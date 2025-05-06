Özgür Özel'i adım adım izlemiş! Selçuk Tengioğlu saldırmak için 105 dakika beklemiş
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazar günü Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninden çıkarken fiziki saldırıya uğramıştı. Saldırı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu Özgür Özel’i adım adım izlemiş ve vurmak için 105 dakika beklemiş. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
Pazar günü Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Özel'i takip ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun, Özgür Özel'in basın açıklaması sırasında arkasında beklediği, daha sonra protokol çıkışındaki banklarda oturarak "ısınma" hareketleri yaptığı görülüyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
GÖRÜNTÜLER HAZIRLIK İÇİNDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
Ramazan Almaçayır: Selçuk Tengioğlu spontane geliştiğini ve saldırıyı yaptığını söyledi. Ortaya çıkan bu görüntüler aslında bize bir hazırlık olduğunu gösteriyor. Bu işin arkasında birileri yoksa bile kafasında bir planla olduğunu bize görüntüler gösteriyor.
Bakıldığı zaman yaptığı hareketlerden saldırıya hazırlandığını anlıyoruz. Herhangi sağlık sorunu ve psikolojik sorunu olmadığını ifade ediyor. Burada ufak tefek çelişkili sözler görüyoruz.
YAKIN KORUMA GİBİ DURUYOR
Saldırgan o gün otelden çıktıktan sonra iş bakmak için Taksim'e geliyor. Selçuk Tengioğlu bu saldırıyı yapmasa Alanya'ya döneceğini ifade ediyor. Aslında burada çelişkiler var. Taksim'e gelip AKM önünde 2 saate yakın beklediği görülüyor.
Basına yansıyan görüntülerde Özgür Özel'in yanına sokulduğu anlar var. Özgür Özel'i izlediğini bir görüntülerden anlıyoruz. Adete bir yakın koruma gibi hareket ediyor. Normal bir kişinin bu kadar yakın olmaması gerekir. Akabinde zaten çok çirkin saldırı ortaya çıktı.
HESAPTAKİ PARAYA TAKİP
Selçuk Tengioğlu'nun HTS kayıtları ve Masak raporu istendi. Gözaltı süresi bundan dolayı uzadı. Bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Raporun istenmesinin sebebi "Başsavcılık" azmettirici var mı? Bunu araştırıyor.
Hesabında 350 bin TL olduğu belirtiliyor. Bununda çalıştırdığı işlerde biriktirmiş en azında ifadesi bu yönde. İşte bu para transferi araştırılacak. Eğer ortada bir plan varsa buradan para akışı olmamıştır. Arkasında birisi varsa ortaya çıkacaktır.
CEP TELEFONU İNCELEMEDE
HTS kayırları ve cep telefonu inceleniyor. Soruşturmada açık bırakmamak için her yönden araştırma yapılıyor. Selçuk Tengioğlu, sabıka kaydı olan suç dosyası kabarık krıminal bir tip olarak görünüyor. Evlatlarını öldürdükten sonra 16 yıl yatıp 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest kalmış.
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