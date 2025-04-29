29 Nisan 2025, Salı
Haberler Özel Haber Haberleri CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler! Operasyonu öğrenip gard alıyorlar

CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler! Operasyonu öğrenip gard alıyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.04.2025 16:45 Güncelleme: 29.04.2025 16:46
ABONE OL
CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler! Operasyonu öğrenip gard alıyorlar

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bürokrasiden kendisine bilgi akışı olduğunu iddia etmiş ancak o dönem bu sözlerinin üzerinden durulmamıştı. Benzer açıklamalar Özgür Özel'den de gelmeye devam ediyor. Peki CHP Genel Başkanı Özgür Özel hangi bürokratlardan bilgi alıyor bu bilgileri nasıl kullanıyor? İşte CHP ve köstebeklerle ilişkisi...

CHP LİDERLERİ VE BÜROKRASİDEKİ KÖSTEBEKLER!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yeni Genel Başkan Özgür Özel'in köstebeklerle ilişkisi siyasetin gündeminde yer alıyor. İçerden bilgi alıyor, gerektiğinde rol çalıyor, gerektiğinde operasyon bilgisi ile gardını alıyorlar.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"İÇERİDEN BİLGİ ALIYORUZ"

CHP'de, "İçerden bilgi alıyoruz" açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bu kez konuşan isim CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özgür Özel "Adının konulmadığı süreçte gelinen noktada yapılacak ilk düzenlemenin kayyum düzenlemesi olduğu bilgisi bizde var." dedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GEREKTİĞİNDE ROL ÇALIP GEREKTİĞİNDE GARD ALIYORLAR

KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp rol çalan CHP'li isimler, "İcra affında" sahne almıştı. 80 günlük emeğin ürünü düzenlemenin açıklanmasına günler kala "Borçlarınızı sakın ödemeyin" diye çağrı yapan Kılıçdaroğlu'nun nasıl bilgi aldığı merak konusu olmuştu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KÖSTEBEKLERLE İŞ TUTUYOR

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Özgür Özel de köstebeklerle iş tutmaya başladı. Özgür Özel ve ekibinin kendine yakın bürokratlardan İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunu önceden öğrendiği ortaya çıktı. CHP'li isimler önlem almaya çalışması da fayda etmedi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

HABER KİMDEN GELİYOR?

Tüm bu yaşananlar, "CHP'liler hükümetin atacağı adımları önceden haber alıp gündeme getiriyor" iddiasını güçlendirirken CHP Genel Başkanını Özgür Özel'in hükümetin atacağı adımları kim ya da kimlerden haber aldığı merak konusu oldu.

CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler! Operasyonu öğrenip gard alıyorlar
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler! Operasyonu öğrenip gard alıyorlar CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler! Operasyonu öğrenip gard alıyorlar CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler! Operasyonu öğrenip gard alıyorlar
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör