İstanbul Kasımpaşa’dan dünya liderliğine! Başkan Erdoğan’ın vesayete karşı direnişi

Ekran görüntüsü / A Haber

MÜREFFEH BİR TÜRKİYE'YDİ HAYALİ

Millete hizmet dışında başka paye aramayan bir liderdi Recep Tayyip Erdoğan. 85 milyonun birlik içinde yaşadığı, müreffeh bir Türkiye'ydi hayali.

"Aşkınan koşan yorulmaz" diyerek gecesini gündüzüne kattı. Millete ne söylediyse yaptı. Ne vadettiyse yerine getirdi. Lakin öyle çok da kolay değildi ortaya koyduğu mücadele. Zorluklarla doluydu. Ülkesine kazandırdığı her yatırımda, her eserde, her hizmette içeride ve dışarıda, gizli açık pek çok engel çıkartıldı karşısına.