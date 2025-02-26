AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum günü için kutlama mesajı

AK Parti, Başkan Erdoğan'ın 71. yaş günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kutlama paylaşımında, "Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz." denildi.

Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:09

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AK Parti, 71 yaşına giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Partinin sosyal medya hesabından "sefa getirdiniz" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.

AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününe özel paylaşım (X)

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