Özgür Özel’e saldıran şüpheli Sezgin Tanrıkulu ile tokalaşmış! O görüntüler ilk kez A Haber’de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırı gerçekleştiren şüpheliye ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk kez A Haber ekranlarında yayınlanan güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin tören alanına saat 09.43'te geldiği ve saldırıdan hemen önce CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı anlar dikkat çekti. Görüntülerde şüphelinin, Özgür Özel'in alana gelişini uzaktan izlediği ve kalabalık arasına karıştığı da yer alıyor.

Bölgeye giderek güzergahı anlatan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, olayı şu sözlerle açıkladı:

"Bu olay, Sırrı Süreyya Hanım, beklenmedik bir olay. AKM'deki törende, bu ölüm üzerine düzenleniyor. Yani adamın kaldığı otele daha önce yerleşmesiyle alakası yok. Çünkü adam oraya yerleşmiş, bir yıldır orada yaşıyormuş.

2024 Şubat ayından beri buradaymış. Kişinin yürüdüğü yollar, caddeler güvenlik kameralarıyla dolu olduğu için adım adım kaydedildi. Özellikle bu saldırının Atatürk Kültür Merkezi'ne ulaştığı saat 09.43 olarak biliniyor. Özgür Özel ise The Marmara Oteli'nden saat 10.04'te çıkış yapmıştı.

"10 DAKİKA ÖNCE AKM'DEYMİŞ"

Yani kendisinden yaklaşık 10 dakika önce orada oluyor. Adam ifadesinde de şunu söylüyor: 'Ben Taksim'e vardığımda orada bir kalabalık gördüm ve bu kalabalığın neden olduğunu sorduğumda, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin buraya getirileceği ve burada tören düzenleneceğini duyunca ben de merak ettim, o noktaya gittim,' diyor. Ardından 'Dışarıya çıktım,' diyor. 'İçeride insanların üzüldüğünü görünce dışarıya çıktım,' diyor. Hatta 'Oradan biri bana Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını verdi, onu taktım ve orada beklemeye devam ediyordum. Karşıdan bir kalabalığın daha geldiğini gördüm, gelen kişinin de Özgür Özel olduğunu fark ettim,' diyor.

"OSMANLI ÇOCUĞU" İDDİASI

Şüphelinin Özgür Özel'i uzaktan izlediği görüntüler de kameralarda var. Biz 10 dakika desek de, kendimiz de tecrübe ettiğimiz gibi oraya 10 dakikadan daha kısa sürede ulaşması mümkün. Şimdi Sezgin Tanrıkulu ifadesinde 'Osmanlı çocuğu' sözlerini kullanıyor ama şüphelinin ifadesinde bu kelimeyi söylediğine dair bir bilgi söz konusu değil."

OLAYIN ŞOKU BİTMEDEN TANRIKULU'NDAN İDDİA

Sunucu Metin Altınok, ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullanarak Sezgin Tanrıkulu'nun kameralara takılan görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altınok, "Şüpheli 09.43'te bölgeye gittiğinde orada tokalaştığı ilginç isimler var. Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı görülüyor. Bu ne olabilir? Orada karşılaşmış, el sıkışmış da olabilir. Biraz sonra bahsedeceğimiz bölümle alakalı olabilir. Sezgin Tanrıkulu, olayın şoku devam ederken öncesinde çıktı, dedi ki: 'Konuştum kendisiyle. Ben Osmanlı çocuğuyum,' dedi. Olayın şok dalgası devam ediyor. Bir kitleyi tarif ediyormuş gibi bir açıklamada bulunuyorsunuz. Saldırıya uğrayan Özgür Özel diyor ki: 'Siyasete yapılmış bir saldırı. Hedef göstermiyorum, şudur ya da budur diyebileceğim bir şey yok,' diyor. Dolayısıyla Sezgin Tanrıkulu ile tokalaşmasını konuşacağız.

Sezgin Tanrıkulu, ifadelerine güvenilebilecek bir isim değil. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal kullanmıştır diyen bir adamın sözünün hiçbir hükmü yok." ifadelerini kullandı.