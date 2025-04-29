CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler! Operasyonu öğrenip gard alıyorlar

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"İÇERİDEN BİLGİ ALIYORUZ"

CHP'de, "İçerden bilgi alıyoruz" açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bu kez konuşan isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özgür Özel "Adının konulmadığı süreçte gelinen noktada yapılacak ilk düzenlemenin kayyum düzenlemesi olduğu bilgisi bizde var." dedi.