüklerini görüyorsunuz. Zannediyorum ki hiçbir hür halk bu zulmü kabul etmez ve özgür olana dek mücadele etmeye devam eder."