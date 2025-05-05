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Özgür Özel'e tokat öncesi açma germe! Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun o anları kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.05.2025 16:56 Güncelleme: 05.05.2025 17:04
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Özgür Özel’e tokat öncesi açma germe! Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun o anları kamerada

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreni sonrası bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. 66 yaşındaki saldırgan Selçuk Tengioğlu polis tarafından gözaltına alınırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Tengioğlu’nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürmek ve birini yaralamaktan sabıkalı olduğu, siyasi ya da örgütsel bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi. Öte yandan Tengioğlu'nun Özgür Özel'e tokat atmadan önce kenarda açma germe hareketleri yaptığı anlar kameralara yansıdı. İşte o anlar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltında (AA) Saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltında (AA)

ÖZEL KORUMALAR TARAFINDAN ALANDAN ÇIKARILDI

Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin 66 yaşındaki 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelinin, buradaki işlemleri sürüyor.

Saldırı anında Özgür Özel (AA)Saldırı anında Özgür Özel (AA)

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TOKAT ÖNCESİ AÇMA GERME!

İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ

Şüpheliyle ilgili yapılan sorgulamada, 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürmek, bir çocuğunu da yaralamaktan sabıkasının olduğu belirlendi.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı, ilk belirlemelere göre akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Özgür Özel’e tokat öncesi açma germe! Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun o anları kamerada

TOKAT ÖNCESİ AÇMA GERME

Öte yandan Özel'e saldıran Tengioğlu'nun Özgür Özel'i beklerken açma-germe yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Tengioğlu ifadesinde Özel'e vurmasına ilişkin "spontane gelişen bir olaydı" ifadelerini kullanmıştı.

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Özgür Özel’e tokat öncesi açma germe! Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun o anları kamerada Özgür Özel’e tokat öncesi açma germe! Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun o anları kamerada Özgür Özel’e tokat öncesi açma germe! Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun o anları kamerada
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