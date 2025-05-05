Özgür Özel’i ve ailesini tehdit eden saldırgan tutuklandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve ailesini tehdit eden şüphelinin yapılan operasyonla yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda;

Saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.