CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler! Operasyonu öğrenip gard alıyorlar
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bürokrasiden kendisine bilgi akışı olduğunu iddia etmiş ancak o dönem bu sözlerinin üzerinden durulmamıştı. Benzer açıklamalar Özgür Özel'den de gelmeye devam ediyor. Peki CHP Genel Başkanı Özgür Özel hangi bürokratlardan bilgi alıyor bu bilgileri nasıl kullanıyor? İşte CHP ve köstebeklerle ilişkisi...
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni Genel Başkan Özgür Özel'in köstebeklerle ilişkisi siyasetin gündeminde yer alıyor. İçerden bilgi alıyor, gerektiğinde rol çalıyor, gerektiğinde operasyon bilgisi ile gardını alıyorlar.
"İÇERİDEN BİLGİ ALIYORUZ"
CHP'de, "İçerden bilgi alıyoruz" açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bu kez konuşan isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özgür Özel "Adının konulmadığı süreçte gelinen noktada yapılacak ilk düzenlemenin kayyum düzenlemesi olduğu bilgisi bizde var." dedi.
GEREKTİĞİNDE ROL ÇALIP GEREKTİĞİNDE GARD ALIYORLAR
KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp rol çalan CHP'li isimler, "İcra affında" sahne almıştı. 80 günlük emeğin ürünü düzenlemenin açıklanmasına günler kala "Borçlarınızı sakın ödemeyin" diye çağrı yapan Kılıçdaroğlu'nun nasıl bilgi aldığı merak konusu olmuştu.
KÖSTEBEKLERLE İŞ TUTUYOR
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Özgür Özel de köstebeklerle iş tutmaya başladı. Özgür Özel ve ekibinin kendine yakın bürokratlardan İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunu önceden öğrendiği ortaya çıktı. CHP'li isimler önlem almaya çalışması da fayda etmedi.
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