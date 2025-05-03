Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı A Haber’de: Türkiye AB’yi daha güçlü kılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde yapıldı. A Haber Dış Haberler Editörü Kübra Altınbaş Kurt zirveye katılan Macaristan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Boglarka Illes'e mikrofon uzattı. Illes Türkiye’nin AB üyeliği için 'Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde kaydedilecek ilerlemeler, Avrupa'yı daha güçlü ve güvenli hale getirecektir.' dedi.
Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar zirvesine katılan Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Boglarka Illes iki ülke ilişkilerini A Haber'e değerlendirdi. Türkiye'nin ab üyeliğine destek verdi ve Ankara için "Güvenilir bir partner" dedi.
AVRUPA'NIN ENERJİ GÜVENLİĞİ
Bakan Yardımcısı Boglarka Illes, "Türkiye gerçekten güvenilir bir partner. İlişkilerimiz oldukça sağlam bir temel üzerine kurulu. Ve bu ilişkiyi birçok alandaki ortaklıklarımızla geliştirmeye devam ediyoruz. Sadece enerji alanında değil, ulaşım, tarım ve birçok farklı alanda karşılıklı kazanç ve saygı temeline dayalı bir ilişkimiz var. Son yıllardaki zorluklar bize Avrupa'nın enerji güvenliğinin ne kadar kırılgan ve savunmasız olduğunu gösterdi. Bu nedenle de Türkiye gibi güçlü ve istikrarlı ortaklara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
TÜRKAKIM'IN ÖNEMİ
Illes özellikle Ukrayna savaşı sonrası Macaristan'ın doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek tek alternatifin "Türkakım" olduğunu söyledi. Illes, "Macaristan'ın enerji politikalarının merkezinde, güvenli ve stabil enerji kaynaklarının sürekliliğini sağlamak yer alıyor. Ancak dürüst olmak gerekirse, bazı tarihsel koşullar dolayısı ile doğal kaynaklar, madenler ve fosil yakıtlara yeterli erişimimiz yok. Eğer Macaristan için enerji güvenliğini sağlamak istiyorsak, bize güvenli ve düzenli bir şekilde kaynak sağlayabilecek ortaklara ihtiyacımız var. Bu bağlamda Macaristan'a doğalgaz sağlanabilmesi için tek seçeneğimiz TürkAkım. Özellikle Ukrayna'daki savaş sonrası bunu sağlayabilecek başka bir kaynağa sahip değiliz." dedi.
DOĞALGAZ VE PETROL ARAMA ÇALIŞMALARI
Macar Bakan Yardımcısı Illes ülkesine Türkiye ortaklığında inşa edilecek doğalgaz santraline ilişkin de konuştu. Illes, "Bu santralin inşası iki ülke için de büyük bir adım. Bildiğim kadarıyla ilk kez bir Türk şirketi, Doğu Avrupa'da böyle bir santral inşa edecek. Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile yapılan bir anlaşmamız da var. Bu anlaşma ile Macaristan sınırları içerisinde doğalgaz ve petrol arama çalışmaları ortaklaşa yürütülecek. Aynı zamanda bu kaynakların çıkarılması ve işlenmesi noktasında da iş birliği yapılacak." diye konuştu.
"TÜRKİYE AB'Yİ DAHA GÜÇLÜ KILACAK"
Illes, Türkiye'nin ab üyeliği sürecine desteğini de yineledi ve "Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde kaydedilecek ilerlemeler, Avrupa'yı daha güçlü ve güvenli hale getirecektir. Avrupa Komisyonu'nun bu süreçte uyguladığı bazı prosedürlere ve neden oldukları soru işaretlerine anlam veremiyoruz. Brüksel'deki ultra-liberal ve küreselci liderlerin "Milli Egemenlik ve Çıkarlar" kavramına fazla toleransı yok. Ancak bu zorlu zamanlarda, ülkesi için neyin iyi olduğunu tespit edip ona göre aksiyon alabilen güçlü liderlerle ihtiyacımız var." dedi.
"BARIŞ İSTİYORUZ"
Ukrayna-Rusya arasındaki kırılgan barış sürecini de değerlendirdi Illes, "Macaristan her zaman barış yanlısı bir ülke olmuştur. Savaşın başından bu yana barış görüşmelerinin tek çözüm olduğuna vurgu yaptık. Bu nedenle de ABD başkanı Trump'ın bu konudaki çabalarını destekliyoruz. Bize göre barış süreci şimdiden başladı ve bu büyük bir adım. Bu müzakerelerden kalıcı sonuçlar elde edilmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR
Macar bakan yardımcısı Illes İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Turkuvaz Medya Grubu'na da teşekkür edip "Enerji güvenliğinin önemine dikkat çekilen bu zirveye ev sahipliği yaptığınız için sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Bu toplantı, sıradan bir zirveden çok daha fazlası, bölgesel ve küresel iş birliklerinin güçlendirileceği bir platform." diyerek sözlerini bitirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Görsel algınızı zorlayacak optik illüzyon testi: Bu filin kaç bacağı var?
- Kedilere asla verilmemesi gereken zararlı yiyecekler: Bu gıdaları uzak tutun!
- Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler
- Dacia Mayıs 2025 fiyat listesi açıklandı: Sandero Stepway ve Jogger ne kadar oldu?
- 1 milyon TL konut kredisinin 7 yıl vadeli geri ödemesi belli oldu
- 2025 yaz tatili ne zaman? Okullar erken kapanacak mı? Bakan Tekin açıkladı
- e-YDS 2025/6 ne zaman, saat kaçta başlıyor? Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den çifte uyarı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! 3 Mayıs hava durumu
- Sağlık Bakanlığı personel alımı 4597 nitelik kodu nedir? KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı nitelik kadroları listesi!
- Kolesterolü artıran en kötü 6 yiyecek: Uzak durmanız gereken gıdalar
- Green Card sonuçları açıklandı mı? 2025 DV LOTTERY ÇEKİLİŞİ SORGULAMA EKRANI
- BMW Mayıs 2025 fiyat listesi açıklandı! BMW 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, M, X ve i serisi fiyatları ne kadar oldu?