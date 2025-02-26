İstanbul Kasımpaşa’dan dünya liderliğine! Başkan Erdoğan’ın vesayete karşı direnişi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tam 71 yıl önce bugün dünyaya geldi. Ömrünü memleket sorunlarıyla mücadeleye adadı. Türkiye onun döneminde savunma sanayiinden ulaşıma kadar birçok alanda yeniliklerle tanıştı. Başkan Erdoğan aynı zamanda AK Parti'yi kapatma davası, Gezi terörü, MİT kumpası, 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi, artan terör saldırıları, çukur eylemleri ve hemen arkasından gelen 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ve daha nicesine karşı mücadele verdi. Başkan Erdoğan'ın yaşam öyküsünü A Haber ekranlara getirdi.
70'ler, 80'ler ve 90'lar Türkiye için siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan kabus gibi dönemlerdi. Geçen onca yılda hem çok zarar görmüş hem de çok vakit kaybetmişti bu ülke. Bir çıkış yolu aranıyordu. 3 Kasım 2002'de daha iyi bir gelecek umuduyla geldi sandık başına. Henüz bir yaşını bile doldurmamış olan Erdoğan liderliğindeki AK Parti zaferle çıktı seçimden.
TÜRKİYE YENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞTU
Dalga dalga büyüyen bir isyanın tezahürüydü sandıktaki sonuç. Kendisini muhasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak yeni bir heyecanla çıktı yola Türkiye. Koalisyonlar bitmiş, istikrara kavuşulmuştu artık. Bunun bir sonucu olarak da kalkınma hamlesi başladı her alanda. Hizmet siyasetiyle tanıştı millet. Yatırımlarla bambaşka bir çehreye kavuştu Türkiye.
MÜREFFEH BİR TÜRKİYE'YDİ HAYALİ
Millete hizmet dışında başka paye aramayan bir liderdi Recep Tayyip Erdoğan. 85 milyonun birlik içinde yaşadığı, müreffeh bir Türkiye'ydi hayali.
"Aşkınan koşan yorulmaz" diyerek gecesini gündüzüne kattı. Millete ne söylediyse yaptı. Ne vadettiyse yerine getirdi. Lakin öyle çok da kolay değildi ortaya koyduğu mücadele. Zorluklarla doluydu. Ülkesine kazandırdığı her yatırımda, her eserde, her hizmette içeride ve dışarıda, gizli açık pek çok engel çıkartıldı karşısına.
VESAYETE GEÇİT VERMEDİ
AK Parti'yi kapatma davası, Gezi terörü, MİT kumpası, 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi, artan terör saldırıları, çukur eylemleri ve hemen arkasından gelen 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ve daha nicesi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan nezdinde Türkiye'deki hakim iradeyi iktidardan indirmeye yönelik gayretlerdi tüm bunlar. Ancak hiçbiri hedefine ulaşamadı. Demokrasiye kastedenlere karşı dik bir duruş sergileyen Başkan Erdoğan, milletinin desteğiyle geçit vermedi vesayet odaklarına.
SAYISIZ ESER VE DEVRİM
26 Şubat 1954 yılında dünyaya açmıştı gözlerini. Gençlik yıllarında ördüğü kilometre taşlarıyla, bugünlerin temelini oluşturdu. Sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardı. Vatanına ve milletine ömrünü adayarak, büyük Türkiye emelleri doğrultusunda sayısız eser ve devrime imza attı.
71 YAŞINDA HALKININ HİZMETİNDE
Ve Başkan Erdoğan şimdi 71 yaşında. Ülkesine ve milletine hizmet sevdasını hiç eksiltmeden şimdi de Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için çalışıyor, yola çıktığı ilk günkü coşkuyla.