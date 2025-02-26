İstanbul Kasımpaşa’dan dünya liderliğine! Başkan Erdoğan’ın vesayete karşı direnişi

70'ler, 80'ler ve 90'lar Türkiye için siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan kabus gibi dönemlerdi. Geçen onca yılda hem çok zarar görmüş hem de çok vakit kaybetmişti bu ülke. Bir çıkış yolu aranıyordu. 3 Kasım 2002'de daha iyi bir gelecek umuduyla geldi sandık başına. Henüz bir yaşını bile doldurmamış olan Erdoğan liderliğindeki AK Parti zaferle çıktı seçimden.