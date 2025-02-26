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Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan'a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 71. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayınlandı. 26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 71'inci doğum günü için X'te 'İyikiDoğdunReis', 'MilletinAdamı71Yaşında' ve 'Sayın Cumhurbaşkanım' etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 26.02.2025 00:14 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 01:07
Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

Siyaset terminolojisindeki "karizmatik lider" tanımının dünyadaki sayılı örneklerinden biri olan Erdoğan, AK Parti'yi 2002'den bu yana hep zirvede tutarken, içinden geçtiği fırtınalardan güçlenerek çıkarak "milletin adamı" olmayı başardı. İlk günden itibaren cesur kişiliği ve kararlı duruşuyla, statükonun yerleşik yasaklarına her türlü bedeli ödemeyi göze alarak meydan okuyan Erdoğan, mütevazı kişiliğiyle halkın gönlünde taht kurarken, Türkiye'yi ekonomik ve siyasi açıdan üst lige taşıdı. Askerin siyasetteki vesayetine son verdi. Dünyaya "Biz de varız" dedi.

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

Lise yıllarında Milli Türk Talebe Birliği'ndeki aktif görevleriyle siyasete giren Erdoğan, 1976'da henüz 22 yaşındayken Milli Selamet Partisi'nin Beyoğlu İlçe Başkanlığı'na getirildi. Dikkat çeken başarısı onu çok kısa bir süre içinde İstanbul İl Başkanlığı görevine taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Siirt'te okuduğu şiir yüzünden hapse girdi, belediye başkanlığı düştü.

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

AK Parti ile 2002'de girdiği ilk seçimde sandıktan birinci çıktı. Ama kendisi Siirt'te aldığı cezadan dolayı milletvekili olamadı. Partisi kapatılmak istendi ancak süreç Erdoğan'ın lehine sonuçlandı. Erdoğan yol aldıkça önüne konan engeller büyüdü, büyüyen engeller onu daha da güçlü kıldı. 2010'dan itibaren ise Erdoğan'ı devirmeye çalışan dış kaynaklı ve içerideki uzantısı güçler daha çok yüklendi. Gezi Parkı eylemleri ile Arap Baharı yaratıp onu da tıpkı Ortadoğu'daki ve Afrika'daki bazı liderlerle aynı kadere mahkûm etmek istediler. 7 Şubat MİT krizinde Müsteşar Hakan Fidan üzerinden, 17-25 Aralık yargı darbe girişimiyle bakanları ve oğlu Bilal Erdoğan üzerinden kendisini devirmeye çalıştılar. Bunda başarılı olamayan malum güçler son kirli oyununu uzun yıllardır devlet içerisine yerleştirdikleri hain bir terör örgütü aracılığıyla oynadılar. 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişiminde bulundu. Erdoğan bu zorlu süreçleri siyasi zekâsı, güçlü liderliği ile bertaraf etti..

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

EN ÇOK SEÇİM KAZANAN LİDER
Başkan Erdoğan, bugüne kadar girdiği seçimlerden partisini hep birinci çıkardı. 5 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve en son Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre aynı anda Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin yapıldığı 24 Haziran 2018 seçimlerini kazanarak en çok seçim kazanan lider oldu.

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 71. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı.

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 71'inci doğum günü için X'te "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı71Yaşında" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

İŞTE O MESAJLAR...

DAVAYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR.

Doğum günün kutlu olsun REİS...

Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü.

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

Recep Tayyip Erdoğan 71 yaşında.

Rabbim sana sağlık, sıhhat ve kuvvet versin.

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

Olmasaydın hizmet nedir bilmeyecektik!

Doğum günün kutlu olsun

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

Milletine adanmış bir ömür, mazlumların sesi, Türkiye'nin Reis'i Recep Tayyip Erdoğan, tam 71 yıl önce bugün dünyaya geldi.

Daha yapılacak çok iş, yürünecek çok yolumuz var.

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

26 Şubat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü...
Allah uzun ve sağlıklı bir ömür versin...
Allah yüküne yardım etsin...
İyiki doğdun Reisim...

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

Cumhurbaşkanımız 71 yaşında,

Rabbim ömrünüzü Bereketli kılsın,

Rabbim hayırlı sağlıklı nice seneler nasip eylesin,

Rabbim sizi evvela Milletimize, sonra evlatlarınıza, torunlarınıza, kıymetli annemiz Emine Erdoğan hanım efendiye, ve sonra da bizlere bağışlasın inşallah…

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

Bugün , Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü.
Türkiye'miz kayıp yıllarını onunla telafi etti.
Liderliğiyle dünyada söz sahibi oldu.

Birlikte nice sağlıklı yıllara REİS.

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

Bitmeyen şarkımız:
Recep Tayyip Erdoğan

Biz gönül verdik...
Allah sana sağlıklı uzun ömürler versin Milletin ADAMI
Doğum günü kutlu olsun

Davaya adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’a sosyal medyada doğum günü mesajı yağdı

Bugün 26 Şubat…

Ömrünü Büyük ve Güçlü Türkiye idealine, ülkemize ve Aziz Milletimize adayan Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü.

Rabbim sağlık, afiyet ve huzur dolu nice yıllar nasip etsin inşallah