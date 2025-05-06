Özgür Özel’i adım adım izlemiş! Selçuk Tengioğlu saldırmak için 105 dakika beklemiş

Pazar günü Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu'nun Özel'i takip ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun, Özgür Özel'in basın açıklaması sırasında arkasında beklediği, daha sonra protokol çıkışındaki banklarda oturarak "ısınma" hareketleri yaptığı görülüyor. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

GÖRÜNTÜLER HAZIRLIK İÇİNDE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Ramazan Almaçayır: Selçuk Tengioğlu spontane geliştiğini ve saldırıyı yaptığını söyledi. Ortaya çıkan bu görüntüler aslında bize bir hazırlık olduğunu gösteriyor. Bu işin arkasında birileri yoksa bile kafasında bir planla olduğunu bize görüntüler gösteriyor.

Bakıldığı zaman yaptığı hareketlerden saldırıya hazırlandığını anlıyoruz. Herhangi sağlık sorunu ve psikolojik sorunu olmadığını ifade ediyor. Burada ufak tefek çelişkili sözler görüyoruz.