Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı A Haber’de: Türkiye AB’yi daha güçlü kılacak

Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar zirvesine katılan Macaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Boglarka Illes iki ülke ilişkilerini A Haber'e değerlendirdi. Türkiye'nin ab üyeliğine destek verdi ve Ankara için "Güvenilir bir partner" dedi.

AVRUPA'NIN ENERJİ GÜVENLİĞİ

Bakan Yardımcısı Boglarka Illes, "Türkiye gerçekten güvenilir bir partner. İlişkilerimiz oldukça sağlam bir temel üzerine kurulu. Ve bu ilişkiyi birçok alandaki ortaklıklarımızla geliştirmeye devam ediyoruz. Sadece enerji alanında değil, ulaşım, tarım ve birçok farklı alanda karşılıklı kazanç ve saygı temeline dayalı bir ilişkimiz var. Son yıllardaki zorluklar bize Avrupa'nın enerji güvenliğinin ne kadar kırılgan ve savunmasız olduğunu gösterdi. Bu nedenle de Türkiye gibi güçlü ve istikrarlı ortaklara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.