Özgür Özel'e saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! "Siyasi partiye üye değilim" | Belediyeden yardım alıyormuş

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"Sizin herhangi bir örgüt, ya da illegal bir yapıya üyeliğiniz, bağlantınız ya da sempatiniz var mıdır?" sorusu yöneltilen S.T, "Kendim uzun süre cezaevinde kaldığımdan dolayı, ayrıca geçim derdinden olduğumdan dolayı herhangi bir yapıyla ya da illegal bir örgütle bağlantım yoktur. Ayrıca herhangi bir siyasi partiye, dernek gibi herhangi bir oluşuma da üye değilim." dedi.

S.T. "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e darp eyleminde bulunduğunuz olayı gerçekleştirmeniz için size talimat veren kişi ya da kişiler oldu mu?" şeklinde yöneltilen soruya, "Hayır kimse bana bir talimat vermedi. İfademde beyan ettiğim gibi olay anlık gelişen refleks sonucu meydana gelmiştir." yanıtını verdi.

380 BİN TL DETAYI!

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e darp eyleminde bulunduğunuz olayı gerçekleştirmeniz için size para veren biri ya da birileri oldu mu?" sorusunu S.T, "Hayır, kimse bana para vermedi. Olay kendi başıma yaptığım bir olaydır. Ne kimseden para aldım ne de talimat aldım. Devletten aldığım yaşlılık aylığımı almaktayım. Bunun dışında cezaevinden çıktıktan sonra peyderpey tasarruf amaçlı biriktirdiğim, yaklaşık 380 bin lira civarında param bulunmaktadır. Bu para vadeli olarak durmaktadır." şeklinde yanıtladı.

S.T, "Dün kullanmış olduğunuz hat üzerinden gerekse de internet üzerinden bir görüşme yaptınız mı?" sorusuna ise "Hayır, herhangi bir görüşme yapmadım. Hatta uzun zamandır, telefonla kimseyle görüşmedim." cevabını verdi.