26 Şubat 2025, Çarşamba
Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan'a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 71. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayınlandı. 26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 71'inci doğum günü için X'te 'İyikiDoğdunReis', 'MilletinAdamı71Yaşında' ve 'Sayın Cumhurbaşkanım' etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İşte o paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 00:14 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 01:07